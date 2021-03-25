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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

25 марта 2021

Lamoda запустила конкурс для молодых дизайнеров. Можно выиграть миллион рублей

22 сентября 2020

 «AliExpress Россия» представит коллаборации с российскими дизайнерами и проведет модный показ в Москве

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Faces & Laces перенесли на 2021 год

В этом году организаторы решили не рисковать

Faces & Laces перенесли на 2021 год

Что покупать у российских дизайнеров
Что покупать у российских дизайнеров Обувь, аксессуары, косметика и украшения
Что покупать у российских дизайнеров

Что покупать у российских дизайнеров
Обувь, аксессуары, косметика и украшения

За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера Про цвет, мебель и декор
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера

За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера
Про цвет, мебель и декор

6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки

6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки
Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
Телеграм-канал «Где ты это купила?»

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»

250 участников приедут 16 июня

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»

7 российских марок, у которых можно купить актуальную обувь
7 российских марок, у которых можно купить актуальную обувь Кроссовки на каждый день, изысканные туфли, остромодные мюли и многое другое
7 российских марок, у которых можно купить актуальную обувь

7 российских марок, у которых можно купить актуальную обувь
Кроссовки на каждый день, изысканные туфли, остромодные мюли и многое другое

9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год
9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год От миланской Salone del Mobile в апреле до Architectural Digest Home Design Show в марте 2020-го
9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год

9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год
От миланской Salone del Mobile в апреле до Architectural Digest Home Design Show в марте 2020-го

Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить

Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить
Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах

Синий, серый и насыщенный зеленый: Идеальные цвета для московской зимы
Синий, серый и насыщенный зеленый: Идеальные цвета для московской зимы Во что выкрасить стены и какой текстиль выбрать для столичного мрака
Синий, серый и насыщенный зеленый: Идеальные цвета для московской зимы

Синий, серый и насыщенный зеленый: Идеальные цвета для московской зимы
Во что выкрасить стены и какой текстиль выбрать для столичного мрака

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Едим дома: Как сделать кухню удобной Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров
Едим дома: Как сделать кухню удобной

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров

Дополнительные скидки на распродаже Yoox и минус 30 % в Mirstores
Дополнительные скидки на распродаже Yoox и минус 30 % в Mirstores А также новая капсульная коллекция Tommy Jeans и спортивная линейка Reebok
Дополнительные скидки на распродаже Yoox и минус 30 % в Mirstores

Дополнительные скидки на распродаже Yoox и минус 30 % в Mirstores
А также новая капсульная коллекция Tommy Jeans и спортивная линейка Reebok

Лен vs бархат: Как обновить интерьер осенью и зимой
Лен vs бархат: Как обновить интерьер осенью и зимой Разбор последних коллекций IKEA, Zara Home и H&M Home — в одном гиде
Лен vs бархат: Как обновить интерьер осенью и зимой

Лен vs бархат: Как обновить интерьер осенью и зимой
Разбор последних коллекций IKEA, Zara Home и H&M Home — в одном гиде

10 интересных брендов, которые шьют нормальную детскую одежду
10 интересных брендов, которые шьют нормальную детскую одежду «Если вы ищете милых плюшевых медведей или волшебных фей, вы пришли не туда»
10 интересных брендов, которые шьют нормальную детскую одежду

10 интересных брендов, которые шьют нормальную детскую одежду
«Если вы ищете милых плюшевых медведей или волшебных фей, вы пришли не туда»

Морская трава и цвет манго: Что изменить в интерьере осенью
Морская трава и цвет манго: Что изменить в интерьере осенью А также инновации на кухне, мебель и двери в тон стен и несколько других идей
Морская трава и цвет манго: Что изменить в интерьере осенью

Морская трава и цвет манго: Что изменить в интерьере осенью
А также инновации на кухне, мебель и двери в тон стен и несколько других идей

Охота на лайки: Как Instagram меняет дизайн интерьера?
Охота на лайки: Как Instagram меняет дизайн интерьера? Дизайнеры — о трендах и основных правилах оформления пространства
Охота на лайки: Как Instagram меняет дизайн интерьера?

Охота на лайки: Как Instagram меняет дизайн интерьера?
Дизайнеры — о трендах и основных правилах оформления пространства

На Киевском вокзале откроется выставка моды последних 100 лет

Экспозиция состоит из частной коллекции Александра Васильева

На Киевском вокзале откроется выставка моды последних 100 лет

Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле
Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить
Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле

Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле
Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить

Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире
Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире Нейтральная отделка, винтажная мебель на ножках и ироничное современное искусство
Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире

Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире
Нейтральная отделка, винтажная мебель на ножках и ироничное современное искусство

Что смотреть: 10 российских YouTube-каналов о дизайне интерьера
Что смотреть: 10 российских YouTube-каналов о дизайне интерьера Рум-туры, лайфхаки, интерьерные тренды и полезные советы для тех, кто делает ремонт или покупает мебель
Что смотреть: 10 российских YouTube-каналов о дизайне интерьера

Что смотреть: 10 российских YouTube-каналов о дизайне интерьера
Рум-туры, лайфхаки, интерьерные тренды и полезные советы для тех, кто делает ремонт или покупает мебель

Испытание цветом: Что такое колор-блок и как его использовать в интерьере
Испытание цветом: Что такое колор-блок и как его использовать в интерьере Основные правила и важные дополнения
Испытание цветом: Что такое колор-блок и как его использовать в интерьере

Испытание цветом: Что такое колор-блок и как его использовать в интерьере
Основные правила и важные дополнения

Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой

Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду

Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой

В Lotte Plaza распродают дизайнерские вещи со скидками до 90 %

Акция завершится 24 декабря

В Lotte Plaza распродают дизайнерские вещи со скидками до 90 %

Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом

Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться

Дизайнеры — о том, чем хорош и плох новый каталог IKEA
Дизайнеры — о том, чем хорош и плох новый каталог IKEA Какие идеи взять на вооружение и за чем ехать в магазин
Дизайнеры — о том, чем хорош и плох новый каталог IKEA

Дизайнеры — о том, чем хорош и плох новый каталог IKEA
Какие идеи взять на вооружение и за чем ехать в магазин

Всем ремонт: Куда идти за светильниками, сантехникой и плиткой
Всем ремонт: Куда идти за светильниками, сантехникой и плиткой The Village рассказывает о проверенных магазинах, в которых дизайнеры покупают материалы и заказывают мебель для своих проектов
Всем ремонт: Куда идти за светильниками, сантехникой и плиткой

Всем ремонт: Куда идти за светильниками, сантехникой и плиткой
The Village рассказывает о проверенных магазинах, в которых дизайнеры покупают материалы и заказывают мебель для своих проектов

Как оформить квартиру в новом скандинавском стиле
Как оформить квартиру в новом скандинавском стиле Предметы мебели, светильники и декор
Как оформить квартиру в новом скандинавском стиле

Как оформить квартиру в новом скандинавском стиле
Предметы мебели, светильники и декор

Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах
Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах Яркие цвета, акцентные стены и ванная без дверей в квартире дизайнера
Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах

Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах
Яркие цвета, акцентные стены и ванная без дверей в квартире дизайнера

Дизайнеры выбирают актуальные вещи для дома
Дизайнеры выбирают актуальные вещи для дома 10 предметов, достойных внимания
Дизайнеры выбирают актуальные вещи для дома

Дизайнеры выбирают актуальные вещи для дома
10 предметов, достойных внимания

Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадок

Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадокПока мэрия подводит итоги своего конкурса, The Village решил рассмотреть альтернативные варианты

Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадок

Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадок
Пока мэрия подводит итоги своего конкурса, The Village решил рассмотреть альтернативные варианты

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеровТрое московских архитекторов показали The Village своё жильё

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров
Трое московских архитекторов показали The Village своё жильё

Нам с этим жить: Ошибки, которые совершают дизайнеры
Нам с этим жить: Ошибки, которые совершают дизайнеры The Village узнал, что дизайнеры интерьеров могут сделать не так, работая над проектом
Нам с этим жить: Ошибки, которые совершают дизайнеры

Нам с этим жить: Ошибки, которые совершают дизайнеры
The Village узнал, что дизайнеры интерьеров могут сделать не так, работая над проектом

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном

В «Авиапарке» открылись магазины итальянских брендов Weekend Max Mara и Max&Co

В Weekend Max Mara можно найти наряды для отдыха, а в Max&Co продают повседневную одежду

В «Авиапарке» открылись магазины итальянских брендов Weekend Max Mara и Max&Co

Главные имена московской Недели моды
Главные имена московской Недели моды Восемь молодых и стоящих внимания дизайнеров, чьи показы и презентации прошли на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Главные имена московской Недели моды

Главные имена московской Недели моды
Восемь молодых и стоящих внимания дизайнеров, чьи показы и презентации прошли на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Сколько получают дизайнеры
Сколько получают дизайнеры Творческая профессия с возможностью неплохо заработать: The Village выяснил, сколько на самом деле платят дизайнерам и много ли из них сидит без работы
Сколько получают дизайнеры

Сколько получают дизайнеры
Творческая профессия с возможностью неплохо заработать: The Village выяснил, сколько на самом деле платят дизайнерам и много ли из них сидит без работы

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой

5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера
5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера Подборка Ярослава Рассадина
5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера

5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера
Подборка Ярослава Рассадина

Пять стульев, которые изменили историю дизайна
Пять стульев, которые изменили историю дизайна Подборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова
Пять стульев, которые изменили историю дизайна

Пять стульев, которые изменили историю дизайна
Подборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова

Дизайнеры о новой системе навигации в Москве
Дизайнеры о новой системе навигации в Москве The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.
Дизайнеры о новой системе навигации в Москве

Дизайнеры о новой системе навигации в Москве
The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.

Гоша Рубчинский и Алишер: Что творится в российской моде? Честный разговор о моде между дизайнерами двух поколений

Гоша Рубчинский и Алишер: Что творится в российской моде?

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

Авторы проекта «Вторая улица» собирают деньги на открытие антикафе со швейными и вышивальными машинками, гладильным прессом и раскроечными столами.

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

«ПроФОРМА»: 20 идей малых объектов городской среды The Village изучил проекты финалистов конкурса Artplay «ПроФОРМА», в рамках которого молодые дизайнеры разработали проекты малых объектов городской среды.

«ПроФОРМА»: 20 идей малых объектов городской среды

Мастерская дизайна Димы Барбанеля открывает образовательный кампус в Подмосковье

Мастерская Димы Барбанеля открывает образовательный кампус, где молодые дизайнеры в течение месяца будут работать вместе с мастерами и обучаться на практике.

Мастерская дизайна Димы Барбанеля открывает образовательный кампус в Подмосковье

Определены финалисты конкурса на новую схему метро

Жюри конкурса по разработке новой схемы Московского метрополитена определило финалистов.

Определены финалисты конкурса на новую схему метро

Челябинский дизайнер предложил упростить московское метро

Дизайнер Илья Бирман разработал новую схему Московского метрополитена. Проект ориентирован прежде всего на туристов и приезжих.

Челябинский дизайнер предложил упростить московское метро

Для России разработали альтернативный логотип Эркен Кагаров создал симметричный логотип России, отражающий, на его взгляд, положение вещей в стране.

Для России разработали альтернативный логотип

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.

В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет Совместный проект магазина «Пюре», -D-A-S-H- Store и четырех украинских дизайнеров предлагает вещи от 499 гривен, которые сшили на украинской фабрике.

В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет

Офис недели (Киев): SOesthetic
Офис недели (Киев): SOesthetic Офис со стеклянной перегородкой в качестве планшета для идей и 3-метровым стеклянным рабочим столом.
Офис недели (Киев): SOesthetic

Офис недели (Киев): SOesthetic
Офис со стеклянной перегородкой в качестве планшета для идей и 3-метровым стеклянным рабочим столом.

В эту субботу в парке Горького пройдёт «Ламбада-маркет» 24 сентября на главной аллее парка Горького можно будет купить вещи на винтажном рынке, перекусить французскими закусками, послушать музыку и поиграть в петанк.

В эту субботу в парке Горького пройдёт «Ламбада-маркет»

В универмаге «Цветной» открылся корнер Items В «Цветном» открылся отдел с мебелью, предметами современного искусства по доступным ценам, винтажными украшениями и одеждой — Items.

В универмаге «Цветной» открылся корнер Items

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out 6 сентября Москва откроет международный фэшн-марафон «Модная ночь»: десятки универмагов и бутиков готовят специальные предложения и премьеры.

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out

Traffic blog Ladies & genlemen! У магазинов дизайнерской одежды Траффик и Траффик+ наконец-то появился свой блог. Теперь вы сможете постоянно находится в курсе всех происходящих событий.

Traffic blog

Леденцы из муравьев съедобных извращений

Леденцы из муравьев

С «Веспой» по жизни За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.

С «Веспой» по жизни

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ