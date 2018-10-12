Настя Макоста
На сайте с 28 марта 2017
Выходные в городе
Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе»Чем заняться в выходные
Выходные в городе
Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе» Чем заняться в выходные
Выходные в городе
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»Куда идти в выходные и майские праздники в Москве
Выходные в городе
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность» Куда идти в выходные и майские праздники в Москве
Выходные в городе
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка SenseСамые интересные события московских выходных
Выходные в городе
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense Самые интересные события московских выходных
Выходные в городе
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена ФайбисовичаЧем заняться в выходные в Москве
Выходные в городе
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Выходные в городе
Концерты The Orb и «Хадн дадн», выставка Komar & Melamid и общемосковский мужской свопЧем заняться в выходные
Выходные в городе
Концерты The Orb и «Хадн дадн», выставка Komar & Melamid и общемосковский мужской своп Чем заняться в выходные
Выходные в городе
Кинопоказ в книжном клубе «Депо», выставка Алекс Прейгер и вечеринка с Barış KКак хорошо провести выходные в Москве
Выходные в городе
Кинопоказ в книжном клубе «Депо», выставка Алекс Прейгер и вечеринка с Barış K Как хорошо провести выходные в Москве
Выходные в городе
Концерт Dernière Volonté, «Навсикая из Долины ветров» и выставка Агентства Сингулярных ИсследованийГлавные события этих выходных в Москве
Выходные в городе
Концерт Dernière Volonté, «Навсикая из Долины ветров» и выставка Агентства Сингулярных Исследований Главные события этих выходных в Москве
Выходные в городе
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
Выходные в городе
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё» Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
Выходные в городе
Концерт Years & Years, выставка-лабиринт «Игра с шедеврами» и городские свопыКак провести выходные в столице
Выходные в городе
Концерт Years & Years, выставка-лабиринт «Игра с шедеврами» и городские свопы Как провести выходные в столице
Выходные в городе
«Вселенная Рахманинова», «Это яблоко» и закрытый перформанс Катрин Ненашевой «Груз 300»Чем заняться в выходные в Москве
Выходные в городе
«Вселенная Рахманинова», «Это яблоко» и закрытый перформанс Катрин Ненашевой «Груз 300» Чем заняться в выходные в Москве
Выходные в городе
Презентация нового альбома Motorama, криминальная драма Луиса Ортеги «Ангел» и год бару «Успех»А также выставка Давида Бурлюка, вечеринка «Радуга» и другие развлечения в Москве
Выходные в городе
Презентация нового альбома Motorama, криминальная драма Луиса Ортеги «Ангел» и год бару «Успех» А также выставка Давида Бурлюка, вечеринка «Радуга» и другие развлечения в Москве
Выходные в городе
Выставка «Все умрут, а я — изумруд», спектакль UFO и распродажи винтажаКуда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Выставка «Все умрут, а я — изумруд», спектакль UFO и распродажи винтажа Куда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»Куда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба» Куда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Турнир по компьютерным играм 90-х, арт-своп и Super Dance Grrrl PartyКуда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Турнир по компьютерным играм 90-х, арт-своп и Super Dance Grrrl Party Куда пойти в выходные в Москве
Выходные в городе
Ho99o9, Вим Дельвуа и венский авангардКонцерты, вечеринки, спецпоказы и выставки — лучшие события московского уик-энда
Выходные в городе
Ho99o9, Вим Дельвуа и венский авангард Концерты, вечеринки, спецпоказы и выставки — лучшие события московского уик-энда
Выходные в городе
Четырехлетие клуба «Наука и искусство», фильм об Олеге Каравайчуке и концерт для рояля и кларнетаА еще шесть лет Еврейскому музею, вечеринка с DJ Stingray 313, ночной киномарафон и другие мероприятия
Выходные в городе
Четырехлетие клуба «Наука и искусство», фильм об Олеге Каравайчуке и концерт для рояля и кларнета А еще шесть лет Еврейскому музею, вечеринка с DJ Stingray 313, ночной киномарафон и другие мероприятия
Выходные в городе
Вечеринка с резидентами Herrensauna, концерт Lebanon Hanover и выставка икон Григория ЛепсаКуда пойти в эти выходные
Выходные в городе
Вечеринка с резидентами Herrensauna, концерт Lebanon Hanover и выставка икон Григория Лепса Куда пойти в эти выходные
Выходные в городе
Показ фильмов ужасов, вечеринка «Депрессенье», винтажный сейл и виниловая ярмаркаА также вечеринки Joy, Sur, пешая экскурсия по Тимирязевке и другие отличные мероприятия этих выходных
Выходные в городе
Показ фильмов ужасов, вечеринка «Депрессенье», винтажный сейл и виниловая ярмарка А также вечеринки Joy, Sur, пешая экскурсия по Тимирязевке и другие отличные мероприятия этих выходных
Выходные в городе
«Параллельная вечеринка», однодневная выставка стрит-арта и «Панк-рок-фемфест»А также показы фильмов и мультфильмов, концерты, «Ламбада-маркет» и встреча с гиком с ДЦП
Выходные в городе
«Параллельная вечеринка», однодневная выставка стрит-арта и «Панк-рок-фемфест» А также показы фильмов и мультфильмов, концерты, «Ламбада-маркет» и встреча с гиком с ДЦП
Выходные в городе
Презентация новой пластинки «ГОСТ ЗВУКА», «Парижские вечера» баронессы Эттинген и Мак ДемаркоГде и как провести выходные
Выходные в городе