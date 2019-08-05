Брать ипотеку или снимать квартиру в Москве?

В Москву я приехал учиться, но институт бросил и начал заниматься другими делами, а вместе с этим закончилось и мое общежитие, и пришлось снимать квартиру. Это был конец 90-х годов, сдавали тогда без договоров, а хозяева часто просили меня съехать. В общем, первое время я много скакал с квартиры на квартиру. Тогда переехать мне было несложно: не было семьи и детей, жил я практически на чемоданах. Но чем дальше, тем больше вещей у меня появлялось.

Я стал жить в хороших условиях, и деньги стали совсем по-другому зарабатываться

Жил я все время в разных районах — Ясенево, Бирюлево, метро «Коломенская», в общем, далеко от центра. Но пожив там, я понял, что пройдет еще десять лет, а я так и буду жить в однокомнатных квартирах на окраине Москвы, в местах, которые мне не нравятся. Раньше я всегда искал жилье по объявлениям или через знакомых, а тут впервые обратился в агентство и попросил найти мне трехкомнатную квартиру в хорошем районе.

Мне подобрали как раз такое жилье возле метро «Университет» — нормальная чистая просторная квартира. Я переехал и стал платить в четыре раза больше, чем раньше. К тому же нужно было сразу заплатить не только за месяц проживания, но и еще две цены — за первый и последний месяцы, комиссию агентству. Тогда у меня этой суммы не было, я взял кредит. Но я стал жить в хороших условиях, и деньги стали совершенно по-другому зарабатываться после этого.

С хозяевами у меня сразу установились хорошие отношения. Они сами живут не в Москве, а квартиру купили с прицелом на то, что дочь поступит в МГУ и будет жить рядом с местом учебы. Изначально мы договорились года на три, но так вышло, что дочь никуда не приехала и не поступила, а вышла замуж, родила детей и осталась в родном городе. С хозяевами мы поддерживаем связь, каждый месяц я им присылаю квитанции на оплату коммунальных услуг. Мы даже счетчики воды установили, чтобы они могли сэкономить. Но это и мне выгодно: так мне внезапно не поднимут цену на аренду.

В прошлом году мы сделали капитальный ремонт. Я вложил несколько миллионов рублей своих личных денег в эту квартиру, но если бы я изначально снимал жилье с таким ремонтом, то платил бы больше. Я просчитал, что мне деньги отобьются где-то за два-три года. Периодически я пишу хозяевам: «Если вас все устраивает, мы бы хотели продолжить здесь жить», — а они отвечают: «У нас тоже на ближайшие полгода-год планы не меняются».