Трихолог Татьяна Цимбаленко — о том, что будет с волосами, если ходить зимой без шапки

The Village срывает покровы с головы и узнаёт, почему мы не можем отрастить волосы до попы, сколько раз в неделю должен мыть голову здоровый человек и в чём коварство репейного масла