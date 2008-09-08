AliExpress выпустила свой бьюти-бокс
За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца
Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое
За карантин сделали более полумиллиона инъекций
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие
Короткие цветные стрижки, френч и красные губы
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года И что происходит с люксовыми стандартами
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле
В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»
Классический маникюр стоит 500 рублей
Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы
Приложение и сайт сервиса пока что доступны
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty
В нем можно купить мужские и женские парфюмы
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda
Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу
На Тверской открылась третья парикмахерская «Рябчик»
Здесь можно сделать стрижку, укладку, макияж и маникюр
Три пациентки московской клиники скончались после пластических операций
СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Россияне стали чаще жаловаться на осложнения после косметологических процедур
Посетителям советуют ходить в клиники с лицензией
МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы
При составлении рейтинга учитывались красота архитектуры и зеленые пространства
MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов
Бренд также запускает в России программу MAC Pro Membership Program
На Якиманке открылся бьюти-бар Amelie Brow Bar
В салоне специализируются на услугах по уходу за бровями
На «Винзаводе» открылся поп-ап-магазин косметики Authentica
Каждую неделю там планируют проводить различные мероприятия
На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie
Там также расположится школа для парикмахеров
Authentica открыла интернет-магазин косметики
На сайте можно создать собственный бьюти-профиль, составив подборку из видеоуроков, статей и любимых средств
В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie
Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр
Опасна ли московская жара? The Village узнал у специалистов, как снизить последствия влияния жары на организм
Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте
Он пройдёт в Москве и Петербурге
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point
Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг
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Колоть или не колоть:
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Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.