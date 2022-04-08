Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
«Яндекс.Карты» сделали рекламу с фразой «Знай свою полосу» и фото женщины. Пользователи посчитали это сексизмом
Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики
Госдума признала криптовалюту платежным средством. Но расплачиваться ей запретила
Теперь ее можно просто иметь
Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»
Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Что происходит с маркетингом в период эпидемии
Кризис — время, когда необходимо мыслить стратегически и креативно
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию
Царь — не антигерой
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев
Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ
Власти посчитали проект общественно важным
Пижама с карманом для куриных баскетов от Delivery Club и KFC
Ее можно получить бесплатно, заказав доставку из KFC
Блогерам предложили рекламировать поправки в Конституцию. Рассылку устроил другой блогер (обновлено)
Подзаработать согласился каждый пятый
В России предлагают собственные средства против коронавируса — от «Арбидола» до препаратов от ВИЧ
Хотя в Гонконге только разработали вакцину
Навязчивая реклама уже купленных товаров Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы
Месяц без спама обойдется в 229 рублей
РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу
Данными об аудитории нужно будет делиться с организацией, выбранной государством
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом
Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
Блогеры «ВКонтакте» смогут получать комиссию за рекомендации товаров с AliExpress
Компании тестируют партнерскую программу для авторов контента
Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки
Работы пообещали восстановить
Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов
В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться
Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи
Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами
«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро
Агенстство «Пикчер» запустило флешмоб на лучшие идеи
Delivery Club разместил на улицах постеры с промокодами. Их видно только в темноте
Рекламная кампания разработана совместно с Redefine
В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле
Выпускать специальные линий для мусульманок компания не планирует
ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы
Обучение стартует с понедельника, 2 сентября
Предвыборная реклама о безумных либералах и коммунистах
Традиционная порция сомнительных роликов перед очередными выборами
Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу
Решение приняли для «защиты здорового дискурса и открытого общения»
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
«Открытие» назвал себя государственным банком в новой рекламе. ЦБ решил наказать организацию
Регулятор владеет 99,99 % банка
Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы
Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This
Бесплатный онлайн-конструктор рекламных роликов
Пользователи могут вставить свои логотип и слоган
IKEA воссоздала гостиные из «Симпсонов», «Друзей» и «Очень странных дел»
Изображения стали частью рекламной кампании сети в ОАЭ
В WhatsApp появится реклама и сторис по аналогии с Instagram
Изменения в мессенджер внесут в 2020 году