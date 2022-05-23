Как устроены банковские отделения без привычных окошек Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной
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Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Где дороже чашка кофе — в Москве, Гонконге или Рио-де-Жанейро The Village узнал, сколько стоит большая чашка чёрного кофе в кофейнях Starbucks по всему миру
Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса The Village выяснил, у каких банков труднее всего отобрать лицензию, что будет с ипотекой и на каких финансовых инструментах сейчас можно заработать
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Присуждение звания «Предприниматель года», серебряная карта Starbucks и логотип Крыма
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Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
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Starbucks оплатит учёбу своих сотрудников в колледже
Они смогут посещать онлайн-курсы при Аризонском университете
Еврокомиссия открыла расследование против Apple, Starbucks и Fiat
Их подозревают в использовании налоговых льгот для получения преимуществ над конкурентами
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks Шеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Установлен новый рекорд среди самых дорогих напитков в Starbucks
В нём содержится 60 порций эспрессо
В российских кофейнях Starbucks не будет алкоголя
В российском представительстве сети заявили, что вводить алкоголь в меню не планируют
Баристы Starbucks станут барменами
До конца года сеть добавит алкогольные напитки в меню тысячи своих заведений
McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе
Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни
Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля Тренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов раз в месяц пишет для H&F обзор уловок, ходов, удачных акций, меняющих потребительское поведение. Это первый выпуск.
В США открылась пародия на Starbucks
Оригинальная сеть кофеен ещё не решила, как отреагировать на случившееся
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы
Сеть кофеен Starbucks начала продавать многоразовые, полностью перерабатываемые стаканы для напитков, которые дают скидку на кофе.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки Основатели по разным причинам покидают собственные компании: иногда их выгоняют акционеры, иногда им становится скучно, иногда они уходят на пенсию. Но если детище в беде, мало кто остаётся в стороне.
Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana
Таким образом крупнейшая в мире сеть кофеен диверсифицирует свой бизнес и хочет заработать на рынке чая, который оценивается в $90 млрд в год
Business Geek: Интриги в Google, оружие в Starbucks, самая красивая водка и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks
Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку
Starbucks в свой день рождения будет угощать кофе
В честь пятилетия сети в России утром 6 сентября во всех Starbucks посетителей будут угощать кофе.