Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадок Пока мэрия подводит итоги своего конкурса, The Village решил рассмотреть альтернативные варианты
Завтра завершается прием заявок на конкурс московской мэрии, которая попросила художников и дизайнеров придумать 40 фигур маслениц для фестивальной площадки на Новом Арбате. Там 17 февраля стартует фестиваль «Московская Масленица». Условия конкурса не вполне обычные: все конструкции должны быть оформлены в авангардном стиле. Связано это с тем, что на четырех площадках на Новом Арбате празднование Масленицы решили посвятить творчеству художников-авангардистов — Малевича, Кандинского, Лентулова и Степановой.
Итоги конкурса обещают подвести оперативно, и уже к концу февраля мы увидим, как же должна выглядеть, по мнению городских властей, Масленица в стиле авангарда. Ну а пока дружественные The Village иллюстраторы, художники и дизайнеры решили пофантазировать на тему того, как можно было бы удачно вписать такую идею в городскую среду, и предложили свои эскизы для макетов. Потом сравним с тем, что выберут на конкурсе.
Катя Дорохина, иллюстратор
Изначально комбинация авангарда и Масленицы не вызвала у меня восторга и казалась не самой удачной. Поэтому я решила подойти к задаче как к эксперименту и посмотреть, что в итоге получится.
Первая мысль была об адаптации крестьянского цикла Малевича, но я решила не идти самым очевидным путем. Почитав об истории Масленицы и традициях в изготовлении чучела, я решила найти точки соприкосновения с авангардом. Интересным для меня фактом стало то, что традиционную фигуру масленицы делали из сухих деревянных брусков, а не только из привычной соломы. Я подумала об абстрактно-геометрических работах Александра Родченко, решив взять их за основу фигур. Итогом моего эксперимента стали авангардные масленичные девушки. Гамму я ограничила тремя цветами, так как в основном именно эти цвета использовались в плакатах того периода.
Времени на отрисовку фигур было немного. Позже мне пришла идея о возможном интерактиве, где все желающие посетители смогли бы сколотить свою фигуру масленицы из стандартного набора деталей! На мой взгляд, получилось бы символично, так как Масленица — воплощение народных гуляний и задорных игр.
Ирина Ши, иллюстратор
«Глядница» — результат свадьбы супрематизма с русским национальным костюмом, а именно с яркими геометрическими композициями юбок-понёв. Ее единственный глаз лихо мигает, а по поясу мчится красная конница.
(На самой инсталляции глаз открыт с одной стороны и закрыт с другой. Ресницы сделаны из загрунтованного и покрашенного пеноплэкса).
Даша Скребцова, художник
Обе масленицы я сделала, вдохновляясь блинами и русскими узорами, ведь и первое и второе я очень люблю. Мне показалась интересной идея попробовать соединить эти, на первый взгляд, очень разные вещи. Хотелось по-новому взглянуть на русский узор. А блины сами по себе достаточно авангардная вещь. Вы когда-нибудь разглядывали блины?
Первая фигура на обоих эскизах — это классические круглые блины. Разводы напоминают мне лучи солнца и тепло, которое солнце излучает.
Фигура с каракатицей напоминает мне о детстве. Когда я была маленькая, больше всего мне нравился последний блин, теста на который почти не оставалось, и получались такие вот странные блинные каракатицы. Бабушка специально для меня пекла такие кривые блинчики, и мне казалось, что они намного вкуснее обычных.
Тимур Зима, графический дизайнер
решил не следовать предложенному на конкурсе макету
Скульптура называется «Блин». Пожалуй, сама концепция мероприятия смущает: соединить воедино Масленицу и авангард, древний славянский консервативный праздник и передовое течение в искусстве — все это где-то не срастается, но если подумать, то сама затея в каком-то роде авангардна. Так давайте и попробуем соединить это. Я предлагаю поставить на Новый Арбат монументальную вещь, огромный черный круг — блин, и пускай каждый сам думает, зачем это здесь. Штука открывает большой простор для интерпретации: каждый увидит что-то свое — политический, экономический контекст, может, задумается о вечном, космическом, при виде такой махины. Хватит веселиться, пора заглянуть в себя.
обложка: Ирина Ши
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