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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

140 килограммов санкционного сыра на Преображенском рынке. Продукцию сожгли
Фото дня
24 ноября 2021

140 килограммов санкционного сыра на Преображенском рынке. Продукцию сожгли

112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!
Фото дня
18 августа 2021

112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!

Курьез дня
28 августа 2020

В приграничных финских городах ограничили продажи сыра. Причина — спекулянты, перепродающие сыр в России

На ВДНХ пройдет очередной фестиваль сыра с дегустациями и мастер-классами

Занятия посвятят моцарелле и качокавалло

На ВДНХ пройдет очередной фестиваль сыра с дегустациями и мастер-классами

Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана

Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны

Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана

«Перекресток» оштрафовали за продажу просроченного сыра

Сотрудники магазинов на севере Москвы нарезали и переупаковывали продукцию

«Перекресток» оштрафовали за продажу просроченного сыра

В Москве на три дня откроется ярмарка крафтового сыра

В программе бесплатная дегустация, мастер-классы и интерактивные лекции

В Москве на три дня откроется ярмарка крафтового сыра

Лучшие и худшие сыры по версии Росконтроля

Половина образцов не прошли проверку

Лучшие и худшие сыры по версии Росконтроля

В Food Store пройдут бесплатные дегустации сыра, вина и глинтвейна

Гостей также ждут сырный бранч и кулинарные мастер-классы

В Food Store пройдут бесплатные дегустации сыра, вина и глинтвейна

На ВДНХ пройдут фестивали сыра и деревянной игрушки

Мероприятия состоятся в эти выходные

На ВДНХ пройдут фестивали сыра и деревянной игрушки

В «Гастроферме» пройдет фестиваль ремесленных сыров

В программе — сырный аукцион, дегустации и мастер-классы по приготовлению сырных конфет

В «Гастроферме» пройдет фестиваль ремесленных сыров

На ВДНХ привезут классические и авторские сыры со всей России

Очередной фестиваль сыра пройдет в эти выходные — 3 и 4 ноября

На ВДНХ привезут классические и авторские сыры со всей России

«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной

В будущем там также появится горячая выпечка

«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной

На ВДНХ пройдет сырный фестиваль

Свою продукцию представят более 50 российских производителей

На ВДНХ пройдет сырный фестиваль

Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу

Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта

Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу

В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России

Сыроделы расскажут о приготовлении адыгейского сыра в домашних условиях

В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России

На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран

Фестиваль сыра пройдет в восьмой раз 14 и 15 апреля

На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран

Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом

Чаще подделки встречаются в продуктах на развес

Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом

На фестиваль «Мос/Еда!» привезут тонны сыров из регионов России

В день выборов президента точки откроются у избирательных участков

На фестиваль «Мос/Еда!» привезут тонны сыров из регионов России

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

Купить фермерскую продукцию можно на выходных

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

Обнаруженную продукцию уничтожили

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

На ВДНХ объявили победителей конкурса «Лучший сыр России»

Золотым призером стал мягкий козий сыр Сент-Мор-де-Турен

На ВДНХ объявили победителей конкурса «Лучший сыр России»

На ВДНХ выберут лучшие сыры

После конкурса посетители смогут попробовать продукцию

На ВДНХ выберут лучшие сыры

В крафт-баре Los Bandidos появились винный бар и бургерная

Таким образом, устроители повторяют путь второго своего проекта — бара «Vолчья Sтая»

В крафт-баре Los Bandidos появились винный бар и бургерная

В ноябре на ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Там можно будет попробовать и купить различные сорта сыра от сыроделов из 11 регионов страны

В ноябре на ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На Тверской площади пройдет сырная ярмарка

Ее проведут в рамках фестиваля «Золотая осень»

На Тверской площади пройдет сырная ярмарка

Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage

Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, сыр с вином и рокфор с голубой плесенью

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Фестиваль крафтового сыра на «Флаконе» станет ежемесячным

Ближайшая ярмарка состоится 30 июня

Фестиваль крафтового сыра на «Флаконе» станет ежемесячным

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Свою продукцию представят более 50 производителей из разных стран мира

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, качотту с трюфелем и валансе

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

До конца апреля на Дорогомиловском рынке пройдут два гастрономических уик-энда

Мероприятия пройдут с 21 по 23 апреля и с 28 по 30 апреля

До конца апреля на Дорогомиловском рынке пройдут два гастрономических уик-энда

На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер

В нем будут проходить мастер-классы и «выездные проекты производителей продуктов»

На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Тут можно будет научиться готовить сыр бри

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

В «Модном сезоне» пройдет фестиваль российского сыра

Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта

В «Модном сезоне» пройдет фестиваль российского сыра

На «Красном Октябре» откроется «Сыроварня»

Это второе заведение сети Аркадия Новикова

На «Красном Октябре» откроется «Сыроварня»

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection

При ресторане работает собственная сыроварня

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На нем можно будет научиться готовить сыр

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»

Праздничные мероприятия состоятся 1 и 2 октября в ТЦ «Мега Химки»

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»

«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы
«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы Посылки из Германии и машина уничтоженного сыра на польско-белорусской таможне — Наталья Новикова рассказала о своём бизнесе на запрещёнке
«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы

«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы
Посылки из Германии и машина уничтоженного сыра на польско-белорусской таможне — Наталья Новикова рассказала о своём бизнесе на запрещёнке

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»

Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр

Hochland займётся выпуском сыра фета в России

Для этого компания модернизирует завод под Белгородом

Hochland займётся выпуском сыра фета в России

Иран будет поставлять сыр в Россию

Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция

Иран будет поставлять сыр в Россию

Почти 80 % сыра в России оказалось подделкой

В поддельном сыре обнаружили растительные жиры

Почти 80 % сыра в России оказалось подделкой

Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам
Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам Дизайнер делает бри на кухне, IT-предприниматель продал квартиру ради пармезана, аптекарь выводит новые сорта качотты. The Village узнал, как идёт сырный бизнес
Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам

Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам
Дизайнер делает бри на кухне, IT-предприниматель продал квартиру ради пармезана, аптекарь выводит новые сорта качотты. The Village узнал, как идёт сырный бизнес

Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясо

Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясоВ петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс

Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясо

Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясо
В петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс

В Алтайском крае начали выпускать маскарпоне

Завод плавленых сыров «Плавыч» начал выпускать итальянский сливочный сыр маскарпоне

В Алтайском крае начали выпускать маскарпоне

Valio собираются расширить производство сыров в России

Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго

Valio собираются расширить производство сыров в России

Как правильно хранить продукты дома
Как правильно хранить продукты дома Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов
Как правильно хранить продукты дома

Как правильно хранить продукты дома
Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов

Пармезан на улицах Москвы

На асфальте в Армянском переулке появилась необычная реклама

Пармезан на улицах Москвы

Россия запретила ввоз некоторых сыров из Украины

Их признали не соответствующими техрегламенту

Россия запретила ввоз некоторых сыров из Украины

Ризотто с креветками Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.

Ризотто с креветками

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