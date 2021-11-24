112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!
В приграничных финских городах ограничили продажи сыра. Причина — спекулянты, перепродающие сыр в России
На ВДНХ пройдет очередной фестиваль сыра с дегустациями и мастер-классами
Занятия посвятят моцарелле и качокавалло
Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана
Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны
«Перекресток» оштрафовали за продажу просроченного сыра
Сотрудники магазинов на севере Москвы нарезали и переупаковывали продукцию
В Москве на три дня откроется ярмарка крафтового сыра
В программе бесплатная дегустация, мастер-классы и интерактивные лекции
В Food Store пройдут бесплатные дегустации сыра, вина и глинтвейна
Гостей также ждут сырный бранч и кулинарные мастер-классы
В «Гастроферме» пройдет фестиваль ремесленных сыров
В программе — сырный аукцион, дегустации и мастер-классы по приготовлению сырных конфет
На ВДНХ привезут классические и авторские сыры со всей России
Очередной фестиваль сыра пройдет в эти выходные — 3 и 4 ноября
«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной
В будущем там также появится горячая выпечка
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу
Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России
Сыроделы расскажут о приготовлении адыгейского сыра в домашних условиях
На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран
Фестиваль сыра пройдет в восьмой раз 14 и 15 апреля
Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом
Чаще подделки встречаются в продуктах на развес
На фестиваль «Мос/Еда!» привезут тонны сыров из регионов России
В день выборов президента точки откроются у избирательных участков
На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра
Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер
Купить фермерскую продукцию можно на выходных
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
На ВДНХ объявили победителей конкурса «Лучший сыр России»
Золотым призером стал мягкий козий сыр Сент-Мор-де-Турен
В крафт-баре Los Bandidos появились винный бар и бургерная
Таким образом, устроители повторяют путь второго своего проекта — бара «Vолчья Sтая»
В ноябре на ВДНХ пройдет фестиваль сыра
Там можно будет попробовать и купить различные сорта сыра от сыроделов из 11 регионов страны
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На ВДНХ пройдет фестиваль сыра
На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, сыр с вином и рокфор с голубой плесенью
На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра
Свою продукцию представят более 50 производителей из разных стран мира
На ВДНХ пройдет фестиваль сыра
На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, качотту с трюфелем и валансе
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
До конца апреля на Дорогомиловском рынке пройдут два гастрономических уик-энда
Мероприятия пройдут с 21 по 23 апреля и с 28 по 30 апреля
На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер
В нем будут проходить мастер-классы и «выездные проекты производителей продуктов»
На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection
При ресторане работает собственная сыроварня
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»
Праздничные мероприятия состоятся 1 и 2 октября в ТЦ «Мега Химки»
«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы Посылки из Германии и машина уничтоженного сыра на польско-белорусской таможне — Наталья Новикова рассказала о своём бизнесе на запрещёнке
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Hochland займётся выпуском сыра фета в России
Для этого компания модернизирует завод под Белгородом
Иран будет поставлять сыр в Россию
Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция
Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам Дизайнер делает бри на кухне, IT-предприниматель продал квартиру ради пармезана, аптекарь выводит новые сорта качотты.
The Village узнал, как идёт сырный бизнес
Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясоВ петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс
Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясо В петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс
В Алтайском крае начали выпускать маскарпоне
Завод плавленых сыров «Плавыч» начал выпускать итальянский сливочный сыр маскарпоне
Valio собираются расширить производство сыров в России
Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго
Как правильно хранить продукты дома Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов
Россия запретила ввоз некоторых сыров из Украины
Их признали не соответствующими техрегламенту