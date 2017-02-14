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Эксперимент14 февраля 2017

Дизайнеры рисуют фигуры маслениц для городских площадок Пока мэрия подводит итоги своего конкурса, The Village решил рассмотреть альтернативные варианты

РедакторАнастасия Андреева

Завтра завершается прием заявок на конкурс московской мэрии, которая попросила художников и дизайнеров придумать 40 фигур маслениц для фестивальной площадки на Новом Арбате. Там 17 февраля стартует фестиваль «Московская Масленица». Условия конкурса не вполне обычные: все конструкции должны быть оформлены в авангардном стиле. Связано это с тем, что на четырех площадках на Новом Арбате празднование Масленицы решили посвятить творчеству художников-авангардистов — Малевича, Кандинского, Лентулова и Степановой.

Итоги конкурса обещают подвести оперативно, и уже к концу февраля мы увидим, как же должна выглядеть, по мнению городских властей, Масленица в стиле авангарда. Ну а пока дружественные The Village иллюстраторы, художники и дизайнеры решили пофантазировать на тему того, как можно было бы удачно вписать такую идею в городскую среду, и предложили свои эскизы для макетов. Потом сравним с тем, что выберут на конкурсе.

Катя Дорохина, иллюстратор

Изначально комбинация авангарда и Масленицы не вызвала у меня восторга и казалась не самой удачной. Поэтому я решила подойти к задаче как к эксперименту и посмотреть, что в итоге получится.

Первая мысль была об адаптации крестьянского цикла Малевича, но я решила не идти самым очевидным путем. Почитав об истории Масленицы и традициях в изготовлении чучела, я решила найти точки соприкосновения с авангардом. Интересным для меня фактом стало то, что традиционную фигуру масленицы делали из сухих деревянных брусков, а не только из привычной соломы. Я подумала об абстрактно-геометрических работах Александра Родченко, решив взять их за основу фигур. Итогом моего эксперимента стали авангардные масленичные девушки. Гамму я ограничила тремя цветами, так как в основном именно эти цвета использовались в плакатах того периода.

Времени на отрисовку фигур было немного. Позже мне пришла идея о возможном интерактиве, где все желающие посетители смогли бы сколотить свою фигуру масленицы из стандартного набора деталей! На мой взгляд, получилось бы символично, так как Масленица — воплощение народных гуляний и задорных игр.

Ирина Ши, иллюстратор

«Глядница» — результат свадьбы супрематизма с русским национальным костюмом, а именно с яркими геометрическими композициями юбок-понёв. Ее единственный глаз лихо мигает, а по поясу мчится красная конница.

(На самой инсталляции глаз открыт с одной стороны и закрыт с другой. Ресницы сделаны из загрунтованного и покрашенного пеноплэкса).

Даша Скребцова, художник

Обе масленицы я сделала, вдохновляясь блинами и русскими узорами, ведь и первое и второе я очень люблю. Мне показалась интересной идея попробовать соединить эти, на первый взгляд, очень разные вещи. Хотелось по-новому взглянуть на русский узор. А блины сами по себе достаточно авангардная вещь. Вы когда-нибудь разглядывали блины?

Первая фигура на обоих эскизах — это классические круглые блины. Разводы напоминают мне лучи солнца и тепло, которое солнце излучает.

Фигура с каракатицей напоминает мне о детстве. Когда я была маленькая, больше всего мне нравился последний блин, теста на который почти не оставалось, и получались такие вот странные блинные каракатицы. Бабушка специально для меня пекла такие кривые блинчики, и мне казалось, что они намного вкуснее обычных.

Тимур Зима, графический дизайнер

решил не следовать предложенному на конкурсе макету

Скульптура называется «Блин». Пожалуй, сама концепция мероприятия смущает: соединить воедино Масленицу и авангард, древний славянский консервативный праздник и передовое течение в искусстве — все это где-то не срастается, но если подумать, то сама затея в каком-то роде авангардна. Так давайте и попробуем соединить это. Я предлагаю поставить на Новый Арбат монументальную вещь, огромный черный круг — блин, и пускай каждый сам думает, зачем это здесь. Штука открывает большой простор для интерпретации: каждый увидит что-то свое — политический, экономический контекст, может, задумается о вечном, космическом, при виде такой махины. Хватит веселиться, пора заглянуть в себя.

обложка: Ирина Ши

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Комментарии

5 комментариев
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ЮР
Юлия Рузманова

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