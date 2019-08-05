Брать ипотеку или снимать квартиру в Москве? Сторонники противоположных точек зрения аргументируют свою позицию
По данным компании «Метриум», в июне этого года средняя стоимость однокомнатной квартиры в московских новостройках комфорт- и экономкласса достигла 7 250 000 рублей. Такая сумма есть далеко не у каждого горожанина. Остается два варианта — брать ипотеку или снимать жилье, и у каждого из них есть свои сторонники и противники. Пока одни не хотят привязываться к конкретному месту и переплачивать банку, другие не собираются мириться со странностями хозяев и отсутствием стабильности. Мы попросили двух человек объяснить, почему они выбрали именно ипотеку или аренду жилья. В конце материала вы можете проголосовать в поддержку одного из мнений.
Брать ипотеку или снимать квартиру?
снимать
квартиру
Точка зрения: брать ипотеку
Павел
фотограф, предприниматель
Арендует квартиру
Брать
ипотеку
Точка зрения: брать ипотеку
Светлана
журналист
Снимала жилье 10 лет, но решила взять ипотеку
Какие аргументы они приводят?
снимать квартиру
павел:
Жизнь в хорошем районе
снимать квартиру
павел:
Оправданные расходы
В Москву я приехал учиться, но институт бросил и начал заниматься другими делами, а вместе с этим закончилось и мое общежитие, и пришлось снимать квартиру. Это был конец 90-х годов, сдавали тогда без договоров, а хозяева часто просили меня съехать. В общем, первое время я много скакал с квартиры на квартиру. Тогда переехать мне было несложно: не было семьи и детей, жил я практически на чемоданах. Но чем дальше, тем больше вещей у меня появлялось.
Я стал жить в хороших условиях, и деньги стали совсем по-другому зарабатываться
Жил я все время в разных районах — Ясенево, Бирюлево, метро «Коломенская», в общем, далеко от центра. Но пожив там, я понял, что пройдет еще десять лет, а я так и буду жить в однокомнатных квартирах на окраине Москвы, в местах, которые мне не нравятся. Раньше я всегда искал жилье по объявлениям или через знакомых, а тут впервые обратился в агентство и попросил найти мне трехкомнатную квартиру в хорошем районе.
Мне подобрали как раз такое жилье возле метро «Университет» — нормальная чистая просторная квартира. Я переехал и стал платить в четыре раза больше, чем раньше. К тому же нужно было сразу заплатить не только за месяц проживания, но и еще две цены — за первый и последний месяцы, комиссию агентству. Тогда у меня этой суммы не было, я взял кредит. Но я стал жить в хороших условиях, и деньги стали совершенно по-другому зарабатываться после этого.
С хозяевами у меня сразу установились хорошие отношения. Они сами живут не в Москве, а квартиру купили с прицелом на то, что дочь поступит в МГУ и будет жить рядом с местом учебы. Изначально мы договорились года на три, но так вышло, что дочь никуда не приехала и не поступила, а вышла замуж, родила детей и осталась в родном городе. С хозяевами мы поддерживаем связь, каждый месяц я им присылаю квитанции на оплату коммунальных услуг. Мы даже счетчики воды установили, чтобы они могли сэкономить. Но это и мне выгодно: так мне внезапно не поднимут цену на аренду.
В прошлом году мы сделали капитальный ремонт. Я вложил несколько миллионов рублей своих личных денег в эту квартиру, но если бы я изначально снимал жилье с таким ремонтом, то платил бы больше. Я просчитал, что мне деньги отобьются где-то за два-три года. Периодически я пишу хозяевам: «Если вас все устраивает, мы бы хотели продолжить здесь жить», — а они отвечают: «У нас тоже на ближайшие полгода-год планы не меняются».
брать ипотеку
светлана:
Независимость от хозяев
брать
ипотеку
Светлана:
Независимость от хозяев
За десять лет я сменила четыре съемные квартиры. Главное неудобство заключалось в том, что хозяева слишком часто меняли правила. Например, одна из квартир меня полностью устраивала, но буквально через полгода у собственника появились на нее свои планы — дочь решила жить отдельно, ей выделили эту квартиру, а мне пришлось переехать. Деньги, которые я заплатила агентству, конечно, мне никто не компенсировал, к тому же мне нужно было заново пройти через поиск жилья и переезд. Хозяева могли внезапно поднять цену или установить счетчики на воду, так что коммунальные платежи, которые по договоренности были на мне, увеличивались в два раза. Я слышала от знакомых историю, как хозяин решил сделать в квартире ремонт. Съемщику пришлось терпеть связанные с этим неудобства, так потом еще и выросла арендная плата.
Еще с одной моей квартирой была неприятная история: у меня всегда порядок и вещи расставлены определенным образом, и я понимаю, что кто-то в мое отсутствие здесь побывал и что-то передвинул. У хозяев были ключи, и они могли зайти в квартиру, пока меня нет дома. Конечно, они ничего не брали, но мне это доставляло дискомфорт. Часто проблемы бывают из-за соседей. Если собственник может легко поставить их на место, то арендатор — человек практически без прав и не может отстаивать свое спокойствие. Когда мы снимали жилье с подругами, люди, которые жили с нами на одной лестничной площадке, начали заниматься настоящим буллингом. Они требовали, чтобы мы возвращались в определенное время, обвиняли нас в том, что мы хлопаем дверью. Еще одна женщина устраивала скандалы, вела себя неадекватно, но я не могла даже вызвать полицию. Также не все собственники хотят видеть съемщиков с животными, а у меня как раз кот.
снимать квартиру
павел:
Легкость переезда
снимать
квартиру
павел:
Экономия и выгода
Арендная плата у меня небольшая — в районе тысячи евро. За 13 лет, что я здесь живу, рынок недвижимости несколько раз менялся, и хозяева то поднимали, то снижали цену, но сейчас она рыночная. Раньше, конечно, немного напрягали мысли о том, что хозяева могут попросить переехать, особенно учитывая то, что у меня жена и двое детей. Но сейчас я понимаю: я просто найду другую квартиру в этом же или соседних домах. 20 лет назад я бы просил друзей помочь с переездом, а сейчас просто найму компанию, которая все сделает за меня.
Если нас попросят жилье освободить, то следующую квартиру я сниму побольше и, возможно, даже в лучшем доме
Нам уже не хватает 90 квадратных метров, но мы к этой квартире привыкли и полюбили ее, поэтому пока менять ее не собираемся. Но если нас попросят жилье освободить, то следующую квартиру я сниму побольше, с хорошим ремонтом и, возможно, даже в лучшем доме. А если не попросят, то рано или поздно мы, наверное, сами к этому придем и переедем.
брать ипотеку
светлана:
Налоговые вычеты и снижение взносов
брать
ипотеку
светлана:
Экономия на ипотеке
За аренду квартиры я отдавала примерно пятую часть своего дохода, но я вообще не чувствовала, что у меня есть эти деньги. Когда у меня уже была накоплена некоторая сумма, я решила купить квартиру. Это было как раз в начале 2015 года, цены на жилье начали немного снижаться. Я взяла ипотеку и стала платить всего на 5 тысяч больше того, что отдавала за съемную квартиру. Сейчас у меня выросли доходы, и ипотека меня никак не ограничивает. Изначально я рассчитывала так, чтобы взять ее в соответствии со своими средствами. Наверное, если бы я купила апартаменты на Остоженке, то пришлось бы себе во всем отказывать, но я выбрала простую однокомнатную квартиру, рассчитывая, что со временем я могу ее продать и купить другую.
В старости доходы любого человека падают, на аренду жилья ему может уже не хватить, а квартира всегда останется его активом
Через два года, когда ставки по ипотеке начали падать, я рефинансировала кредит. Платеж стал меньше, хотя и всего на 3 тысячи. Также за квартиру можно получить имущественный вычет, а на проценты по кредиту — налоговый вычет. Сумма доходит до нескольких сотен тысяч рублей в год, и ее стоит либо пустить на досрочное погашение ипотеки, либо положить как неприкосновенный запас на случай, если останешься без работы. Я стараюсь выплатить ипотеку досрочно: так уменьшается тело кредита и проценты по нему. Единственный минус, который я здесь вижу, — это то, что придется переплатить банку в несколько раз.
снимать квартиру
павел:
Свобода и саморазвитие
снимать
квартиру
павел:
Свобода и саморазвитие
Прописка в Москве мне не нужна, голосовать за мэра я никогда не хотел и не собираюсь. Я надеюсь, что мои дети не будут настолько немощны, что не смогут сами себе заработать на квартиру. Мне кажется, гораздо важнее их научить вообще быть нормальными людьми, передать им активную позицию, чтобы они чего-то хотели, к чему-то стремились. Мои дети к пяти годам посетили уже по десять стран каждый. Мы активно путешествуем, они сейчас получают впечатления, и это гораздо более ценный ресурс, чем какая-то квартира. Вдруг они вообще захотят жить в другой стране. В наследство я им лучше бизнес оставлю — он стоит гораздо больше, чем квартира.
В наследство я лучше бизнес оставлю — он стоит гораздо больше, чем квартира
Когда-то давно у меня возникала мысль об ипотеке. Меня напрягало то, что я скачу из одного жилья в другое, но я просто взял калькулятор и посчитал, что мне невыгодно ее брать. Даже при самых лучших условиях и низком проценте мне пришлось бы платить в месяц в несколько раз больше. По-моему, купить квартиру — это все равно что просто закопать деньги. За последние десять лет я потратил половину стоимости этой квартиры на путешествия.
Я вложил деньги во впечатления, в новый опыт, знания, знакомства, в своих детей, в их познание мира. Деньги можно зарабатывать только тогда, когда твой мозг работает, ты постоянно развиваешься, узнаешь новое. А взять ипотеку и экономить на всем, никуда не ездить и покупать самую дешевую еду — все равно что похоронить себя заживо.
брать ипотеку
светлана:
Стабильность и московская прописка
брать
ипотеку
светлана:
Стабильность и московская прописка
Теперь у меня есть собственное жилье, я могу держать здесь кота, переклеить обои по своему вкусу, поставить любую мебель. Изначально я выбрала район, который мне удобен, но если вдруг придется поменять работу или разонравится этот район, то я легко смогу сдать или продать эту квартиру и найти другую. Свои преимущества есть и у московской прописки. Конечно, меня это ждет еще не скоро, но у москвичей выше пенсии. Если вообще подумать на перспективу, то в старости доходы любого человека падают, на аренду жилья ему может уже не хватить, а квартира всегда останется его активом.
Обложка: Photographee.eu
Комментарии
вы неправильно посчитали , 25 лет по 30 000 рублей это всего 9 милионов рублей, а 7 500 000 рублей самая дешевая квартира в москве + процент ,это примерно 50 лет по 30 000 рублей и квартира ваша !!!!!
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