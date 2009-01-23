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Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как москвичи пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как москвичи пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как петербуржцы пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как петербуржцы пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+ Нутрициолог рассматривает фото нашей еды
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Нутрициолог рассматривает фото нашей еды

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь

Минздрав выпустил рекомендации для работодателей

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan

В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan

Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus

Посетители могут сделать блюдо-конструктор

Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus

Mars начал продавать в России здоровые батончики Be Kind

Цена за штуку доходит до 165 рублей

Mars начал продавать в России здоровые батончики Be Kind

«Коммерсантъ»: Британская сеть Holland&Barrett планирует выйти на российский рынок

Несколько магазинов здорового питания могут открыться в Москве

«Коммерсантъ»: Британская сеть Holland&Barrett планирует выйти на российский рынок

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания

Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания

Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой

Сервис предлагает четыре программы питания

Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

В российских магазинах появятся полки с биопродуктами

Первыми на прилавки поступят йодированная соль и обогащенное витаминами молоко

В российских магазинах появятся полки с биопродуктами

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

«Не сдохни!»: Как правильно завтракать
«Не сдохни!»: Как правильно завтракать Доктор делится полезными утренними рецептами
«Не сдохни!»: Как правильно завтракать

«Не сдохни!»: Как правильно завтракать
Доктор делится полезными утренними рецептами

В Москве в 3,5 раза выросло число магазинов здорового питания

В ближайшие годы их число продолжит расти

В Москве в 3,5 раза выросло число магазинов здорового питания

Законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школе

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают заменить их на фрукты и мармелад

Законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школе

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad

Стоимость салата составит около 500 рублей

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

Средний чек не превышает 400 рублей

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

Как фастфуд влияет на иммунную систему

Немецкие ученые выявили закономерность между нездоровой пищей и воспалениями

Как фастфуд влияет на иммунную систему

Сервис MoscowFresh купил службу доставки «Честная ферма»

Теперь товары «Честной фермы» можно заказывать через MoscowFresh

Сервис MoscowFresh купил службу доставки «Честная ферма»

На Кузнецом Мосту открылось кафе Cooker’s Gourmet Café

Оно должно стать первым заведением будущей сети

На Кузнецом Мосту открылось кафе Cooker’s Gourmet Café

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

В заведении представлены блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов по умеренной цене

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

Россияне заменили мясо и рыбу в своем рационе на картошку и тыквы

Эксперты связывают изменение меню с проявлениями кризиса

Россияне заменили мясо и рыбу в своем рационе на картошку и тыквы

Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников? Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?

Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?
Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул

Как оставаться в форме на праздниках
Как оставаться в форме на праздниках Вместе со специалистом по питанию ищем ответ на сложный предновогодний вопрос
Как оставаться в форме на праздниках

Как оставаться в форме на праздниках
Вместе со специалистом по питанию ищем ответ на сложный предновогодний вопрос

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании

Всего состоится 11 лекций

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище

На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»

Открытие запланировано на август, однако точная дата не называется

На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»

В Москве заработал сервис по доставке правильного питания Grow Food

Grow Food предназначен для спортсменов и тех, кто занимается фитнесом

В Москве заработал сервис по доставке правильного питания Grow Food

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

Правда ли, что колбаса вызывает рак?
Правда ли, что колбаса вызывает рак? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что колбаса вызывает рак?

Правда ли, что колбаса вызывает рак?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В России собираются ввести акциз на «вредные» продукты

Введение нового налога уже поддержал президент страны

В России собираются ввести акциз на «вредные» продукты

Как работа в офисе отражается на здоровье и что делать, чтобы себя защитить
Как работа в офисе отражается на здоровье и что делать, чтобы себя защитить Тренер, инструктор по йоге и врач-терапевт советуют, как разминаться во время работы и что делать после неё, чтобы оставаться здоровым несмотря на стресс и график
Как работа в офисе отражается на здоровье и что делать, чтобы себя защитить

Как работа в офисе отражается на здоровье и что делать, чтобы себя защитить
Тренер, инструктор по йоге и врач-терапевт советуют, как разминаться во время работы и что делать после неё, чтобы оставаться здоровым несмотря на стресс и график

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе

Кто сидит на спецпитании и диетах
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
Кто сидит на спецпитании и диетах

Кто сидит на спецпитании и диетах
Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

Великобритания потратила £5,5 млн на переоборудование помещений под полных пациентов

Правительство призывают более активно склонять британцев к здоровому образу жизни

Великобритания потратила £5,5 млн на переоборудование помещений под полных пациентов

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое
The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

В России займутся популяризацией натурального сахара

Для этого Союзроссахар разработает специальный логотип, который сможет быть использован для маркировки товаров, изготовленных с применением натурального сахара, а не искусственных подсластителей

В России займутся популяризацией натурального сахара

В меню McDonald’s появятся овощи и фрукты

Рестораны McDonald’s предложат своим клиентам здоровую еду вместо картошки фри.

В меню McDonald’s появятся овощи и фрукты

McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри

Таким образом компания попытается ответить на требования активистов прекратить пропаганду нездоровой пищи среди детей, хотя раньше подобные инициативы и не находили отклика у потребителей

McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри

Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни
Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни Виртуальные фитнес-тренеры, диетологи и кардиомониторы — по просьбе The Village Станислав Куприянов выбрал мобильные приложения для любителей бега и всех тех, кто хочет следить за своим здоровьем.
Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни

Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни
Виртуальные фитнес-тренеры, диетологи и кардиомониторы — по просьбе The Village Станислав Куприянов выбрал мобильные приложения для любителей бега и всех тех, кто хочет следить за своим здоровьем.

Салат-бар Fresh&ko На территории завода «Московский шёлк» на Саввинской набережной открылось кафе здорового фастфуда Fresh&ko, где можно перекусить салатами, супами и фрешами.

Салат-бар Fresh&ko

BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков
BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков Елена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.
BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков

BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков
Елена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.

Оливье вегетарианский Способ приготовления вкусного вегетарианского оливье, подойдет и для сыроедов.

Оливье вегетарианский

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке» На ярмарке посетители смогут познакомиться с фермерами, купить их продукцию, сводить детей в «живой уголок», попробовать еду из московских ресторанов и полистать первый номер «Лавка. Газеты»

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке»

В Москве пройдет первый Фестиваль Сыроедной Кухни В эту субботу, 21 мая, в йога-центре «Таттва» можно будет попробовать сыроедные блюда и пообщаться с ведущими российскими сыроедами

В Москве пройдет первый Фестиваль Сыроедной Кухни

Creme Fraiche (крем фреш) Creme Fraiche - французская сметана. По вкусу она приятней, чем обычная сметана. Делается в домашних условиях очень легко. Для приготовления обычно используются 30% сливки, но на мой личный вкус, лучше всего получается из 20%.

Creme Fraiche (крем фреш)

Еда и Тренажерный зал Скажу сразу пост не предназначен для бодибилдеров или gym bunnies, никаких чудовищно жестких диет тут нет. Есть практические рекомендации по питанию, чтобы голова во время тренировки не кружилась, мышцы были твердыми, настроение хорошим, иммунитет крепким.

Еда и Тренажерный зал

Настоящий греческий салат А знаете ли вы настоящие составляющие всем известного "греческого салата"? Итак, берем помидоры, огурцы, болгаский перец - только зеленый, лук - лучше красный, маслины или оливки - лучше и то, и другое, фету - типа нашей брынзы, оливковое масло и ореган. Режем помидоры, огурцы крупными кусками, перец и лук тонкими дольками. Все перемешиваем, заливаем оливковым маслом, добавляем...

Настоящий греческий салат

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ