«Открытие» назвал себя государственным банком в новой рекламе. ЦБ решил наказать организацию Регулятор владеет 99,99 % банка
Центробанк решил ввести против «Открытия» санкции из-за новой рекламной кампании. Регулятор выступил против слогана «государственный банк нашего времени».
Кроме того, организация заявляла что будет позиционировать себя «надежным государственным банком непрерывных улучшений». Лицом «Открытия» стал певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. В Центробанке объяснили, что выступают категорически против слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке «Открытие».
Банк России владеет 99,99 % организации, однако не собирается оставаться ее собственником — продать акции «Открытия» собираются в 2021 году. Новая кампания прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития банка, считает регулятор. Год назад ЦБ и ФАС написали письмо, в котором просили финансовые организации не упоминать участие государства в рекламе.
Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что в этом письме были только пожелания — там не упоминались санкции и наказания. Он заявил, что если банк будет «каждое свое движение обсуждать с разным количеством регуляторов», организация не сдвинется с места. Задорнов отметил, что новый слоган максимально продвинет банк.
Центробанк в августе 2017 года объявил о санации «Открытия». Финансовое оздоровление банка проводили Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что после санации собственником кредитной организации становится Банк России.
Источник: «Ведомости»
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