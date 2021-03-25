«AliExpress Россия» представит коллаборации с российскими дизайнерами и проведет модный показ в Москве
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Жюри конкурса по разработке новой схемы Московского метрополитена определило финалистов.
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Дизайнер Илья Бирман разработал новую схему Московского метрополитена. Проект ориентирован прежде всего на туристов и приезжих.