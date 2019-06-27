Центробанк решил ввести против «Открытия» санкции из-за новой рекламной кампании. Регулятор выступил против слогана «государственный банк нашего времени».

Кроме того, организация заявляла что будет позиционировать себя «надежным государственным банком непрерывных улучшений». Лицом «Открытия» стал певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. В Центробанке объяснили, что выступают категорически против слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке «Открытие».

Каждый день мы становимся лучше: постоянно расширяем продуктовую линейку и делаем взаимодействие с банком ещё удобнее и выгоднее. Мы видим новые потребности людей, видим как они меняются и хотим меняться вместе с ними.



Нам нужен новый герой, который олицетворял бы эти изменения. pic.twitter.com/lw0Dl3wG2V — Банк «Открытие» (@otkritie) 27 июня 2019 г. В твиттере банка около 14:00 появилась публикация с фото из новой кампании, однако там банк не называет себя государственным

Банк России владеет 99,99 % организации, однако не собирается оставаться ее собственником — продать акции «Открытия» собираются в 2021 году. Новая кампания прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития банка, считает регулятор. Год назад ЦБ и ФАС написали письмо, в котором просили финансовые организации не упоминать участие государства в рекламе.