RemyBurger: Бургерная от создателя Remy Kitchen Bakery на Большой Дмитровке
Новый проект Александра Оганезова с вегетарианскими позициями
«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке
Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням
На Большой Дмитровке откроется магазин мужских костюмов Suitsupply
В новой точке представят осенне-зимнюю коллекцию
Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке
Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»
На Большой Дмитровке перекрыли движение из-за пожара на крыше Дома педагогической книги (обновлено)
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения
В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню
На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les А также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
На Большой Дмитровке откроется восьмая бургерная Burger Heroes
В заведении будет 12 кранов крафтового пива
На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»
В ней будут подавать коктейли со сладостями
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта
Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий
В баре «Коt Шрёdiнгера» появилось меню от The Hummus
Это участник маркетов местной еды
В центре Москвы реконструируют комплекс зданий Генпрокуратуры
Речь идет о строениях на Большой Дмитровке и в Глинищевском переулке
В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой
Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России
На Большой Дмитровке откроется третий «Город-сад»
Открытие запланировано на август, однако точная дата не называется
На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»
Основной упор в меню сделан на необычные сочетания традиционных блюд и подаваемых к ним гарниров и приправ
На Большой Дмитровке открылся ресторан One Pot
В основе меню блюда, приготовленные в «одном горшке»
На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»
Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»
В Москве откроется вторая закусочная сети «Воронеж»
Кухню ресторана возглавил бренд-шеф «Воронежа» Себби Кэньон
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»
Good Enough в Столешниковом переулке закрывается
Good Enough открылись здесь в октябре 2015 года на месте Blum Café
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard
В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»
Меню бара состоит из двух разделов — закуски и горячее, — в каждом из которых будет по четыре «бокса» с неизвестной едой
На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники
Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября
В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой
Сквер на Большой Дмитровке переименуют в честь 90-летия со дня рождения Плисецкой
В Москве заработал интернет-магазин старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella
До этого купить продукцию Santa Maria Novella онлайн можно было только в Японии и США
Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café
Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер
В Москве откроется филиал старейшей в мире аптеки Santa Maria Novella
В аптеке будут продавать воду против истерии Acqua di Santa Maria Novella и нюхательную соль с запахом лаванды Sali di Lavanda
Штат парковочных инспекторов хотят увеличить вдвое
Сейчас улицы города патрулируют 200 инспекторов Московской административной дорожной инспекции
На Большой Дмитровке открылась кофейня Double B
Меню и цены не отличаются от тех, что действуют в других кофейнях сети
Скорость машин на Петровке, Рождественке и Неглинной улице хотят снизить до 40 километров в час
С таким предложением выступил Центр организации дорожного движения
Большую Дмитровку, Болотную и Берсеневскую набережные откроют для водителей в ноябре
Решение об изменении режима движения принято, чтобы водителям было проще ездить зимой
Как прогуляться по пешеходным улицам Москвы за десять минут The Village снял все пешеходные зоны в центре Москвы с помощью нового приложения Hyperlapse
В Москве открываются новые пешеходные улицы
Новый прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра появился в Москве 1 ноября.
Большую Дмитровку закроют для транспорта по выходным
Движение автомобилей по Большой Дмитровке разрешат только в будние дни.
Фото дня: Как выглядит пешеходная Большая Дмитровка The Village отправился на Большую Дмитровку и посмотрел, как выглядит обновлённая пешеходная улица в центре Москвы.
На Большой Дмитровке открылась пешеходная зона
Большую Дмитровку приспособили для прогулок горожан.