Офис недели (Киев): SOesthetic Офис со стеклянной перегородкой в качестве планшета для идей и 3-метровым стеклянным рабочим столом.
Soesthetic — дизайн-студия.
Метраж: 65 кв. м
Дизайн-студию SOesthetic Group основали в 2008 году Наталия Щира и Виктория Оскилко. Основное направление деятельности компании — архитектура и дизайн интерьеров. До 2011 года SOesthetic работали в команде с двумя другими творческими коллективами в совместном офисе, но в июне переехали в свою первую студию, расположенную в тихом зеленом дворе в центре Киева.
За 20 дней при минимальном бюджете дизайнерам удалось создать эргономичное, современное и комфортное пространство для работы. Стеклянная перегородка служит планшетом для идей и разделяет помещение на ресепшен и рабочую зону. Сердцем офиса стал 3-метровый стол, где иногда проходят мозговые штурмы. Все элементы интерьера выполнены украинскими подрядчиками по эскизам дизайнеров: бетонный пол делали «ТонБетон», стеклянный стол и перегородку-планшет — компания «Снок Конструкция», мебель — «Дрим Хаус Констракшн».
Помещение студии имеет отдельный вход и просторную площадку на улице, на которой летом можно работать на свежем воздухе, а в свободное время играть в бадминтон.
Комментарии
ребята, да будем честны, мы в магазинах покупаем однотипные тряпки, у нас в шкафах выстроилась армия похожих пар обуви, девочки красят глаза уже заученным и отточенным годами образом. если есть определенный стиль, манера, то они на повтор ориентированы. нет греха в похожести квартиры и офиса. получилось лаконично и по-деловому!!!!
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