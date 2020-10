Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — особенности жизни в Риге, новый клип Gorillaz, анализ музыки в «Ла-Ла Ленде» и многое другое.

Проект Griffon выпустил фичер о врачебных ошибках — команда сайта изучила открытые источники по теме и привела статистику, согласно которой в среднем из-за некачественного лечения в России погибают два человека в день. Чаще всего ошибаются стоматологи, хирурги и неонатологи, причем на дантистов приходится 50 % всех «дефектов» в системе оказания медицинской помощи.

20 января миллиардер Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. И снова стал объектом критики: СМИ отметили небольшое количество гостей на трибунах, а также сходство его выступления с речью Бэйна — антигероя фильма «Темный рыцарь. Возрождение». Много вопросов вызвала и таинственная коробка, которую Мелания Трамп подарила бывшей первой леди Мишель Обаме (этот жест не был предусмотрен протоколом и привел Мишель в замешательство), известно только, что коробка из магазина Tiffany.

Уже сейчас понятно, что легкими отношения Трампа и журналистов не будут. Еще в процессе предвыборной кампании он пытался запретить некоторым СМИ писать о нем, ругал репортеров в твиттере и выступал за ужесточение цензуры. Накануне инаугурации главный редактор журнала для представителей прессы Columbia Journalism Review Кайл Поуп написал открытое письмо Трампу от лица пресс-пула Белого дома. В нем он говорит, что, несмотря на все препятствия, журналисты все равно будут делать свою работу. «Мы играем вдолгую. В лучшем случае вы останетесь на своей работе восемь лет. Мы своей занимаемся столько, сколько существует государство, — говорится в письме. — Вы заставили нас вновь подумать о самых фундаментальных вопросах: кто мы такие и зачем мы здесь. За это мы вас благодарим».

На этой неделе вышел подробный материал о «законе Яровой», который был принят в июле прошлого года. Текст еще раз напоминает, что антитеррористический пакет законов угрожает не только любителям репостов, но даже йогам и религиозным организациям. Как проходили расследования и суды в отношении обвиняемых, кого оправдали, а кто не смог избежать ответственности, разбиралась редакция FURFUR.

Издатель «Медузы» Илья Красильщик рассказывает о жизни и работе в Риге. Основное внимание он уделяет ежедневным тратам и бытовым мелочам, с которыми не приходится сталкиваться туристам. Например, хорошую квартиру в центре города можно снять за 500 евро, но за отопление зимой придется дополнительно платить 200 евро. Кроме того, в Латвии нет IKEA и еще не появился Uber, зато есть электронная доска объявлений на все случаи жизни (здесь можно, например, купить корову или холодильник), море и возможность долететь до любой соседней страны за 20 евро.

Пока кинообозреватели нахваливают мюзикл «Ла-Ла Ленд» — нового рекордсмена премии «Золотой глобус» и фаворита оскаровской гонки, — музыкальный критик Лев Ганкин бросается на режиссера Дэмиена Шазелла с обвинениями в пассеизме и романтизации прошлого в ущерб настоящему. Ганкин пишет, что, хотя Шазелл (сам неудавшийся джазмен) все свои фильмы снимает о джазе, его мировоззрение не имеет ничего общего с философией этой музыки. Зато перекликается с предвыборными лозунгами Трампа.

«Секрет фирмы» рассказывает историю о необычной и при этом прибыльной предпринимательской нише, известной на Западе и совершенно не занятой у нас — бизнесе на русалочьих хвостах. Желающие приобщиться к сказочному тренду могут «работать» русалками или учить быть ими всех желающих, производить муляжи русалочьих хвостов или просто шить пледы соответствующей формы. Причем издание полагает, что русалочий рынок в ближайшем времени будет только расти: как минимум потому, что Disney готовится к перезапуску популярного в 90-х мультика «Русалочка».

На этой неделе мы стали свидетелями битвы влиятельнейших умов блогосферы — оппозиционного политика Алексея Навального и дизайнера, основателя собственной студии Артемия Лебедева. Причиной послужил пост Лебедева, в котором тот весьма агрессивно высказался о выдвижении Навального в президенты. Политик не остался в долгу и выложил на своем сайте список многомиллионных госконтрактов, полученных Студией Лебедева якобы по дружбе, — от создания фирменного стиля Большого театра до логотипа Санкт-Петербурга и оформления поездов московского метро. В ответ Лебедев предложил Навальному устроить дебаты на телеканале «Дождь», и тот принял вызов. Дебаты состоятся в среду, 25 января, с Ксенией Собчак в качестве ведущей.

Израильский сатирик Шахак Шапира создал сайт, инициировавший дискуссию об уместности веселых селфи у мемориала жертвам холокоста в Берлине — одной из самых популярных туристических точек города. На Yolocaust можно найти фотографии пользователей инстаграма, сделанные у памятника. А если навести на фото курсор, фон снимка изменится на изображения концлагерей. Таким образом Шапира исследует практики публичного взаимодействия с памятниками.

Журналистка «Медиазоны» Саша Богино разбирается, почему один из сотрудников пермской колонии вполне законно избежал наказания за публикацию экстремистского ролика у себя на странице во «ВКонтакте». Изучив несколько статей КоАП, Богино узнала, за какие правонарушения силовики могут получить только дисциплинарное наказание, — и среди них, например, мелкое хулиганство и нарушение правил обращения с оружием.

Большой текст специалиста по внешней политике Александра Баунова о причинах победы Дональда Трампа на американских выборах, в котором журналист анализирует это событие как следствие общемирового тренда. Баунов объясняет, как правые незаметно побеждают практически во всей Европе, почему в этом нет ничего катастрофичного и что такое «ксенофобия во имя толерантности».

