Катя Глебова
На сайте с 6 апреля 2011
События
Фестиваль любительского кино пройдёт в ПетербургеВ рамках фестиваля «Мегаполис: От любительского к любимому» в Петербурге покажут ленты режиссеров-любителей, короткометражки из южных стран и несколько российских премьер.
События
Фестиваль любительского кино пройдёт в Петербурге В рамках фестиваля «Мегаполис: От любительского к любимому» в Петербурге покажут ленты режиссеров-любителей, короткометражки из южных стран и несколько российских премьер.
Перестройка
Перестройка: 4 студенческих проекта площади ВосстанияНаземные переходы между Лиговским проспектом и торговыми центрами, город-сад над вокзалом и новые выходы из метро — The Village нашел студенческие проекты реконструкции площади Восстания.
Перестройка
Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания Наземные переходы между Лиговским проспектом и торговыми центрами, город-сад над вокзалом и новые выходы из метро — The Village нашел студенческие проекты реконструкции площади Восстания.
Weekend
Выставка «Северное искусство сегодня» представит скандинавских и российских художников«Северное искусство сегодня» представляет 35 художников, высказавшихся на темы социальных перемен в мире и проблем демографии, а также перформанс «Пункт выдачи мыла»
Weekend
Выставка «Северное искусство сегодня» представит скандинавских и российских художников «Северное искусство сегодня» представляет 35 художников, высказавшихся на темы социальных перемен в мире и проблем демографии, а также перформанс «Пункт выдачи мыла»
Weekend
В Петербурге стартует VII Фестиваль «Детские дни в Петербурге»Во время осенних каникул в музеях Петербурга будет действовать специальная детская программа.
Weekend
В Петербурге стартует VII Фестиваль «Детские дни в Петербурге» Во время осенних каникул в музеях Петербурга будет действовать специальная детская программа.
Weekend
В Петербурге пройдёт международный фестиваль «Видеоформа»В Центре современного искусства им. Сергея Курёхина с 28 по 30 октября состоится международный фестиваль «Видеоформа», посвященный нетерпимости.
Weekend
В Петербурге пройдёт международный фестиваль «Видеоформа» В Центре современного искусства им. Сергея Курёхина с 28 по 30 октября состоится международный фестиваль «Видеоформа», посвященный нетерпимости.
Weekend
В Петербурге пройдёт фестиваль короткометражных фильмов Future ShortsС 20 по 23 октября в Петербурге покажут новую программу фестиваля короткометражного кино Future Shorts — Tet-a-tet.
Weekend
В Петербурге пройдёт фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts С 20 по 23 октября в Петербурге покажут новую программу фестиваля короткометражного кино Future Shorts — Tet-a-tet.
Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка «Навстречу другому»В Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка «Навстречу другому», посвященная проблеме миграции. Свое видение этой темы представят российские и нидерландские художники и социологи.
Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка «Навстречу другому» В Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка «Навстречу другому», посвященная проблеме миграции. Свое видение этой темы представят российские и нидерландские художники и социологи.
Weekend
В Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion WeekС 10 по 16 октября в Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week. В программе модные показы, выставка, посвящённая истории костюма, и конференция профессионалов модной индустрии.
Weekend
В Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week С 10 по 16 октября в Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week. В программе модные показы, выставка, посвящённая истории костюма, и конференция профессионалов модной индустрии.
Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика»8 октября в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика».
Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика» 8 октября в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика».
Weekend
В Петербурге пройдёт выставка репортажной фотографии «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония»С 30 сентября по 24 октября в Петербурге пройдёт выставка «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония». Фотографы из бывших союзных республик запечатлели армейские сцены, сельский быт и митинги.
Weekend
В Петербурге пройдёт выставка репортажной фотографии «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония» С 30 сентября по 24 октября в Петербурге пройдёт выставка «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония». Фотографы из бывших союзных республик запечатлели армейские сцены, сельский быт и митинги.
Люди в городе
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновниковThe Village подписался на микроблоги петербургских чиновников, узнал, о чём они пишут, и подсчитал «фолловеров».
Люди в городе
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников The Village подписался на микроблоги петербургских чиновников, узнал, о чём они пишут, и подсчитал «фолловеров».
Ситуация
В Санкт-Петербурге состоится показ уличной моды Velomoda Show Spb24 сентября в Петербурге состоится показ Velomoda Show Spb. Городские модники проедутся по Невскому проспекту, а затем обсудят актуальные тренды уличной моды 2012 года в «Лофт Проект Этажи».
Ситуация
В Санкт-Петербурге состоится показ уличной моды Velomoda Show Spb 24 сентября в Петербурге состоится показ Velomoda Show Spb. Городские модники проедутся по Невскому проспекту, а затем обсудят актуальные тренды уличной моды 2012 года в «Лофт Проект Этажи».
Общественные пространства
В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам»С 19 по 24 сентября в Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам». Участники будут собирать мусор на Канонерском острове и делать из него паблик-арт.
Общественные пространства
В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам» С 19 по 24 сентября в Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам». Участники будут собирать мусор на Канонерском острове и делать из него паблик-арт.
Город
Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергеройThe Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Город
Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергерой The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Рестораны
Планы на осень: 8 открытий сезона в ПетербургеThe Village узнал, что откроется этой осенью в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.
Рестораны
Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге The Village узнал, что откроется этой осенью в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.
Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка Italia Comes To YouС 10 по 17 сентября на Заячьем острове пройдёт выставка Italia Comes To You.
Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка Italia Comes To You С 10 по 17 сентября на Заячьем острове пройдёт выставка Italia Comes To You.
Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксовВ этом году фестивалю рисованных историй «Бумфест» исполнится пять лет. В программе: 14 выставок, мастер-классы с художниками и конференция, где обсудят судьбу комикса в России и за рубежом.
Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксов В этом году фестивалю рисованных историй «Бумфест» исполнится пять лет. В программе: 14 выставок, мастер-классы с художниками и конференция, где обсудят судьбу комикса в России и за рубежом.
Город
Итоги недели в Петербурге: Новая линия метро, памятник интернету и фестиваль старинной музыкиThe Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Город
Итоги недели в Петербурге: Новая линия метро, памятник интернету и фестиваль старинной музыки The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Город
Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб»The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Город
Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб» The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Weekend
Главное на неделе: С 22 по 28 августаВыставка World Press Photo 2011, X Международная биеннале «Диалоги» и инсталляция The Bruce High Quality Foundation.
Weekend