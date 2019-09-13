Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке
Он должен помочь с покупкой жилья
В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке Он должен помочь с покупкой жилья
Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)
Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено) Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
Как кризис повлияет на рынок жилья Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье
Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру
Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты
Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты
Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот
И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки
Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки
«Я хочу взять кредитные каникулы, но не могу» Помощь заемщикам, которой оказалось очень тяжело воспользоваться
Как кредитные каникулы повлияют на ипотеку россиян Лишние годы и переплаты
ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке
Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств
ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать
Крупнейшие банки готовы поддержать клиентов, пострадавших из-за коронавируса
Но, кажется, не тех, кому помощь нужна в первую очередь
Крупнейшие банки готовы поддержать клиентов, пострадавших из-за коронавируса Но, кажется, не тех, кому помощь нужна в первую очередь
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам
Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку
ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению
Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт
ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт
В каких районах Москвы чаще всего берут ипотеку Ниже центра в рейтинге — только Зеленоград
В 2019 году Москва ввела рекордные 5 миллионов квадратов жилья. Помогла программа реновации
Ожидается, что цены на первичную недвижимость снизятся
В 2019 году Москва ввела рекордные 5 миллионов квадратов жилья. Помогла программа реновации Ожидается, что цены на первичную недвижимость снизятся
На сколько подорожала Москва за десять лет Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле
Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год
Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых
Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых
ВТБ уменьшил кредитные ставки на ипотеку. И рассчитывает снизить их до 8 % в течение года
Раньше ипотечная ставка на жилье площадью более 100 квадратных метров составляла 9,2 %