В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов
Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины
Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет
Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор
По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+ Нутрициолог рассматривает фото нашей еды
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь
Минздрав выпустил рекомендации для работодателей
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan
В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus
Посетители могут сделать блюдо-конструктор
«Коммерсантъ»: Британская сеть Holland&Barrett планирует выйти на российский рынок
Несколько магазинов здорового питания могут открыться в Москве
«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания
Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности
Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой
Сервис предлагает четыре программы питания
Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
В российских магазинах появятся полки с биопродуктами
Первыми на прилавки поступят йодированная соль и обогащенное витаминами молоко
Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников
Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом
В Москве в 3,5 раза выросло число магазинов здорового питания
В ближайшие годы их число продолжит расти
Законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школе
В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают заменить их на фрукты и мармелад
Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов
Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров
Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»
Средний чек не превышает 400 рублей
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу
На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться
Как фастфуд влияет на иммунную систему
Немецкие ученые выявили закономерность между нездоровой пищей и воспалениями
Сервис MoscowFresh купил службу доставки «Честная ферма»
Теперь товары «Честной фермы» можно заказывать через MoscowFresh
На Кузнецом Мосту открылось кафе Cooker’s Gourmet Café
Оно должно стать первым заведением будущей сети
В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария
В заведении представлены блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов по умеренной цене
Россияне заменили мясо и рыбу в своем рационе на картошку и тыквы
Эксперты связывают изменение меню с проявлениями кризиса
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников? Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Как оставаться в форме на праздниках Вместе со специалистом по питанию ищем ответ на сложный предновогодний вопрос
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»
Открытие запланировано на август, однако точная дата не называется
В Москве заработал сервис по доставке правильного питания Grow Food
Grow Food предназначен для спортсменов и тех, кто занимается фитнесом
В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox
В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена
Правда ли, что колбаса вызывает рак? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В России собираются ввести акциз на «вредные» продукты
Введение нового налога уже поддержал президент страны
Как работа в офисе отражается на здоровье и что делать, чтобы себя защитить Тренер, инструктор по йоге и врач-терапевт советуют, как разминаться во время работы и что делать после неё, чтобы оставаться здоровым несмотря на стресс и график
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Великобритания потратила £5,5 млн на переоборудование помещений под полных пациентов
Правительство призывают более активно склонять британцев к здоровому образу жизни
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи
McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе
Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни
В России займутся популяризацией натурального сахара
Для этого Союзроссахар разработает специальный логотип, который сможет быть использован для маркировки товаров, изготовленных с применением натурального сахара, а не искусственных подсластителей
В меню McDonald’s появятся овощи и фрукты
Рестораны McDonald’s предложат своим клиентам здоровую еду вместо картошки фри.
McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри
Таким образом компания попытается ответить на требования активистов прекратить пропаганду нездоровой пищи среди детей, хотя раньше подобные инициативы и не находили отклика у потребителей