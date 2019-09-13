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Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке

Он должен помочь с покупкой жилья

В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке
Он должен помочь с покупкой жилья

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)

Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)
Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

И какую недвижимость приобретают в кредит

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 
И какую недвижимость приобретают в кредит

Как кризис повлияет на рынок жилья

Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как кризис повлияет на рынок жилья
Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру
Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот
И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Как оформить ипотеку по сниженной ставке
Как оформить ипотеку по сниженной ставке И стоит ли это делать
Как оформить ипотеку по сниженной ставке

Как оформить ипотеку по сниженной ставке
И стоит ли это делать

«Я хочу взять кредитные каникулы, но не могу»
«Я хочу взять кредитные каникулы, но не могу» Помощь заемщикам, которой оказалось очень тяжело воспользоваться
«Я хочу взять кредитные каникулы, но не могу»

«Я хочу взять кредитные каникулы, но не могу»
Помощь заемщикам, которой оказалось очень тяжело воспользоваться

Как кредитные каникулы повлияют на ипотеку россиян

Лишние годы и переплаты

Как кредитные каникулы повлияют на ипотеку россиян
Лишние годы и переплаты

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке

Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке
Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать

Крупнейшие банки готовы поддержать клиентов, пострадавших из-за коронавируса

Но, кажется, не тех, кому помощь нужна в первую очередь

Крупнейшие банки готовы поддержать клиентов, пострадавших из-за коронавируса
Но, кажется, не тех, кому помощь нужна в первую очередь

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам
Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку

ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению

Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт

ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению
Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт

В каких районах Москвы чаще всего берут ипотеку

Ниже центра в рейтинге — только Зеленоград

В каких районах Москвы чаще всего берут ипотеку
Ниже центра в рейтинге — только Зеленоград

В 2019 году Москва ввела рекордные 5 миллионов квадратов жилья. Помогла программа реновации

Ожидается, что цены на первичную недвижимость снизятся

В 2019 году Москва ввела рекордные 5 миллионов квадратов жилья. Помогла программа реновации
Ожидается, что цены на первичную недвижимость снизятся

На сколько подорожала Москва за десять лет
На сколько подорожала Москва за десять лет Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле
На сколько подорожала Москва за десять лет

На сколько подорожала Москва за десять лет
Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле

Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год

Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых

Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год
Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых

ВТБ уменьшил кредитные ставки на ипотеку. И рассчитывает снизить их до 8 % в течение года

Раньше ипотечная ставка на жилье площадью более 100 квадратных метров составляла 9,2 %

ВТБ уменьшил кредитные ставки на ипотеку. И рассчитывает снизить их до 8 % в течение года
Раньше ипотечная ставка на жилье площадью более 100 квадратных метров составляла 9,2 %

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