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КГ

Катя Глебова

На сайте с 6 апреля 2011

Комментарии8
Темы0
Посты55
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События
Фестиваль любительского кино пройдёт в ПетербургеВ рамках фестиваля «Мегаполис: От любительского к любимому» в Петербурге покажут ленты режиссеров-любителей, короткометражки из южных стран и несколько российских премьер.
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События

Фестиваль любительского кино пройдёт в Петербурге В рамках фестиваля «Мегаполис: От любительского к любимому» в Петербурге покажут ленты режиссеров-любителей, короткометражки из южных стран и несколько российских премьер.

Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания
Перестройка
Перестройка: 4 студенческих проекта площади ВосстанияНаземные переходы между Лиговским проспектом и торговыми центрами, город-сад над вокзалом и новые выходы из метро — The Village нашел студенческие проекты реконструкции площади Восстания.
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Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания
Перестройка

Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания Наземные переходы между Лиговским проспектом и торговыми центрами, город-сад над вокзалом и новые выходы из метро — The Village нашел студенческие проекты реконструкции площади Восстания.

Weekend
Выставка «Северное искусство сегодня» представит скандинавских и российских художников«Северное искусство сегодня» представляет 35 художников, высказавшихся на темы социальных перемен в мире и проблем демографии, а также перформанс «Пункт выдачи мыла»
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Weekend

Выставка «Северное искусство сегодня» представит скандинавских и российских художников «Северное искусство сегодня» представляет 35 художников, высказавшихся на темы социальных перемен в мире и проблем демографии, а также перформанс «Пункт выдачи мыла»

Weekend
В Петербурге стартует VII Фестиваль «Детские дни в Петербурге»Во время осенних каникул в музеях Петербурга будет действовать специальная детская программа.
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Weekend

В Петербурге стартует VII Фестиваль «Детские дни в Петербурге» Во время осенних каникул в музеях Петербурга будет действовать специальная детская программа.

Weekend
В Петербурге пройдёт международный фестиваль «Видеоформа»В Центре современного искусства им. Сергея Курёхина с 28 по 30 октября состоится международный фестиваль «Видеоформа», посвященный нетерпимости.
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Weekend

В Петербурге пройдёт международный фестиваль «Видеоформа» В Центре современного искусства им. Сергея Курёхина с 28 по 30 октября состоится международный фестиваль «Видеоформа», посвященный нетерпимости.

Weekend
В Петербурге пройдёт фестиваль короткометражных фильмов Future ShortsС 20 по 23 октября в Петербурге покажут новую программу фестиваля короткометражного кино Future Shorts — Tet-a-tet.
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Weekend

В Петербурге пройдёт фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts С 20 по 23 октября в Петербурге покажут новую программу фестиваля короткометражного кино Future Shorts — Tet-a-tet.

Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка «Навстречу другому»В Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка «Навстречу другому», посвященная проблеме миграции. Свое видение этой темы представят российские и нидерландские художники и социологи.
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Weekend

В Санкт-Петербурге открывается выставка «Навстречу другому» В Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка «Навстречу другому», посвященная проблеме миграции. Свое видение этой темы представят российские и нидерландские художники и социологи.

Weekend
В Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion WeekС 10 по 16 октября в Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week. В программе модные показы, выставка, посвящённая истории костюма, и конференция профессионалов модной индустрии.
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Weekend

В Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week С 10 по 16 октября в Петербурге пройдёт Международная неделя моды Aurora Fashion Week. В программе модные показы, выставка, посвящённая истории костюма, и конференция профессионалов модной индустрии.

Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика»8 октября в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика».
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Weekend

В Санкт-Петербурге пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика» 8 октября в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина пройдёт Четвёртый world music фестиваль «ЭтноМеханика».

Weekend
В Петербурге пройдёт выставка репортажной фотографии «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония»С 30 сентября по 24 октября в Петербурге пройдёт выставка «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония». Фотографы из бывших союзных республик запечатлели армейские сцены, сельский быт и митинги.
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Weekend

В Петербурге пройдёт выставка репортажной фотографии «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония» С 30 сентября по 24 октября в Петербурге пройдёт выставка «Press Photo 2011: Беларусь, Литва, Эстония». Фотографы из бывших союзных республик запечатлели армейские сцены, сельский быт и митинги.

Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
Люди в городе
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновниковThe Village подписался на микроблоги петербургских чиновников, узнал, о чём они пишут, и подсчитал «фолловеров».
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Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
Люди в городе

Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников The Village подписался на микроблоги петербургских чиновников, узнал, о чём они пишут, и подсчитал «фолловеров».

Ситуация
В Санкт-Петербурге состоится показ уличной моды Velomoda Show Spb24 сентября в Петербурге состоится показ Velomoda Show Spb. Городские модники проедутся по Невскому проспекту, а затем обсудят актуальные тренды уличной моды 2012 года в «Лофт Проект Этажи».
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Ситуация

В Санкт-Петербурге состоится показ уличной моды Velomoda Show Spb 24 сентября в Петербурге состоится показ Velomoda Show Spb. Городские модники проедутся по Невскому проспекту, а затем обсудят актуальные тренды уличной моды 2012 года в «Лофт Проект Этажи».

Общественные пространства
В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам»С 19 по 24 сентября в Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам». Участники будут собирать мусор на Канонерском острове и делать из него паблик-арт.
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Общественные пространства

В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам» С 19 по 24 сентября в Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам». Участники будут собирать мусор на Канонерском острове и делать из него паблик-арт.

Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергерой
Город
Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергеройThe Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
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Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергерой
Город

Итоги недели в Петербурге: Акция помощи животным, фермерские рынки и городской супергерой The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге
Рестораны
Планы на осень: 8 открытий сезона в ПетербургеThe Village узнал, что откроется этой осенью в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.
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Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге
Рестораны

Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге The Village узнал, что откроется этой осенью в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.

Weekend
В Санкт-Петербурге открывается выставка Italia Comes To YouС 10 по 17 сентября на Заячьем острове пройдёт выставка Italia Comes To You.
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Weekend

В Санкт-Петербурге открывается выставка Italia Comes To You С 10 по 17 сентября на Заячьем острове пройдёт выставка Italia Comes To You.

Weekend
В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксовВ этом году фестивалю рисованных историй «Бумфест» исполнится пять лет. В программе: 14 выставок, мастер-классы с художниками и конференция, где обсудят судьбу комикса в России и за рубежом.
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Weekend

В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксов В этом году фестивалю рисованных историй «Бумфест» исполнится пять лет. В программе: 14 выставок, мастер-классы с художниками и конференция, где обсудят судьбу комикса в России и за рубежом.

Город
Итоги недели в Петербурге: Новая линия метро, памятник интернету и фестиваль старинной музыкиThe Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
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Город

Итоги недели в Петербурге: Новая линия метро, памятник интернету и фестиваль старинной музыки The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб»
Город
Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб»The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.
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Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб»
Город

Итоги недели: Круглосуточные автобусы в Пулково, новый губернатор и сеть магазинов «Жёлтый куб» The Village выбрал главные события недели в Петербурге и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Weekend
Главное на неделе: С 22 по 28 августаВыставка World Press Photo 2011, X Международная биеннале «Диалоги» и инсталляция The Bruce High Quality Foundation.
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Weekend

Главное на неделе: С 22 по 28 августа Выставка World Press Photo 2011, X Международная биеннале «Диалоги» и инсталляция The Bruce High Quality Foundation.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ