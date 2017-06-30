Оля Татарникова
На сайте с 22 сентября 2016
Личный опыт
Юлия Савиновских — о трансгендерности и детяхЖенщина, потерявшая приемных детей после удаления груди, — о Френсисе и мастэктомии
Личный опыт
Юлия Савиновских — о трансгендерности и детях Женщина, потерявшая приемных детей после удаления груди, — о Френсисе и мастэктомии
Где ты работаешь
Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте
Где ты работаешь
Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте
Где ты работаешь
«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»Вокалистка, библиотекарь, звукорежиссер и сотрудница музея о командировках в горячие точки, работе с военными и очаровании сталинского ампира
Где ты работаешь
«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем» Вокалистка, библиотекарь, звукорежиссер и сотрудница музея о командировках в горячие точки, работе с военными и очаровании сталинского ампира
Люди в городе
«Что я делаю в клетке»: Бойцы ММА о доходах и болиПрофессиональные бойцы из Екатеринбурга об экстремальном похудении, капельницах, шоу-бизнесе и боли
Люди в городе
«Что я делаю в клетке»: Бойцы ММА о доходах и боли Профессиональные бойцы из Екатеринбурга об экстремальном похудении, капельницах, шоу-бизнесе и боли
Люди в городе
Покорители Уральских горОрганизатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала
Люди в городе
Покорители Уральских гор Организатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала
Индустрия
Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимацииКак в Екатеринбурге создают анимационный сериал «Что я здесь делаю?»
Индустрия
Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимации Как в Екатеринбурге создают анимационный сериал «Что я здесь делаю?»
Индустрия
Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать киноИван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва
Индустрия
Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино Иван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва
Фоторепортаж
Как выглядит первое в России граффити для незрячихЧто такое Брайль-арт и кто его создает
Фоторепортаж
Как выглядит первое в России граффити для незрячих Что такое Брайль-арт и кто его создает
Личный опыт
Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга
Личный опыт
Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают» Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиковНасколько дороги жилье, еда и развлечения в закрытом уральском городе, где производят ядерные боеприпасы
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Лесном — закрытом городе ядерщиков Насколько дороги жилье, еда и развлечения в закрытом уральском городе, где производят ядерные боеприпасы
Истории
Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом ДаунаThe Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями
Истории
Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна The Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями
Личный опыт
История балетмейстера, бежавшего от колонии в ГрузииБалетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге
Личный опыт
История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии Балетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге
Истории
Дети жертв Большого террораЧто чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней
Истории
Дети жертв Большого террора Что чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней
Где ты живёшь
«Я живу в жилкомбинате свердловского НКВД»Как устроен конструктивистский небоскреб с фонтаном в Екатеринбурге
Где ты живёшь
«Я живу в жилкомбинате свердловского НКВД» Как устроен конструктивистский небоскреб с фонтаном в Екатеринбурге
Люди в городе
«Я пробежал 150 марафонов»: 70-летние бегуныПенсионеры о дистанции в 42 километра, реакции врачей и правильных кроссовках
Люди в городе
«Я пробежал 150 марафонов»: 70-летние бегуны Пенсионеры о дистанции в 42 километра, реакции врачей и правильных кроссовках
Интервью
«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем»Антон Белов, «Гараж» — об индустриальной биеннале и искусстве вдалеке от столиц
Интервью
«Слава PTRK переехал в столицу, и я до сих пор не понимаю, зачем» Антон Белов, «Гараж» — об индустриальной биеннале и искусстве вдалеке от столиц
Любимое место
Ловец покемонов — о храмах и набережной Екатеринбурга Руслан Соколовский в Зале свободы
Есть вопрос
Нужно ли здороваться с друзьями из соцсетейТренер по этикету объясняет, как вести себя при встрече с виртуальным другом
Есть вопрос
Нужно ли здороваться с друзьями из соцсетей Тренер по этикету объясняет, как вести себя при встрече с виртуальным другом
Личный опыт
«Я живу с „женским обрезанием“»Монолог женщины с Урала, пережившей калечащую операцию в младенчестве
Личный опыт