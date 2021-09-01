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2021-09-01T12:28:23.000+03:00
1 сентября 2021
«Сбер» начнет выдавать ипотеку тем, кому исполнилось 18 лет
2020-11-25T10:54:51.000+03:00
25 ноября 2020
Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов
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