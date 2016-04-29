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Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
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ObedBufet на «Белорусской», новый PhoBo и паровые булочки и пиво в Bao + Bar Вспоминаем главные гастрономические события этой недели
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Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших The Village рассказывает, где отдыхать в одном из лучших районов Москвы
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Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Готовы ли московские рестораны к посетителям с детьми? The Village проверил, подходят ли модные заведения для самых маленьких посетителей
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Суши-бистро Cutfish на Патриарших Суши, роллы и блюда на гриле от сооснователей Glenuill
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели