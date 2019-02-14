AliExpress выпустила свой бьюти-бокс
За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца
AliExpress выпустила свой бьюти-бокс За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца
Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое
За карантин сделали более полумиллиона инъекций
Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое
За карантин сделали более полумиллиона инъекций
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие
Короткие цветные стрижки, френч и красные губы
Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие Короткие цветные стрижки, френч и красные губы
Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур» И сменит название
Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России Дождались!
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года И что происходит с люксовыми стандартами
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле
В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»
Классический маникюр стоит 500 рублей
В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails» Классический маникюр стоит 500 рублей
На Никитском бульваре открылась новая студия сети Ma & Mi Дизайн выполнен в бежевых тонах
Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы
Приложение и сайт сервиса пока что доступны
Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы Приложение и сайт сервиса пока что доступны
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty
В нем можно купить мужские и женские парфюмы
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty В нем можно купить мужские и женские парфюмы
Сайт журнала о красоте Flacon Акцент сделан на материалах от блогеров
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы