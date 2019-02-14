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Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Промо
Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон Выбираем подарки, не выходя из дома
Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Промо

Весенний вайб: 10 бьюти-подарков, которые скрасят предстоящий сезон
Выбираем подарки, не выходя из дома

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет

AliExpress выпустила свой бьюти-бокс

За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца

AliExpress выпустила свой бьюти-бокс
За 5 тысяч рублей вы получите косметику локальных производителей и китайский роллер из кварца

Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое

За карантин сделали более полумиллиона инъекций

Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое
За карантин сделали более полумиллиона инъекций

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО
От коврика для йоги до ультразвукового скраба Гид по подаркам на 8 Марта
От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
Гид по подаркам на 8 Марта

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие

Короткие цветные стрижки, френч и красные губы

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие
Короткие цветные стрижки, френч и красные губы

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»

И сменит название

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»
И сменит название

Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России

Дождались!

Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России
Дождались!

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам Но возможно вам захочется оставить их себе
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
Но возможно вам захочется оставить их себе

Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года И что происходит с люксовыми стандартами
Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года

Новая красота: Kак Gucci сделали самую важную рекламу этого года
И что происходит с люксовыми стандартами

«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле
«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности

«Красота без прикрас»: Как правильно говорить о внешности
Что отвечать на обидные комментарии и как рассказывать о своем теле

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

Классический маникюр стоит 500 рублей

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»
Классический маникюр стоит 500 рублей

На Никитском бульваре открылась новая студия сети Ma & Mi

Дизайн выполнен в бежевых тонах

На Никитском бульваре открылась новая студия сети Ma & Mi
Дизайн выполнен в бежевых тонах

Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы

Приложение и сайт сервиса пока что доступны

Сервис маникюра Shelly объявил о приостановке работы
Приложение и сайт сервиса пока что доступны

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty

В нем можно купить мужские и женские парфюмы

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty
В нем можно купить мужские и женские парфюмы

Сайт журнала о красоте Flacon

Акцент сделан на материалах от блогеров

Сайт журнала о красоте Flacon
Акцент сделан на материалах от блогеров

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

Классический маникюр стоит 500 рублей

Салон «Москвичка Nails» на Цветном
Классический маникюр стоит 500 рублей

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