Кафе Ragout закрывается
Владелица проекта пояснила, что заведение «не приносит ей счастья уже много лет»
В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк
В рагу из свинины и фарше из говядины нашли превышение бактерий группы кишечной палочки
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2 За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2 За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.
Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»
В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout Журналист и главный редактор сайта Royal Cheese рассказал The Village о важности развития вкусовых мышц и самом, на его взгляд, лучшем поваре страны.
Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout Журналист и главный редактор сайта Royal Cheese рассказал The Village о важности развития вкусовых мышц и самом, на его взгляд, лучшем поваре страны.
Рецепты шефов: Ирландское рагу Шеф-повар ирландского паба Mollie's Mews Тимофей Кузнецов рассказал, как приготовить ирландское рагу, или стью, — традиционное блюдо ко Дню святого Патрика.
В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»
В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.
Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте The Village — о новом Ragout, которое теперь не только кафе, но и бар, кулинарная школа и магазин с книгами и посудой.
Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте The Village — о новом Ragout, которое теперь не только кафе, но и бар, кулинарная школа и магазин с книгами и посудой.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы и лавки кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы и лавки кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
В Месте: Ragout Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о гастрономическом кафе Ragout.
В Месте: Ragout Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о гастрономическом кафе Ragout.
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше рассказал The Village, почему в современной кулинарии нужно использовать местные продукты и что будет с московским фестивалем через год
Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании» Стало известно, какие именно блюда в рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля будет готовить Жиль Шукрун в «Кофемании»
Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen В рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen можно будет попробавать блюда от иностранных шеф-поваров-участников фестиваля
Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню
Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни
Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы Продукты с рынка готовят в «Цветном», автолавка с фермерскими продуктами, доставка веганской еды, со своим алкоголем в «Рагу», приготовить ужин в кулинарной школе Meet&Greet
Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы Продукты с рынка готовят в «Цветном», автолавка с фермерскими продуктами, доставка веганской еды, со своим алкоголем в «Рагу», приготовить ужин в кулинарной школе Meet&Greet
Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010» The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010» The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но это очень вкусно.