В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксов В этом году фестивалю рисованных историй «Бумфест» исполнится пять лет. В программе: 14 выставок, мастер-классы с художниками и конференция, где обсудят судьбу комикса в России и за рубежом.