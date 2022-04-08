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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рекламные агентства в России начали сокращать сотрудников из-за ухода иностранных брендов

Рекламные агентства в России начали сокращать сотрудников из-за ухода иностранных брендов

Ипотека, «герои» и Петр I: Как выглядит уличная реклама в Петербурге на фоне *****

Ипотека, «герои» и Петр I: Как выглядит уличная реклама в Петербурге на фоне *****

Ипотека, «герои» и Петр I: Как выглядит уличная реклама в Петербурге на фоне *****

Ипотека, «герои» и Петр I: Как выглядит уличная реклама в Петербурге на фоне *****

МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС из-за рекламной кампании

МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС из-за рекламной кампании

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

обновлено8 апреля 2022

РКН заставил «Яндекс» маркировать сервисы Google

Какие рекламодатели ушли из России
Список
30 марта 2022

Какие рекламодатели ушли из России

«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Спецпроект
«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки» Истории тех, кто уехал из столицы и открыл свое дело в регионах
«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Спецпроект

«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Истории тех, кто уехал из столицы и открыл свое дело в регионах

Telegram не будет показывать рекламу в каналах президентов
обновлено23 ноября 2021

Telegram не будет показывать рекламу в каналах президентов

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге

18 мая 2021

Госдума запретила звуковую рекламу из динамиков на зданиях

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде

4 апреля 2021

«Яндекс.Карты» сделали рекламу с фразой «Знай свою полосу» и фото женщины. Пользователи посчитали это сексизмом

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики
21 января 2021

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики

Жорж Милославский попадает в 2020 и танцует с Niletto
Видео дня
1 декабря 2020

Жорж Милославский попадает в 2020 и танцует с Niletto

Рейтинг
27 октября 2020

Какие блогеры больше всех зарабатывают на рекламе в YouTube

15 октября 2020

Facebook запретит рекламу против вакцинации

25 сентября 2020

«Яндекс.Еда» запустила рекламную платформу для небольших ресторанов

Опрос
27 августа 2020

Как в разных регионах России реагируют на звонки от голосовых ботов

18 августа 2020

Рекламная школа Ferma открыла набор на полугодовой курс для новичков и специалистов

3 августа 2020

Браузер Chrome объяснит, почему пользователь видит конкретную рекламу

Госдума признала криптовалюту платежным средством. Но расплачиваться ей запретила

Теперь ее можно просто иметь

Госдума признала криптовалюту платежным средством. Но расплачиваться ей запретила

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Собрали главные шутки про Россию без радуги

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Что происходит с маркетингом в период эпидемии

Кризис — время, когда необходимо мыслить стратегически и креативно

Что происходит с маркетингом в период эпидемии

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
И не только он

«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

Царь — не антигерой

«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

Redefine запустил собственное креативное агентство

Для разработки быстрых рекламных решений

Redefine запустил собственное креативное агентство

В Россию впервые приедет дизайнер Джессика Уолш

Попасть на фестиваль G8 можно даром до 1 мая

В Россию впервые приедет дизайнер Джессика Уолш

Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

Лучших студентов возьмут на работу в компанию

Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

Лучшие страны для детей

Больше всего шансов на процветание — в Норвегии

Лучшие страны для детей

Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ

Власти посчитали проект общественно важным

Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ

Пижама с карманом для куриных баскетов от Delivery Club и KFC

Ее можно получить бесплатно, заказав доставку из KFC

Пижама с карманом для куриных баскетов от Delivery Club и KFC

Блогерам предложили рекламировать поправки в Конституцию. Рассылку устроил другой блогер (обновлено)

Подзаработать согласился каждый пятый

Блогерам предложили рекламировать поправки в Конституцию. Рассылку устроил другой блогер (обновлено)

В России предлагают собственные средства против коронавируса — от «Арбидола» до препаратов от ВИЧ

Хотя в Гонконге только разработали вакцину

В России предлагают собственные средства против коронавируса — от «Арбидола» до препаратов от ВИЧ

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Навязчивая реклама уже купленных товаров Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть
Навязчивая реклама уже купленных товаров

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

Месяц без спама обойдется в 229 рублей

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу

Данными об аудитории нужно будет делиться с организацией, выбранной государством

РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом

Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом

Блогеры «ВКонтакте» смогут получать комиссию за рекомендации товаров с AliExpress

Компании тестируют партнерскую программу для авторов контента

Блогеры «ВКонтакте» смогут получать комиссию за рекомендации товаров с AliExpress

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки

Работы пообещали восстановить

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро

Агенстство «Пикчер» запустило флешмоб на лучшие идеи

«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы

Они появились на месте рекламы

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы

Delivery Club разместил на улицах постеры с промокодами. Их видно только в темноте

Рекламная кампания разработана совместно с Redefine

Delivery Club разместил на улицах постеры с промокодами. Их видно только в темноте

В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле

Выпускать специальные линий для мусульманок компания не планирует

В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

Обучение стартует с понедельника, 2 сентября

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

Предвыборная реклама о безумных либералах и коммунистах

Традиционная порция сомнительных роликов перед очередными выборами

Предвыборная реклама о безумных либералах и коммунистах

Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу

Решение приняли для «защиты здорового дискурса и открытого общения»

Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

«Открытие» назвал себя государственным банком в новой рекламе. ЦБ решил наказать организацию

Регулятор владеет 99,99 % банка

«Открытие» назвал себя государственным банком в новой рекламе. ЦБ решил наказать организацию

Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы

Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This

Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Логотип обновили впервые за 13 лет

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Бесплатный онлайн-конструктор рекламных роликов

Пользователи могут вставить свои логотип и слоган

Бесплатный онлайн-конструктор рекламных роликов

IKEA воссоздала гостиные из «Симпсонов», «Друзей» и «Очень странных дел»

Изображения стали частью рекламной кампании сети в ОАЭ

IKEA воссоздала гостиные из «Симпсонов», «Друзей» и «Очень странных дел»

В WhatsApp появится реклама и сторис по аналогии с Instagram

Изменения в мессенджер внесут в 2020 году

В WhatsApp появится реклама и сторис по аналогии с Instagram

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