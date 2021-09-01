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1 сентября 2021

«Сбер» начнет выдавать ипотеку тем, кому исполнилось 18 лет

25 ноября 2020

Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов