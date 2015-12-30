«Постсосиска» из растительного мяса в «Теремке» Новое блюдо стоит 359 рублей
В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом
Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного
В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного
Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем» Зачем сеть блинных открыла точку в гастромаркете «Депо»
Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»
Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля
Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек» Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля
Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки
Текстовое написание названия останется прежним
Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки Текстовое написание названия останется прежним
«Теремок» откроет «модную версию» заведений под брендом «Припек»
Первая точка откроется в 2019 году
«Теремок» откроет «модную версию» заведений под брендом «Припек» Первая точка откроется в 2019 году
Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»
Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»
Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок» Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»
Ресторан «Теремок» в новом формате с фарфоровой посудой
Сеть планирует открывать больше точек с собственными посадочными залами
Ресторан «Теремок» в новом формате с фарфоровой посудой Сеть планирует открывать больше точек с собственными посадочными залами
Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети
Санитарный инспектор в США интересовался, не проводит ли российская компания тайных встреч в подвале
Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети Санитарный инспектор в США интересовался, не проводит ли российская компания тайных встреч в подвале
Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах
Первое заведение сети откроют к концу весны
Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах Первое заведение сети откроют к концу весны
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Основатель «Теремка» предсказал скорое закрытие сети
Он пожаловался на падение доходов населения и рост конкуренции
Основатель «Теремка» предсказал скорое закрытие сети Он пожаловался на падение доходов населения и рост конкуренции
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