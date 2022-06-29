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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин
«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин Ее организовала Ольга Симонова, просидевшая пять лет в колонии за убийство мужа-насильника
«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин

«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин
Ее организовала Ольга Симонова, просидевшая пять лет в колонии за убийство мужа-насильника

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»
Ссылка дня
29 июня 2022

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»

4 февраля 2022

Редакция «Искусства кино» выпустила заявление после случаев насилия со стороны Егора Беликова

Ссылка дня
18 января 2022

Список проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия

Почему родители уходят из дома и оставляют подростков жить самостоятельно
Почему родители уходят из дома и оставляют подростков жить самостоятельно
Почему родители уходят из дома и оставляют подростков жить самостоятельно

Почему родители уходят из дома и оставляют подростков жить самостоятельно

14 декабря 2021

ЕСПЧ присудил 450 тысяч евро четырем пострадавшим от домашнего насилия россиянкам

«Я сбежала из дома и не вернулась»
«Я сбежала из дома и не вернулась» История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи
«Я сбежала из дома и не вернулась»

«Я сбежала из дома и не вернулась»
История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия
26 ноября 2021

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия

14 октября 2021

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за повторные побои

11 октября 2021

Центр «Насилию.нет» поможет пожилым людям, пострадавшим от домашнего насилия

Бренд MY812 переведет половину выручки фонду «Насилию.нет»
1 октября 2021

Бренд MY812 переведет половину выручки фонду «Насилию.нет»

Центр «Насилию.нет» откроет убежища для женщин, пострадавших от насилия в семье
2 августа 2021

Центр «Насилию.нет» откроет убежища для женщин, пострадавших от насилия в семье

24 июня 2021

Проект «Перерождение» о переживших домашнее насилие женщинах собирает деньги на третий фильм

22 июня 2021

В Москве пройдет благотворительный забег против домашнего насилия

Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему
Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему И истинном масштабе насилия в России
Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему

Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему
И истинном масштабе насилия в России

«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии
«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии И как из-за абьюза его сняли с «Не виновата»
«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии

«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии
И как из-за абьюза его сняли с «Не виновата»

обновлено18 марта 2021

Анна Зосимова, бывшая девушка солиста группы «Пасош» Петара Мартича, рассказала о насилии с его стороны

11 марта 2021

В московском транспорте будут показывать ролики с телефоном Кризисного центра помощи женщинам и детям

Цифра дня
16 февраля 2021

Сколько женщин в России погибли от рук партнера или родственников

«Суды Петербурга вне политики»
«Суды Петербурга вне политики» Автор телеграм-канала Объединенной пресс-службы судов — о митингах, домашнем насилии и расчлененке
«Суды Петербурга вне политики»

«Суды Петербурга вне политики»
Автор телеграм-канала Объединенной пресс-службы судов — о митингах, домашнем насилии и расчлененке

7 декабря 2020

Фонд «Птицы» запустил линию для обращений мужчин, пострадавших от домашнего насилия

Флешмоб
30 ноября 2020

#этонебольно — музыканты против домашнего насилия

11 ноября 2020

Instagram выпустил путеводители о проблемах домашнего насилия и буллинга во время пандемии

Как правильно получать согласие на секс
Как правильно получать согласие на секс И почему не стоит уговаривать
Как правильно получать согласие на секс

Как правильно получать согласие на секс
И почему не стоит уговаривать

22 октября 2020

В России выйдет книга о домашнем насилии. Ее составили психологи, блогеры и активистки

7 октября 2020

«Страшно идти домой?»: В Москве появились билборды против домашнего насилия

Просьба дня
10 сентября 2020

Обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

28 августа 2020

Суд в Москве обязал женщину выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей за то, что она написала о домашнем насилии

У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови
Галерея
27 августа 2020

У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови

ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы

Закон о защите жертв до сих пор не принят

ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы

«Положите в заказ фиолетовую ленту»: Жертвы насилия смогут обратиться за помощью в магазин косметики

Услышав кодовое слово, специалисты передадут информацию в центр «Насилию.нет»

«Положите в заказ фиолетовую ленту»: Жертвы насилия смогут обратиться за помощью в магазин косметики

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)

Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)

В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия

Если у них «крайняя необходимость»

В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия

Вышел документальный фильм про доцента истории Олега Соколова, убившего свою аспирантку

Также там появляется и другая жертва Соколова, рассказавшая про отношения с ним

Вышел документальный фильм про доцента истории Олега Соколова, убившего свою аспирантку

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине

За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина

Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина
А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Юридическая помощь оказывается бесплатно

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Центр «Насилию.нет» продолжит работу. За два дня ему пожертвовали полмиллиона рублей (обновлено)

Правда, из-за карантина центр какое-то время не работает

Центр «Насилию.нет» продолжит работу. За два дня ему пожертвовали полмиллиона рублей (обновлено)

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Акция за равные права и против сексизма

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Календарь «Солидарность», посвященный летним протестам, Шиесу и другим важным событиям прошлого года

Деньги с продаж направят в фонд «Насилию.нет»

Календарь «Солидарность», посвященный летним протестам, Шиесу и другим важным событиям прошлого года

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

Жертвы насилия чаще страдают от диабета и болезней сердца

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию

Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты

«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Вернем семейным ценностям настоящее значение

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

Почти всем

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной

Власти говорили, что мужчины — основные жертвы насилия

Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной

Сколько россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием

Мнения мужчин и женщин об этом заметно разнятся

Сколько россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием

Как проходит акция в поддержку сестер Хачатурян на Патриаршем мосту

Она называется «Мост сестер»

Как проходит акция в поддержку сестер Хачатурян на Патриаршем мосту

Pussy Riot учредили премию за лучшие материалы о домашнем насилии

Три победителя получат по тысяче евро

Pussy Riot учредили премию за лучшие материалы о домашнем насилии

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

Предложение будет действовать в течение года

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию

Организация расскажет, что делать пострадавшим, которые не получили помощи

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию

Депутат Госдумы попросила проверить движение «Сорок сороков» на экстремизм

Из-за угроз, которые поступают авторам законопроекта о домашнем насилии

Депутат Госдумы попросила проверить движение «Сорок сороков» на экстремизм

Сколько женщин в России страдают от домашнего насилия по версии МВД

Большинство россиянок, осужденных за убийство, защищались от нападений

Сколько женщин в России страдают от домашнего насилия по версии МВД

Как в Москве проходит акция против насилия в отношении женщин

Десятки людей пришли с плакатами на площадь Яузские Ворота

Как в Москве проходит акция против насилия в отношении женщин

Митинг против закона о домашнем насилии поддержали плакатом с актером из «50 оттенков серого»

Православные активисты уверяют, что Джейми Дорнан попал туда случайно

Митинг против закона о домашнем насилии поддержали плакатом с актером из «50 оттенков серого»

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