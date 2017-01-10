По возможности исключите или хотя бы сведите к минимуму все продукты, в составе которых есть рафинированная мука, сахар, дрожжи, консерванты, пастеризованное коровье молоко, а также мясные, жареные продукты и алкоголь. Для максимального результата также стоит исключить глютен, который содержится в таких злаках, как рожь, пшеница, овес. Поэтому овсяная каша с молоком, булгур или пшеничные хлебцы, даже если на них написано «диетические», для восстановительного постпраздничного меню не подходят. Также старайтесь пить больше воды в течение дня и сократите в рационе кофеин. Если без кофеина приходится совсем тяжело, можно заменить кофе на зеленый чай, но еще лучше в течение дня пить только травяной или имбирный чай без кофеина.

Продлевайте период ночного «голодания» — перерыв между последним приемом пищи (ужином) и первым приемом пищи на следующий день (завтраком). Ночь — то время, когда мы воздерживаемся от пищи 10–12 часов. Когда желудок освобождается от съеденной в течение дня пищи, организм запускает активный процесс выведения ненужных нам веществ и токсинов. Продлевая период ночного голодания, мы даем возможность организму уделить больше времени очищению. Поэтому в зависимости от вашего графика рекомендуется или ранний и легкий ужин, или поздний и легкий завтрак.

Принципы раздельного питания помогут быстро улучшить пищеварение, прибавить стройности и забыть о сонливости и вялости после еды. Например, каши и крупы рекомендуется всегда есть отдельно от рыбы. Животные белки и крахмалы отлично сочетаются с овощами, но не друг с другом. Поэтому вместо рыбы с гречкой лучше съесть или рыбу с овощами, или овощи с гречкой. Также начинайте обед и ужин с большой порции салата из свежих овощей и зелени. Благодаря полезным ферментам и растительной клетчатке это здорово помогает усвоению последующей приготовленной пищи (будь это гречка или кусок рыбы). Оливье, цезарь или винегрет не считаются, а вот овощной салат с авокадо или микс из зелени — то, что нужно!

Ешьте фрукты только отдельно от другой пищи. Чтобы фрукты приносили пользу, их рекомендуется есть только на пустой желудок — за 20–30 минут до другой пищи или через три-четыре часа после. Съеденные на пустой желудок фрукты легко усваиваются и дают отличный заряд бодрости. Те же фрукты, но смешанные с другими продуктами, вызовут тяжесть и негативно отразятся на пищеварении.