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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля

Причины не называются

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля

RemyBurger: Бургерная от создателя Remy Kitchen Bakery на Большой Дмитровке

Новый проект Александра Оганезова с вегетарианскими позициями

RemyBurger: Бургерная от создателя Remy Kitchen Bakery на Большой Дмитровке

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

На Большой Дмитровке откроется магазин мужских костюмов Suitsupply

В новой точке представят осенне-зимнюю коллекцию

На Большой Дмитровке откроется магазин мужских костюмов Suitsupply

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

На Большой Дмитровке перекрыли движение из-за пожара на крыше Дома педагогической книги (обновлено)

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения

На Большой Дмитровке перекрыли движение из-за пожара на крыше Дома педагогической книги (обновлено)

В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню

На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард

В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню

Распродажа в магазине The Misia

Она продлится до 27 августа

Распродажа в магазине The Misia

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village

Sempre на Большой Дмитровке
Sempre на Большой Дмитровке Ресторан-сад от Гюста Семпре, где принято есть руками
Sempre на Большой Дмитровке

Sempre на Большой Дмитровке
Ресторан-сад от Гюста Семпре, где принято есть руками

Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les А также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les

Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les
А также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы

На Большой Дмитровке открылся ресторан Sempre

В заведении нет вилок, посетители едят руками

На Большой Дмитровке открылся ресторан Sempre

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

На Большой Дмитровке откроется восьмая бургерная Burger Heroes

В заведении будет 12 кранов крафтового пива

На Большой Дмитровке откроется восьмая бургерная Burger Heroes

На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»

В ней будут подавать коктейли со сладостями

На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»

На Большой Дмитровке открывается тайный бар

Точный адрес и название бара не разглашаются

На Большой Дмитровке открывается тайный бар

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

В баре «Коt Шрёdiнгера» появилось меню от The Hummus

Это участник маркетов местной еды

В баре «Коt Шрёdiнгера» появилось меню от The Hummus

В центре Москвы реконструируют комплекс зданий Генпрокуратуры

Речь идет о строениях на Большой Дмитровке и в Глинищевском переулке

В центре Москвы реконструируют комплекс зданий Генпрокуратуры

На Большой Дмитровке открылось бистро «Краснодар»

Это новый проект Тахира Холикбердиева

На Большой Дмитровке открылось бистро «Краснодар»

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»

Открытие запланировано на август, однако точная дата не называется

На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»

На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»

Основной упор в меню сделан на необычные сочетания традиционных блюд и подаваемых к ним гарниров и приправ

На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»

На Большой Дмитровке открылся ресторан One Pot

В основе меню блюда, приготовленные в «одном горшке»

На Большой Дмитровке открылся ресторан One Pot

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»

Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»

В Москве откроется вторая закусочная сети «Воронеж»

Кухню ресторана возглавил бренд-шеф «Воронежа» Себби Кэньон

В Москве откроется вторая закусочная сети «Воронеж»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

Good Enough в Столешниковом переулке закрывается

Good Enough открылись здесь в октябре 2015 года на месте Blum Café

Good Enough в Столешниковом переулке закрывается

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

Меню бара состоит из двух разделов — закуски и горячее, — в каждом из которых будет по четыре «бокса» с неизвестной едой

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники

Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября

На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники

В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой

Сквер на Большой Дмитровке переименуют в честь 90-летия со дня рождения Плисецкой

В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой

В Москве заработал интернет-магазин старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella

До этого купить продукцию Santa Maria Novella онлайн можно было только в Японии и США

В Москве заработал интернет-магазин старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café

Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café

В Москве откроется филиал старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella

В аптеке будут продавать воду против истерии Acqua di Santa Maria Novella и нюхательную соль с запахом лаванды Sali di Lavanda

В Москве откроется филиал старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella

Штат парковочных инспекторов хотят увеличить вдвое

Сейчас улицы города патрулируют 200 инспекторов Московской административной дорожной инспекции

Штат парковочных инспекторов хотят увеличить вдвое

На Большой Дмитровке открылась кофейня Double B

Меню и цены не отличаются от тех, что действуют в других кофейнях сети

На Большой Дмитровке открылась кофейня Double B

Скорость машин на Петровке, Рождественке и Неглинной улице хотят снизить до 40 километров в час

С таким предложением выступил Центр организации дорожного движения

Скорость машин на Петровке, Рождественке и Неглинной улице хотят снизить до 40 километров в час

Большую Дмитровку, Болотную и Берсеневскую набережные откроют для водителей в ноябре

Решение об изменении режима движения принято, чтобы водителям было проще ездить зимой

Большую Дмитровку, Болотную и Берсеневскую набережные откроют для водителей в ноябре

Как прогуляться по пешеходным улицам Москвы за десять минут
Как прогуляться по пешеходным улицам Москвы за десять минут The Village снял все пешеходные зоны в центре Москвы с помощью нового приложения Hyperlapse
Как прогуляться по пешеходным улицам Москвы за десять минут

Как прогуляться по пешеходным улицам Москвы за десять минут
The Village снял все пешеходные зоны в центре Москвы с помощью нового приложения Hyperlapse

В Москве открываются новые пешеходные улицы

Новый прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра появился в Москве 1 ноября.

В Москве открываются новые пешеходные улицы

Большую Дмитровку закроют для транспорта по выходным

Движение автомобилей по Большой Дмитровке разрешат только в будние дни.

Большую Дмитровку закроют для транспорта по выходным

Фото дня: Как выглядит пешеходная Большая Дмитровка
Фото дня: Как выглядит пешеходная Большая Дмитровка The Village отправился на Большую Дмитровку и посмотрел, как выглядит обновлённая пешеходная улица в центре Москвы.
Фото дня: Как выглядит пешеходная Большая Дмитровка

Фото дня: Как выглядит пешеходная Большая Дмитровка
The Village отправился на Большую Дмитровку и посмотрел, как выглядит обновлённая пешеходная улица в центре Москвы.

На Большой Дмитровке открылась пешеходная зона

Большую Дмитровку приспособили для прогулок горожан.

На Большой Дмитровке открылась пешеходная зона

Квартира недели Двухэтажная квартира в историческом центре Москвы.

Квартира недели

Квартира недели
Квартира недели Пятикомнатная квартира на Большой Дмитровке
Квартира недели

Квартира недели
Пятикомнатная квартира на Большой Дмитровке

Офис недели: журнал GQ Россия
Офис недели: журнал GQ Россия Офис редакции журнала GQ Россия
Офис недели: журнал GQ Россия

Офис недели: журнал GQ Россия
Офис редакции журнала GQ Россия