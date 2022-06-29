«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин Ее организовала Ольга Симонова, просидевшая пять лет в колонии за убийство мужа-насильника
Редакция «Искусства кино» выпустила заявление после случаев насилия со стороны Егора Беликова
«Я сбежала из дома и не вернулась» История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи
В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия
Проект «Перерождение» о переживших домашнее насилие женщинах собирает деньги на третий фильм
Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему И истинном масштабе насилия в России
«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии И как из-за абьюза его сняли с «Не виновата»
Анна Зосимова, бывшая девушка солиста группы «Пасош» Петара Мартича, рассказала о насилии с его стороны
В московском транспорте будут показывать ролики с телефоном Кризисного центра помощи женщинам и детям
«Суды Петербурга вне политики»
Автор телеграм-канала Объединенной пресс-службы судов — о митингах, домашнем насилии и расчлененке
Instagram выпустил путеводители о проблемах домашнего насилия и буллинга во время пандемии
В России выйдет книга о домашнем насилии. Ее составили психологи, блогеры и активистки
Суд в Москве обязал женщину выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей за то, что она написала о домашнем насилии
У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови
ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы
Закон о защите жертв до сих пор не принят
«Положите в заказ фиолетовую ленту»: Жертвы насилия смогут обратиться за помощью в магазин косметики
Услышав кодовое слово, специалисты передадут информацию в центр «Насилию.нет»
Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)
Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»
В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия
Если у них «крайняя необходимость»
Вышел документальный фильм про доцента истории Олега Соколова, убившего свою аспирантку
Также там появляется и другая жертва Соколова, рассказавшая про отношения с ним
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»
По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине
За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина
А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина
Юридическая помощь оказывается бесплатно
Центр «Насилию.нет» продолжит работу. За два дня ему пожертвовали полмиллиона рублей (обновлено)
Правда, из-за карантина центр какое-то время не работает
«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»
Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма
Календарь «Солидарность», посвященный летним протестам, Шиесу и другим важным событиям прошлого года
Деньги с продаж направят в фонд «Насилию.нет»
Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин
Жертвы насилия чаще страдают от диабета и болезней сердца
«Бьет значит бьет»: Новая коллекция Protestore, посвященная домашнему насилию
Принты от московской художницы Марианны Яковлевой нанесли на футболки и свитшоты
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной
Власти говорили, что мужчины — основные жертвы насилия
Сколько россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием
Мнения мужчин и женщин об этом заметно разнятся
Как проходит акция в поддержку сестер Хачатурян на Патриаршем мосту
Она называется «Мост сестер»
Pussy Riot учредили премию за лучшие материалы о домашнем насилии
Три победителя получат по тысяче евро
«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект
«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия
Предложение будет действовать в течение года
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию
Организация расскажет, что делать пострадавшим, которые не получили помощи
Депутат Госдумы попросила проверить движение «Сорок сороков» на экстремизм
Из-за угроз, которые поступают авторам законопроекта о домашнем насилии
Сколько женщин в России страдают от домашнего насилия по версии МВД
Большинство россиянок, осужденных за убийство, защищались от нападений
Как в Москве проходит акция против насилия в отношении женщин
Десятки людей пришли с плакатами на площадь Яузские Ворота
Митинг против закона о домашнем насилии поддержали плакатом с актером из «50 оттенков серого»
Православные активисты уверяют, что Джейми Дорнан попал туда случайно