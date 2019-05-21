Я окончила ленинградский политех по специальности «прикладная математика», собиралась стать программистом, но тогда рухнул СССР, на рынке была масса специалистов, и конкурировать с ними на рынке труда я не могла. Тогда я начала преподавать английский, потом отработала десять лет в Британском Совете, а потом еще десять — в Генеральном консульстве Великобритании. Оно закрылось в августе прошлого года, и я осталась без работы. Подобную вакансию было трудно найти, я стала думать, как применить свои навыки.

Изучив тему и посоветовавшись со знакомыми из IT, я поняла, что могу заняться тестированием: порог входа там ниже, проще набрать навыки, чтобы найти работу. Раньше в тестировщики брали вообще без опыта, но сейчас ситуация меняется. Требования к претендентам на начальные позиции в тестировании, насколько я могу судить, повышаются. Кроме того, сфера IT стала популярной, много желающих хотят стать программистами, не имея ни образования, ни навыков. Я понимала, что в свои 53 года могла произвести именно такое впечатление на HR-менеджеров. Прошлой осенью я поступила на курс переподготовки в тот же политех по специальности «тестирование». В основном со мной учились люди помладше, но были и достаточно зрелые слушатели, которые по разным причинам решили поменять сферу деятельности.