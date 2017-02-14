Изначально комбинация авангарда и Масленицы не вызвала у меня восторга и казалась не самой удачной. Поэтому я решила подойти к задаче как к эксперименту и посмотреть, что в итоге получится.

Первая мысль была об адаптации крестьянского цикла Малевича, но я решила не идти самым очевидным путем. Почитав об истории Масленицы и традициях в изготовлении чучела, я решила найти точки соприкосновения с авангардом. Интересным для меня фактом стало то, что традиционную фигуру масленицы делали из сухих деревянных брусков, а не только из привычной соломы. Я подумала об абстрактно-геометрических работах Александра Родченко, решив взять их за основу фигур. Итогом моего эксперимента стали авангардные масленичные девушки. Гамму я ограничила тремя цветами, так как в основном именно эти цвета использовались в плакатах того периода.

Времени на отрисовку фигур было немного. Позже мне пришла идея о возможном интерактиве, где все желающие посетители смогли бы сколотить свою фигуру масленицы из стандартного набора деталей! На мой взгляд, получилось бы символично, так как Масленица — воплощение народных гуляний и задорных игр.