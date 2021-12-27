Почему родители уходят из дома и оставляют подростков жить самостоятельно

Не мама, а просто соседка

Оля должна была родиться в конце ноября 1987 года. «Незадолго до моего рождения мама поругалась со своим любовником-милиционером и решила, что он вернется к ней, если ребенок родится в День милиции. Чтобы это случилось, она решила искусственно вызвать роды и подняла тяжелый дубовый стол», — рассказывает девушка. Оля родилась на две недели раньше срока, аккурат 10 ноября — в День сотрудников МВД России. Но красивая дата рождения, вопреки планам матери, не вернула биологического отца Оли.

«Мама не имела высшего образования и работала бухгалтером, а мой отец (отцом Оля называет первого отчима. — Прим. ред.) инженером. Знаю, что он проектировал самолеты-истребители. Помню его только до развода и то отрывками — как он мастерит табуретку или пьяный заплетает мне косички, а мама его за это ругает», — говорит Оля.

Сначала садик, затем школа — жизнь Оли мало отличалась от жизни обычных детей. «Я возвращалась с занятий, ела, делала уроки, потом гуляла или читала книжки. Отношения с родителями я бы назвала спокойно-холодными: им было не до меня, мне было не до них. Мной никто не занимался — это не жалоба, а констатация факта», — поясняет она. В 12 лет Оля провела полгода в психоневрологической детской больнице, где ей помогали избавиться от заикания. «Мама била себя пяткой в грудь, как она меня хотела оттуда забрать, но при этом детей можно было увозить на выходные, а за мной приезжали далеко не всегда. Ни у мамы, ни у отца времени не было на меня», — вспоминает девушка.

«С мамой мы жили как соседи чуть ли не все время, что я себя помню. Она как бы была, кормила нас, одевала, давала карманные деньги, но все было настолько равнодушно, что мы с братьями воспринимали ее как чужого человека», — говорит Оля. Маму она сравнивает с приходящей няней и отмечает, что ни насилия, ни ссор между ними не было.

В девять лет Оля вместе с мамой, отчимом (вторым мужем мамы) и старшим братом поехали на авиасалон МАКС. Поездка стала самым радостным событием ее детства: они устроили пикник, смотрели на самолеты и провели время как дружная семья. Но такие дни случались редко: в основном детство девушки проходило без теплых отношений с родителями, а иногда и с травмирующими эпизодами. Оля вспоминает, как один из любовников мамы пришел ночью к ним домой. «Он пьяный избил ее у меня на глазах, потом пытался пройти в детскую. Она ему не дала, но он отпихнул ее и стал приставать к нам с братом. Мама пыталась ему помешать, но он снова ее избил. Мне было четыре-пять лет», — рассказывает девушка.

Оля описывает себя как замкнутого ребенка — не только из-за заикания и картавости, но и бедности семьи. «Хорошо помню, как в школе сказали купить обложки для учебников, а денег у нас не было, и мама просто завернула учебники в газету. Я пришла с ними в школу — меня застыдила учительница, затем зачморил весь класс», — делится Оля. В школу девушка часто ходила в обносках старшего брата, что тоже вызывало насмешки. Вместо ручек девушка пользовалась карандашами, которые исписывала до конца.