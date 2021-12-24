6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Спецпроект
24 декабря 2021

Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов

Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
АвторThe Village Specials

До Нового года осталось совсем немного. Чтобы вам было проще найти подарки себе и близким, вместе с Mastercard® мы выбрали 15 классных товаров, которые особенно понравятся бьютиголикам и скинтеллектуалам. Кстати, чтобы не тратить лишнее время на походы по магазинам, советуем заказывать презенты онлайн — многие компании доставляют товары за считаные дни даже в декабре. И не забудьте про специальные предложения при оплате картой Mastercard® (они действуют на все товары из нашего списка, подробнее — тут).

Палетка YSL Beauty Palette Couture Colour Clutch Saharienne

5 662 рубля

Дневные и вечерние, теплые и холодные, матовые и сияющие — все оттенки пустыни Сахара под одной крышкой из экокожи, по мнению международного бьюти-директора бренда и крутейшего визажиста Тома Пешо. Или все необходимые цвета и фактуры для сдержанного, но нескучного макияжа, по мнению нас.

Аромат Armani Beauty Privé Rose Milano

11 340 рублей

Нишевые ароматы — настоящий обонятельный опыт. Например, восточно-пряный Rose Milano из серии Les Eaux — это долгожданное путешествие в Милан без QR-кода. «Апероль-шприц» с видом на Дуомо, розы, груши и мох из тайных садов с фламинго и соленый морской ветер с Лигурийского побережья. Воспоминание и приглашение в одном флаконе.

Аромат YSL Beauty Black Opium Extreme de Parfum

4 837 рублей

Флакон не зря покрыт глиттером, как новогоднее небо искрами взрывающихся петард. Внутри такой же взрывной аромат: двойной эспрессо, горький шоколад, белые цветы и дымный шлейф из пачулей. Осталось только подобрать такой же блестящий наряд.

Набор для сна из сатина Kitsch Satin Sleep Set

2 227 рублей

На сатиновых наволочках Kitsch спят редакторы мирового глянца — и просыпаются без заломов на лице и спутанных волос. Компанию наволочке составили маска для сна и резинка для волос. После такого подарка больше не останется поводов выходить из дома (как минимум до весны). Мы вас предупредили.

Ночная маска для губ Laneige Lip Sleeping Mask

1 174 рублей

Пожалуй, самая известная маска для губ. И заслуженно. В маленькой баночке поместилось много чего: гиалуроновая кислота, масло ши, натуральные воски, витамины, антиоксиданты и аромат ягодного конфитюра. Все, чтобы утром губы были не потрескавшимися, а гладкими, мягкими и упругими. Для тех, кто не любит наносить бальзамы пальцами, в комплект добавили удобный аппликатор.

Тени для век с блестками Armani Beauty Eyes to Kill Stellar Eyeshadow

3 378 рублей

Ни одна правильная (а новогодняя тем более) вечеринка не обходится без блесток. Гелевая текстура Eyes to Kill Stellar Eyeshadow идеально растушевывается прямо пальцами и держится до самого утра, позволяя не отвлекаться на то, чтобы подправить макияж, от жарких танцев или игры в снежки.

Тушь с эффектом накладных ресниц YSL Beauty Mascara Volume Effet Faux Cils

2 235 рублей

Всего пять слов про эту тушь: самая продаваемая тушь во Франции. Ресницы с Volume Effet Faux Cils и правда как накладные или наращенные — в общем, длинные, пушистые, с крутым изгибом. А еще у нее много других оттенков, например электрический синий и сдержанный винный. Берите сразу и подруге, и маме.

Тональный крем Armani Beauty Luminous Silk Foundation

4 335 рублей

Пытались многие, но еще никому не удалось переплюнуть этот тональную основу — почти десять лет визажисты не могут найти ей замену. Текстуру флюида не разглядеть на лице даже под микроскопом, как и все несовершенства (расширенные поры, покраснения, тусклый цвет), которые она скрывает. Оценят все, кто стремится заполучить кожу «как моя, но только лучше».

Концентрированная восстанавливающая сыворотка Armani Beauty Crema Nera Reviscentalis Meta Concentrate

25 075 рублей

Главное отличие этой сыворотки — не только фотогеничность, но и инкапсулированный экстракт растения миротамнус, которое называют воскресающим. Воскреснуть — то, что нужно всем нам после затяжных праздников со всеми их побочными эффектами в виде морщинок, потери упругости и сияния. С ними справится это зеленое зелье — эффект от него прямо-таки сказочный.

Вращающаяся щетка Grace & Stella 7-in-1 Spin Brush

1 051 рубль

Семь гаджетов в одном — определенно полезный подарок. В комплект входят щетки для очищения лица и тела, массажер для лица, пемза для ног и даже спонж для идеально ровного нанесения тонального крема. Мультитул, который пригодится и дома, и в поездке.

Питательный крем для лица YSL Beauty Pure Shots Perfect Plumper Nutri-Cream

5 376 рублей

В этой баночке отпуск для кожи, даже когда вам до него далеко. Комплекс церамидов и экстракта цветов апельсина из садов бренда в Марокко (кстати, это любимая точка на карте Ива Сен-Лорана) защищают от недружелюбной экосреды мегаполиса и укрепляет кожный барьер. А значит, кожа сама за себя постоит во время стресса, недосыпа и переработок. И будет выглядеть так, словно ничего этого нет.

Матовая жидкая помада YSL Beauty Tatouage Couture Velvet Cream

2 476 рублей

Матовая жидкая помада — вещь если не первой, то уж точно второй необходимости. Простота в использовании, комфорт в течение дня, насыщенный цвет — это все о ней. А у помады YSL Beauty еще и стойкий бархатистый финиш, который не пытается эмигрировать за границу губ и выдержит встречу даже с салатом оливье.

Магнитная маска для лица E.L.F Recharging Magnetic Mask

2 669 рублей

Маска Recharging Magnetic Mask делает кожу чистой, гладкой и сияющей. За это благодарим витамины С и Е. Помимо ухода, это еще и классный экспириенс. Удалять маску с лица нужно с помощью входящего в комплект магнита. Частички формулы сами притягиваются к нему вместе с мертвыми клетками кожи и загрязнениями. Вот она, черная магия.

Спа-набор для лица Mount Lai из розового кварца The Rose Quartz Facial Spa Set

4 060 рублей

Если и найдется еще хоть кто-то, у кого нет кварцевого роллера или гуаша, срочно дарите ему этот набор. Массажеры из розового кварца — наследие традиционной китайской медицины и модный аксессуар прямо сейчас. Они улучшают кровообращение, снимают отечность и напряжение, а еще поддерживают тонус мышц.

Флюид для сияния кожи Armani Beauty Fluid Sheer

3 017 рублей

Главный по сиянию на модных показах бренда. И не только. Долгая темная русская зима — главное показание к применению Fluid Sheer. Средство можно смешивать с тональной основой либо наносить отдельно — в зависимости от оттенка флюид превращается в хайлайтер, румяна или бронзер.

Бьюти — хорошо. Но мы еще составили дайджесты стильных и лайфстайл-подарков, которые можно выгодно заказать онлайн

Стиль

лайфстайл

Покупайте подарки выгодно

При оплате товаров картой Mastercard® вы можете получить уникальные скидки и специальные предложения. Так, косметика YSL Beauty или средства для ухода за кожей Armani Beauty обойдутся на 10 % дешевле, а при покупке товаров на iHerb скидка на некоторые товары доходит до 15 %. Есть и другие предложения: выбирайте косметику у Lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить кешбэк или скидку, ищите промокоды на странице Mastercard®. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo — благодаря огромным площадям аутлетов вас не будут беспокоить толпы других покупателей. Предъявляйте свою премиальную карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.

Узнать больше о предложениях

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Все развлечения Петербурга на зимних каникулах

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Все развлечения Петербурга на зимних каникулах
Все развлечения Петербурга на зимних каникулах Более 50 событий на любой вкус: лучшие концерты, выставки, спектакли и кинопоказы
Все развлечения Петербурга на зимних каникулах

Все развлечения Петербурга на зимних каникулах
Более 50 событий на любой вкус: лучшие концерты, выставки, спектакли и кинопоказы

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года
Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года
Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Почему 2021 год стал для NFT прорывным

Подпишитесь на рассылку