Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
До Нового года осталось совсем немного. Чтобы вам было проще найти подарки себе и близким, вместе с Mastercard® мы выбрали 15 классных товаров, которые особенно понравятся бьютиголикам и скинтеллектуалам. Кстати, чтобы не тратить лишнее время на походы по магазинам, советуем заказывать презенты онлайн — многие компании доставляют товары за считаные дни даже в декабре. И не забудьте про специальные предложения при оплате картой Mastercard® (они действуют на все товары из нашего списка, подробнее — тут).
Палетка YSL Beauty Palette Couture Colour Clutch Saharienne
5 662 рубля
Дневные и вечерние, теплые и холодные, матовые и сияющие — все оттенки пустыни Сахара под одной крышкой из экокожи, по мнению международного бьюти-директора бренда и крутейшего визажиста Тома Пешо. Или все необходимые цвета и фактуры для сдержанного, но нескучного макияжа, по мнению нас.
Аромат Armani Beauty Privé Rose Milano
11 340 рублей
Нишевые ароматы — настоящий обонятельный опыт. Например, восточно-пряный Rose Milano из серии Les Eaux — это долгожданное путешествие в Милан без QR-кода. «Апероль-шприц» с видом на Дуомо, розы, груши и мох из тайных садов с фламинго и соленый морской ветер с Лигурийского побережья. Воспоминание и приглашение в одном флаконе.
Аромат YSL Beauty Black Opium Extreme de Parfum
4 837 рублей
Флакон не зря покрыт глиттером, как новогоднее небо искрами взрывающихся петард. Внутри такой же взрывной аромат: двойной эспрессо, горький шоколад, белые цветы и дымный шлейф из пачулей. Осталось только подобрать такой же блестящий наряд.
Набор для сна из сатина Kitsch Satin Sleep Set
2 227 рублей
На сатиновых наволочках Kitsch спят редакторы мирового глянца — и просыпаются без заломов на лице и спутанных волос. Компанию наволочке составили маска для сна и резинка для волос. После такого подарка больше не останется поводов выходить из дома (как минимум до весны). Мы вас предупредили.
Ночная маска для губ Laneige Lip Sleeping Mask
1 174 рублей
Пожалуй, самая известная маска для губ. И заслуженно. В маленькой баночке поместилось много чего: гиалуроновая кислота, масло ши, натуральные воски, витамины, антиоксиданты и аромат ягодного конфитюра. Все, чтобы утром губы были не потрескавшимися, а гладкими, мягкими и упругими. Для тех, кто не любит наносить бальзамы пальцами, в комплект добавили удобный аппликатор.
Тени для век с блестками Armani Beauty Eyes to Kill Stellar Eyeshadow
3 378 рублей
Ни одна правильная (а новогодняя тем более) вечеринка не обходится без блесток. Гелевая текстура Eyes to Kill Stellar Eyeshadow идеально растушевывается прямо пальцами и держится до самого утра, позволяя не отвлекаться на то, чтобы подправить макияж, от жарких танцев или игры в снежки.
Тушь с эффектом накладных ресниц YSL Beauty Mascara Volume Effet Faux Cils
2 235 рублей
Всего пять слов про эту тушь: самая продаваемая тушь во Франции. Ресницы с Volume Effet Faux Cils и правда как накладные или наращенные — в общем, длинные, пушистые, с крутым изгибом. А еще у нее много других оттенков, например электрический синий и сдержанный винный. Берите сразу и подруге, и маме.
Тональный крем Armani Beauty Luminous Silk Foundation
4 335 рублей
Пытались многие, но еще никому не удалось переплюнуть этот тональную основу — почти десять лет визажисты не могут найти ей замену. Текстуру флюида не разглядеть на лице даже под микроскопом, как и все несовершенства (расширенные поры, покраснения, тусклый цвет), которые она скрывает. Оценят все, кто стремится заполучить кожу «как моя, но только лучше».
Концентрированная восстанавливающая сыворотка Armani Beauty Crema Nera Reviscentalis Meta Concentrate
25 075 рублей
Главное отличие этой сыворотки — не только фотогеничность, но и инкапсулированный экстракт растения миротамнус, которое называют воскресающим. Воскреснуть — то, что нужно всем нам после затяжных праздников со всеми их побочными эффектами в виде морщинок, потери упругости и сияния. С ними справится это зеленое зелье — эффект от него прямо-таки сказочный.
Вращающаяся щетка Grace & Stella 7-in-1 Spin Brush
1 051 рубль
Семь гаджетов в одном — определенно полезный подарок. В комплект входят щетки для очищения лица и тела, массажер для лица, пемза для ног и даже спонж для идеально ровного нанесения тонального крема. Мультитул, который пригодится и дома, и в поездке.
Питательный крем для лица YSL Beauty Pure Shots Perfect Plumper Nutri-Cream
5 376 рублей
В этой баночке отпуск для кожи, даже когда вам до него далеко. Комплекс церамидов и экстракта цветов апельсина из садов бренда в Марокко (кстати, это любимая точка на карте Ива Сен-Лорана) защищают от недружелюбной экосреды мегаполиса и укрепляет кожный барьер. А значит, кожа сама за себя постоит во время стресса, недосыпа и переработок. И будет выглядеть так, словно ничего этого нет.
Матовая жидкая помада YSL Beauty Tatouage Couture Velvet Cream
2 476 рублей
Матовая жидкая помада — вещь если не первой, то уж точно второй необходимости. Простота в использовании, комфорт в течение дня, насыщенный цвет — это все о ней. А у помады YSL Beauty еще и стойкий бархатистый финиш, который не пытается эмигрировать за границу губ и выдержит встречу даже с салатом оливье.
Магнитная маска для лица E.L.F Recharging Magnetic Mask
2 669 рублей
Маска Recharging Magnetic Mask делает кожу чистой, гладкой и сияющей. За это благодарим витамины С и Е. Помимо ухода, это еще и классный экспириенс. Удалять маску с лица нужно с помощью входящего в комплект магнита. Частички формулы сами притягиваются к нему вместе с мертвыми клетками кожи и загрязнениями. Вот она, черная магия.
Спа-набор для лица Mount Lai из розового кварца The Rose Quartz Facial Spa Set
4 060 рублей
Если и найдется еще хоть кто-то, у кого нет кварцевого роллера или гуаша, срочно дарите ему этот набор. Массажеры из розового кварца — наследие традиционной китайской медицины и модный аксессуар прямо сейчас. Они улучшают кровообращение, снимают отечность и напряжение, а еще поддерживают тонус мышц.
Флюид для сияния кожи Armani Beauty Fluid Sheer
3 017 рублей
Главный по сиянию на модных показах бренда. И не только. Долгая темная русская зима — главное показание к применению Fluid Sheer. Средство можно смешивать с тональной основой либо наносить отдельно — в зависимости от оттенка флюид превращается в хайлайтер, румяна или бронзер.
Бьюти — хорошо. Но мы еще составили дайджесты стильных и лайфстайл-подарков, которые можно выгодно заказать онлайн
Покупайте подарки выгодно
При оплате товаров картой Mastercard® вы можете получить уникальные скидки и специальные предложения. Так, косметика YSL Beauty или средства для ухода за кожей Armani Beauty обойдутся на 10 % дешевле, а при покупке товаров на iHerb скидка на некоторые товары доходит до 15 %. Есть и другие предложения: выбирайте косметику у Lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить кешбэк или скидку, ищите промокоды на странице Mastercard®. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo — благодаря огромным площадям аутлетов вас не будут беспокоить толпы других покупателей. Предъявляйте свою премиальную карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.
Материал подготовлен
при поддержке