Дизайн-студию SOesthetic Group основали в 2008 году Наталия Щира и Виктория Оскилко. Основное направление деятельности компании — архитектура и дизайн интерьеров. До 2011 года SOesthetic работали в команде с двумя другими творческими коллективами в совместном офисе, но в июне переехали в свою первую студию, расположенную в тихом зеленом дворе в центре Киева.

За 20 дней при минимальном бюджете дизайнерам удалось создать эргономичное, современное и комфортное пространство для работы. Стеклянная перегородка служит планшетом для идей и разделяет помещение на ресепшен и рабочую зону. Сердцем офиса стал 3-метровый стол, где иногда проходят мозговые штурмы. Все элементы интерьера выполнены украинскими подрядчиками по эскизам дизайнеров: бетонный пол делали «ТонБетон», стеклянный стол и перегородку-планшет — компания «Снок Конструкция», мебель — «Дрим Хаус Констракшн».

Помещение студии имеет отдельный вход и просторную площадку на улице, на которой летом можно работать на свежем воздухе, а в свободное время играть в бадминтон.