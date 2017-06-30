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Оля Татарникова

На сайте с 22 сентября 2016

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Коротко0
Юлия Савиновских — о трансгендерности и детях
Личный опыт

Юлия Савиновских — о трансгендерности и детяхЖенщина, потерявшая приемных детей после удаления груди, — о Френсисе и мастэктомии

Личный опыт

Юлия Савиновских — о трансгендерности и детях Женщина, потерявшая приемных детей после удаления груди, — о Френсисе и мастэктомии

Как работают в самолетах
Где ты работаешь

Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте

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Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»
Где ты работаешь

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»Вокалистка, библиотекарь, звукорежиссер и сотрудница музея о командировках в горячие точки, работе с военными и очаровании сталинского ампира

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«Что я делаю в клетке»: Бойцы ММА о доходах и боли
Люди в городе

«Что я делаю в клетке»: Бойцы ММА о доходах и болиПрофессиональные бойцы из Екатеринбурга об экстремальном похудении, капельницах, шоу-бизнесе и боли

Люди в городе

«Что я делаю в клетке»: Бойцы ММА о доходах и боли Профессиональные бойцы из Екатеринбурга об экстремальном похудении, капельницах, шоу-бизнесе и боли

Покорители Уральских гор
Люди в городе

Покорители Уральских горОрганизатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

Люди в городе

Покорители Уральских гор Организатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимации
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Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимацииКак в Екатеринбурге создают анимационный сериал «Что я здесь делаю?»
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Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимации
Индустрия

Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимации Как в Екатеринбурге создают анимационный сериал «Что я здесь делаю?»

Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино
Индустрия
Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать киноИван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва
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Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино
Индустрия

Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино Иван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва

Как выглядит первое в России граффити для незрячих
Фоторепортаж
Как выглядит первое в России граффити для незрячихЧто такое Брайль-арт и кто его создает
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Как выглядит первое в России граффити для незрячих
Фоторепортаж

Как выглядит первое в России граффити для незрячих Что такое Брайль-арт и кто его создает

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»
Личный опыт

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга

Личный опыт

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают» Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга

Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиков
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиковНасколько дороги жилье, еда и развлечения в закрытом уральском городе, где производят ядерные боеприпасы
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Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиков
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиков Насколько дороги жилье, еда и развлечения в закрытом уральском городе, где производят ядерные боеприпасы

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна
Истории

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом ДаунаThe Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями

Истории

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна The Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями

История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии
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История балетмейстера, бежавшего от колонии в ГрузииБалетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге

Личный опыт

История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии Балетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге

Дети жертв Большого террора
Истории

Дети жертв Большого террораЧто чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней

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Дети жертв Большого террора Что чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней

«Я живу в жилкомбинате свердловского НКВД»
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«Я живу в жилкомбинате свердловского НКВД»Как устроен конструктивистский небоскреб с фонтаном в Екатеринбурге

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«Я пробежал 150 марафонов»: 70-летние бегуны
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«Я пробежал 150 марафонов»: 70-летние бегуныПенсионеры о дистанции в 42 километра, реакции врачей и правильных кроссовках

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«Я пробежал 150 марафонов»: 70-летние бегуны Пенсионеры о дистанции в 42 километра, реакции врачей и правильных кроссовках

«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем»
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«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем»Антон Белов, «Гараж» — об индустриальной биеннале и искусстве вдалеке от столиц
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«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем»
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«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем» Антон Белов, «Гараж» — об индустриальной биеннале и искусстве вдалеке от столиц

Ловец покемонов — о храмах и набережной Екатеринбурга
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Ловец покемонов — о храмах и набережной Екатеринбурга Руслан Соколовский в Зале свободы

Нужно ли здороваться с друзьями из соцсетей
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Нужно ли здороваться с друзьями из соцсетей
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Нужно ли здороваться с друзьями из соцсетей Тренер по этикету объясняет, как вести себя при встрече с виртуальным другом

«Я живу с „женским обрезанием“»
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«Я живу с „женским обрезанием“»Монолог женщины с Урала, пережившей калечащую операцию в младенчестве

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«Я живу с „женским обрезанием“» Монолог женщины с Урала, пережившей калечащую операцию в младенчестве

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Прихожане екатеринбургского храма собирают подписи против фильма «Матильда»

Свои подписи поставили уже более 100 человек

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Прихожане екатеринбургского храма собирают подписи против фильма «Матильда»
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Прихожане екатеринбургского храма собирают подписи против фильма «Матильда» Свои подписи поставили уже более 100 человек

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