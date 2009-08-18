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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кафе Ragout закрывается

Владелица проекта пояснила, что заведение «не приносит ей счастья уже много лет»

Кафе Ragout закрывается

В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк

В рагу из свинины и фарше из говядины нашли превышение бактерий группы кишечной палочки

В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк

В кафе Ragout сменился шеф-повар

На место Ильи Шалёва пришёл Тарас Кириенко

В кафе Ragout сменился шеф-повар

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2 За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2
За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.

Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»

В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.

Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.

Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout
Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout Журналист и главный редактор сайта Royal Cheese рассказал The Village о важности развития вкусовых мышц и самом, на его взгляд, лучшем поваре страны.
Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout

Любимое место: Василий Быков о ресторане Ragout
Журналист и главный редактор сайта Royal Cheese рассказал The Village о важности развития вкусовых мышц и самом, на его взгляд, лучшем поваре страны.

Рецепты шефов: Ирландское рагу Шеф-повар ирландского паба Mollie's Mews Тимофей Кузнецов рассказал, как приготовить ирландское рагу, или стью, — традиционное блюдо ко Дню святого Патрика.

Рецепты шефов: Ирландское рагу

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»

В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»

Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте
Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте The Village — о новом Ragout, которое теперь не только кафе, но и бар, кулинарная школа и магазин с книгами и посудой.
Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте

Новое место: Ragout на Олимпийском проспекте
The Village — о новом Ragout, которое теперь не только кафе, но и бар, кулинарная школа и магазин с книгами и посудой.

Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров
Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.

Гид по «Празднику Еды»: Часть 2
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2

Гид по «Празднику Еды»: Часть 2
25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос
Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы и лавки кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос

Потребительская корзина: 10 новогодних предложений навынос
В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы и лавки кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.

В Месте: Ragout
В Месте: Ragout Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о гастрономическом кафе Ragout.
В Месте: Ragout

В Месте: Ragout
Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о гастрономическом кафе Ragout.

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше рассказал The Village, почему в современной кулинарии нужно использовать местные продукты и что будет с московским фестивалем через год

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве

Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании» Стало известно, какие именно блюда в рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля будет готовить Жиль Шукрун в «Кофемании»

Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании»

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen В рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen можно будет попробавать блюда от иностранных шеф-поваров-участников фестиваля

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми

Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы
Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы Продукты с рынка готовят в «Цветном», автолавка с фермерскими продуктами, доставка веганской еды, со своим алкоголем в «Рагу», приготовить ужин в кулинарной школе Meet&Greet
Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы

Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы
Продукты с рынка готовят в «Цветном», автолавка с фермерскими продуктами, доставка веганской еды, со своим алкоголем в «Рагу», приготовить ужин в кулинарной школе Meet&Greet

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года

Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010» The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»

Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»
The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года

Новое место: «Рагу»
Новое место: «Рагу» На Большой Грузинской открывается гастрономическое кафе «Рагу».
Новое место: «Рагу»

Новое место: «Рагу»
На Большой Грузинской открывается гастрономическое кафе «Рагу».

Рагу с курицей?
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.
Рагу с курицей?

Рагу с курицей?
Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.