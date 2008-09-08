Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Почувствуйте силу и красоту»:
Спецпроект
«Почувствуйте силу и красоту»: Короткие медитации для заботы о себе и ухода за кожей
«Почувствуйте силу и красоту»:
Спецпроект

«Почувствуйте силу и красоту»:
Короткие медитации для заботы о себе и ухода за кожей

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Спецпроект
Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Спецпроект

Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней

Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Промо
Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон Выбираем подарки, не выходя из дома
Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Промо

Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Выбираем подарки, не выходя из дома

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет

AliExpress выпустила свой бьюти-бокс

За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца

AliExpress выпустила свой бьюти-бокс

Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое

За карантин сделали более полумиллиона инъекций

Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО
От коврика для йоги до ультразвукового скраба Гид по подаркам на 8 Марта
От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
Гид по подаркам на 8 Марта

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие

Короткие цветные стрижки, френч и красные губы

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»

И сменит название

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»

Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России

Дождались!

Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам Но возможно вам захочется оставить их себе
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
Но возможно вам захочется оставить их себе

Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года И что происходит с люксовыми стандартами
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года

Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года
И что происходит с люксовыми стандартами

«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности

«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности
Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

Классический маникюр стоит 500 рублей

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

На Никитском бульваре открылась новая студия сети Ma & Mi

Дизайн выполнен в бежевых тонах

На Никитском бульваре открылась новая студия сети Ma & Mi

Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы

Приложение и сайт сервиса пока что доступны

Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty

В нем можно купить мужские и женские парфюмы

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty

Сайт журнала о красоте Flacon

Акцент сделан на материалах от блогеров

Сайт журнала о красоте Flacon

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

Классический маникюр стоит 500 рублей

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

На Тверской открылась третья парикмахерская «Рябчик»

Здесь можно сделать стрижку, укладку, макияж и маникюр

На Тверской открылась третья парикмахерская «Рябчик»

Бьюти-боксы от Authentica

Они вышли лимитированным тиражом в 100 экземпляров

Бьюти-боксы от Authentica

Три пациентки московской клиники скончались после пластических операций

СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Три пациентки московской клиники скончались после пластических операций

Россияне стали чаще жаловаться на осложнения после косметологических процедур

Посетителям советуют ходить в клиники с лицензией

Россияне стали чаще жаловаться на осложнения после косметологических процедур

МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы

При составлении рейтинга учитывались красота архитектуры и зеленые пространства

МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы

MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов

Бренд также запускает в России программу MAC Pro Membership Program

MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов

На Якиманке открылся бьюти-бар Amelie Brow Bar

В салоне специализируются на услугах по уходу за бровями

На Якиманке открылся бьюти-бар Amelie Brow Bar

На «Винзаводе» открылся поп-ап-магазин косметики Authentica

Каждую неделю там планируют проводить различные мероприятия

На «Винзаводе» открылся поп-ап-магазин косметики Authentica

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie

Там также расположится школа для парикмахеров

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie

Authentica открыла интернет-магазин косметики

На сайте можно создать собственный бьюти-профиль, составив подборку из видеоуроков, статей и любимых средств

Authentica открыла интернет-магазин косметики

На Тверской открывается флагманский магазин Natura Siberica

Открытие состоится 15 апреля

На Тверской открывается флагманский магазин Natura Siberica

10 распространенных ошибок в макияже
10 распространенных ошибок в макияже И советы визажиста, как их не допустить
10 распространенных ошибок в макияже

10 распространенных ошибок в макияже
И советы визажиста, как их не допустить

Как защитить кожу лица зимой?
Как защитить кожу лица зимой? Правильный зимний уход и спасение кожи от холода и ветра
Как защитить кожу лица зимой?

Как защитить кожу лица зимой?
Правильный зимний уход и спасение кожи от холода и ветра

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie

Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie

Опасна ли московская жара?
Опасна ли московская жара? The Village узнал у специалистов, как снизить последствия влияния жары на организм
Опасна ли московская жара?

Опасна ли московская жара?
The Village узнал у специалистов, как снизить последствия влияния жары на организм

Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте

Он пройдёт в Москве и Петербурге

Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте

Как правильно читать этикетки косметических средств
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
Как правильно читать этикетки косметических средств

Как правильно читать этикетки косметических средств
The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point

Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point

Объективны ли зеркала в примерочных?
Объективны ли зеркала в примерочных? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Объективны ли зеркала в примерочных?

Объективны ли зеркала в примерочных?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

Колоть или не колоть: Вся правда об эстетической косметологии и косметологах
Колоть или не колоть: Вся правда об эстетической косметологии и косметологах Выясняем, подходит ли ботокс молодым, вредны ли лазеры и вызывают ли инъекции привыкание
Колоть или не колоть: Вся правда об эстетической косметологии и косметологах

Колоть или не колоть: Вся правда об эстетической косметологии и косметологах
Выясняем, подходит ли ботокс молодым, вредны ли лазеры и вызывают ли инъекции привыкание

Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога На что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога

Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога
На что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны

Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо
Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо The Village узнал, почему профессиональная космецевтика обыгрывает масс-маркет, в какие процедуры стоит инвестировать и как встретить своего косметолога — один раз и на всю жизнь
Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо

Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо
The Village узнал, почему профессиональная космецевтика обыгрывает масс-маркет, в какие процедуры стоит инвестировать и как встретить своего косметолога — один раз и на всю жизнь

Трихолог Татьяна Цимбаленко — о том, что будет с волосами, если ходить зимой без шапки
Трихолог Татьяна Цимбаленко — о том, что будет с волосами, если ходить зимой без шапки The Village срывает покровы с головы и узнаёт, почему мы не можем отрастить волосы до попы, сколько раз в неделю должен мыть голову здоровый человек и в чём коварство репейного масла
Трихолог Татьяна Цимбаленко — о том, что будет с волосами, если ходить зимой без шапки

Трихолог Татьяна Цимбаленко — о том, что будет с волосами, если ходить зимой без шапки
The Village срывает покровы с головы и узнаёт, почему мы не можем отрастить волосы до попы, сколько раз в неделю должен мыть голову здоровый человек и в чём коварство репейного масла

Ответственные лица: Косметологи советуют мужчинам, как ухаживать за кожей
Ответственные лица: Косметологи советуют мужчинам, как ухаживать за кожей на примере известных политиков — Владимира Путина, Игоря Сечина, Вячеслава Володина и других
Ответственные лица: Косметологи советуют мужчинам, как ухаживать за кожей

Ответственные лица: Косметологи советуют мужчинам, как ухаживать за кожей
на примере известных политиков — Владимира Путина, Игоря Сечина, Вячеслава Володина и других

Люди после пластических операций

Люди после пластических операцийThe Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь

Люди после пластических операций

Люди после пластических операций
The Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь

Почему девушки открывают рот, когда красят глаза?
Почему девушки открывают рот, когда красят глаза? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему девушки открывают рот, когда красят глаза?

Почему девушки открывают рот, когда красят глаза?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего
Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего The Village узнал, как сегодня косметологи борются с жиром, прыщами, морщинами, синими кругами под глазами и другими человеческими недостатками
Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего

Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего
The Village узнал, как сегодня косметологи борются с жиром, прыщами, морщинами, синими кругами под глазами и другими человеческими недостатками

Как Наталья Берег открыла салон красоты по вызову Peggy Sue
Как Наталья Берег открыла салон красоты по вызову Peggy Sue В новом выпуске «Малого бизнеса» — beauty-кейтеринг Peggy Sue, созданный мамой двух детей
Как Наталья Берег открыла салон красоты по вызову Peggy Sue

Как Наталья Берег открыла салон красоты по вызову Peggy Sue
В новом выпуске «Малого бизнеса» — beauty-кейтеринг Peggy Sue, созданный мамой двух детей

Организаторов детских конкурсов красоты предлагают штрафовать на 1 млн рублей

Распространится ли наказание на спонсоров таких мероприятий, пока что не уточняется

Организаторов детских конкурсов красоты предлагают штрафовать на 1 млн рублей

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве

Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве

Цветочный Совет Голландии раздает летние цветы в Москве Можно получить летний цветок за улыбку !

Цветочный Совет Голландии раздает летние цветы в Москве

КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ? 3 быстрых и 10 медленных способов стать очень красивым/красивой

КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?

Drowned World   Мне бы очень хотелось рассказать и показать Вам, любимый мною, город через видение моего друга - фотографа Сергея Михитарова. 

Drowned World

Необычные памятники Питера Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.

Необычные памятники Питера

Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
Спецпроект
Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
Спецпроект

Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов