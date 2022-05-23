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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Царевна-Лебедь и три формата заведений
Царевна-Лебедь и три формата заведений Чего ожидать от российского Starbucks
Царевна-Лебедь и три формата заведений

Царевна-Лебедь и три формата заведений
Чего ожидать от российского Starbucks

В премиальных точках бывшего Starbucks будут продавать алкоголь

обновлено

В премиальных точках бывшего Starbucks будут продавать алкоголь

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

Кринж дня: Сахар из Starbucks, который выдают заключенным в изоляторе на Петровке

Кринж дня: Сахар из Starbucks, который выдают заключенным в изоляторе на Петровке

Кофе вместо бургеров: Тимати станет совладельцем российской Starbucks

Кофе вместо бургеров: Тимати станет совладельцем российской Starbucks

«Ведомости»: Starbucks нашла покупателя для бизнеса в России

«Ведомости»: Starbucks нашла покупателя для бизнеса в России

Starbucks окончательно уйдет из России
23 мая 2022

Starbucks окончательно уйдет из России

Как устроены банковские отделения без привычных окошек
Как устроены банковские отделения без привычных окошек Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной
Как устроены банковские отделения без привычных окошек

Как устроены банковские отделения без привычных окошек
Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения 14 предложений — от путешествий до пельменей
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
14 предложений — от путешествий до пельменей

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»

Альфа-банк открыл магазин одежды в Москве

В нем можно купить рубашки, плащи и обувь

Альфа-банк открыл магазин одежды в Москве

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Акция действует с 5 апреля по 10 мая

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Starbucks откроет в Москве кофейню нового формата — Reserve Bar

В заведении можно попробовать редкие сорта кофе и особенные напитки

Starbucks откроет в Москве кофейню нового формата — Reserve Bar

«Налог на Amazon», диспетчерская для дронов и гуглеры-пацифисты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Налог на Amazon», диспетчерская для дронов и гуглеры-пацифисты

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены

Платные новости от Apple, борьба Starbucks с расизмом и поддельный Обама

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Платные новости от Apple, борьба Starbucks с расизмом и поддельный Обама

Starbucks открыл первую в России кофейню для автомобилистов

Круглосуточное заведение сети появилось в подмосковном Пушкине

Starbucks открыл первую в России кофейню для автомобилистов

Интерьер поезда Hyperloop, магазины Starbucks и электробайк на солнечных батареях

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Интерьер поезда Hyperloop, магазины Starbucks и электробайк на солнечных батареях

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Рекорд Сбербанка, гей-пропаганда в Starbucks и «Спаситель мира» в IKEA

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекорд Сбербанка, гей-пропаганда в Starbucks и «Спаситель мира» в IKEA

Сколько россиян ежедневно пьют «кофе с собой»

И где чаще всего покупают напиток

Сколько россиян ежедневно пьют «кофе с собой»

Сеть кофеен Starbucks начнет продавать в России кофе с пивом

Компания подала заявку на регистрацию бренда Espresso Cloud

Сеть кофеен Starbucks начнет продавать в России кофе с пивом

Starbucks решила развивать в России сеть самообслуживания

До конца марта десять новых точек Starbucks On the Go заработают в отделениях банка «Открытие»

Starbucks решила развивать в России сеть самообслуживания

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа

Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар

Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!

Планы Apple, университет «ВКонтакте» и угроза китайскому МММ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Планы Apple, университет «ВКонтакте» и угроза китайскому МММ

Развитие QuizUp, взлом Starbucks и самые популярные в России приложения

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие QuizUp, взлом Starbucks и самые популярные в России приложения

Диджеи в Starbucks, наказание убийце топ-менеджера Google и интервью с Тиньковым

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Диджеи в Starbucks, наказание убийце топ-менеджера Google и интервью с Тиньковым

Где дороже чашка кофе — в Москве, Гонконге или Рио-де-Жанейро
Где дороже чашка кофе — в Москве, Гонконге или Рио-де-Жанейро The Village узнал, сколько стоит большая чашка чёрного кофе в кофейнях Starbucks по всему миру
Где дороже чашка кофе — в Москве, Гонконге или Рио-де-Жанейро

Где дороже чашка кофе — в Москве, Гонконге или Рио-де-Жанейро
The Village узнал, сколько стоит большая чашка чёрного кофе в кофейнях Starbucks по всему миру

Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса
Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса The Village выяснил, у каких банков труднее всего отобрать лицензию, что будет с ипотекой и на каких финансовых инструментах сейчас можно заработать
Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса

Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса
The Village выяснил, у каких банков труднее всего отобрать лицензию, что будет с ипотекой и на каких финансовых инструментах сейчас можно заработать

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Присуждение звания «Предприниматель года», серебряная карта Starbucks и логотип Крыма

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Присуждение звания «Предприниматель года», серебряная карта Starbucks и логотип Крыма

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
Великие компании, которые появились на свет в кризис

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы

Низкий старт Елена Путилина — о том, почему вначале стоит поработать официантом

Низкий старт

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля На этой неделе евро превысил отметку 50 рублей, доллар приблизился к 40. The Village посмотрел, как курс валюты влияет на стоимость поездок за границу

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля

Почему Starbucks выжил в битве с конкурентами
Почему Starbucks выжил в битве с конкурентами Несмотря на сравнительно высокие цены, кофейни Starbucks остаются популярными. The Village узнал, как компания отстаивала своё место на рынке
Почему Starbucks выжил в битве с конкурентами

Почему Starbucks выжил в битве с конкурентами
Несмотря на сравнительно высокие цены, кофейни Starbucks остаются популярными. The Village узнал, как компания отстаивала своё место на рынке

Starbucks оплатит учёбу своих сотрудников в колледже

Они смогут посещать онлайн-курсы при Аризонском университете

Starbucks оплатит учёбу своих сотрудников в колледже

Еврокомиссия открыла расследование против Apple, Starbucks и Fiat

Их подозревают в использовании налоговых льгот для получения преимуществ над конкурентами

Еврокомиссия открыла расследование против Apple, Starbucks и Fiat

Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks Шеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks

Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks
Шеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни

Установлен новый рекорд среди самых дорогих напитков в Starbucks

В нём содержится 60 порций эспрессо

Установлен новый рекорд среди самых дорогих напитков в Starbucks

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks

Сеть кофеен приостановила покупку зерна

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks

В российских кофейнях Starbucks не будет алкоголя

В российском представительстве сети заявили, что вводить алкоголь в меню не планируют

В российских кофейнях Starbucks не будет алкоголя

Баристы Starbucks станут барменами

До конца года сеть добавит алкогольные напитки в меню тысячи своих заведений

Баристы Starbucks станут барменами

В Starbucks начнут продавать алкоголь

В новом меню Starbucks появится алкоголь

В Starbucks начнут продавать алкоголь

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля
Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля Тренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов раз в месяц пишет для H&F обзор уловок, ходов, удачных акций, меняющих потребительское поведение. Это первый выпуск.
Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля

Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля
Тренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов раз в месяц пишет для H&F обзор уловок, ходов, удачных акций, меняющих потребительское поведение. Это первый выпуск.

NBC привезла на Олимпиаду собственный Starbucks

McDonald's и Coca-Cola оказались не против

NBC привезла на Олимпиаду собственный Starbucks

В США открылась пародия на Starbucks

Оригинальная сеть кофеен ещё не решила, как отреагировать на случившееся

В США открылась пародия на Starbucks

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.

В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы

Сеть кофеен Starbucks начала продавать многоразовые, полностью перерабатываемые стаканы для напитков, которые дают скидку на кофе.

В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.

Бизнес-ланч: Что едят предприниматели
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели

Бизнес-ланч: Что едят предприниматели
H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.

Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки
Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки Основатели по разным причинам покидают собственные компании: иногда их выгоняют акционеры, иногда им становится скучно, иногда они уходят на пенсию. Но если детище в беде, мало кто остаётся в стороне.
Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки

Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки
Основатели по разным причинам покидают собственные компании: иногда их выгоняют акционеры, иногда им становится скучно, иногда они уходят на пенсию. Но если детище в беде, мало кто остаётся в стороне.

Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana

Таким образом крупнейшая в мире сеть кофеен диверсифицирует свой бизнес и хочет заработать на рынке чая, который оценивается в $90 млрд в год

Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana

Business Geek: Интриги в Google, оружие в Starbucks, самая красивая водка и другие хиты недели
Business Geek: Интриги в Google, оружие в Starbucks, самая красивая водка и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Интриги в Google, оружие в Starbucks, самая красивая водка и другие хиты недели

Business Geek: Интриги в Google, оружие в Starbucks, самая красивая водка и другие хиты недели
Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks

Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку

Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks

Starbucks в свой день рождения будет угощать кофе

В честь пятилетия сети в России утром 6 сентября во всех Starbucks посетителей будут угощать кофе.

Starbucks в свой день рождения будет угощать кофе

Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы

Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.

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