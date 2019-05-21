«Я вернулся к старой профессии» Люди, которые заново учились программированию, преподаванию и SMM
Большинству россиян нравится их работа, каждый второй продолжил бы ею заниматься, даже если бы ему перестали платить, — об этом свидетельствуют данные майского опроса ВЦИОМ. При этом 34 % респондентов отметили, что причиной выбора профессии стали обстоятельства. С изменением ситуации на рынке меняются и востребованные специальности. Мы поговорили с людьми, которые, поработав в другой сфере, вернулись к профессии, полученной когда-то в вузе.
В IT через 30 лет
Юлия Лебедева
тестировщик
Я окончила ленинградский политех по специальности «прикладная математика», собиралась стать программистом, но тогда рухнул СССР, на рынке была масса специалистов, и конкурировать с ними на рынке труда я не могла. Тогда я начала преподавать английский, потом отработала десять лет в Британском Совете, а потом еще десять — в Генеральном консульстве Великобритании. Оно закрылось в августе прошлого года, и я осталась без работы. Подобную вакансию было трудно найти, я стала думать, как применить свои навыки.
Изучив тему и посоветовавшись со знакомыми из IT, я поняла, что могу заняться тестированием: порог входа там ниже, проще набрать навыки, чтобы найти работу. Раньше в тестировщики брали вообще без опыта, но сейчас ситуация меняется. Требования к претендентам на начальные позиции в тестировании, насколько я могу судить, повышаются. Кроме того, сфера IT стала популярной, много желающих хотят стать программистами, не имея ни образования, ни навыков. Я понимала, что в свои 53 года могла произвести именно такое впечатление на HR-менеджеров. Прошлой осенью я поступила на курс переподготовки в тот же политех по специальности «тестирование». В основном со мной учились люди помладше, но были и достаточно зрелые слушатели, которые по разным причинам решили поменять сферу деятельности.
Мне было важно объяснить, что это не случайный выбор, просто сложилось так, что я 30 лет занималась другим.
Занятия проходили три раза в неделю, материал был несложный, опыт программирования мне помогал. Но многое изменилось с тех пор, как я получила диплом, приходилось запоминать много новой информации. Параллельно я искала работу через знакомых. У меня было резюме на одном из порталов, но на него я не надеялась: оно никого не интересовало, был только один звонок из рекрутингового агентства. В итоге подходящую вакансию я нашла через знакомых. На собеседовании я описывала свою ситуацию: мне было важно объяснить, что это не случайный выбор, просто сложилось так, что я 30 лет занималась другим.
Сейчас я хочу закрепиться в профессии, приобрести базовые навыки. Параллельно я прохожу еще один онлайн-курс: это компенсирует недостатки институтских академических программ, где мало практики. Он стоит 80 тысяч рублей, столько же стоила переподготовка. Потом я собираюсь начать осваивать автоматическое тестирование, которое требует знания языка программирования.
У меня сейчас такая эйфория, я думаю, почему же я не сделала этот шаг раньше? В 90-е я заставила себя забыть о первой профессии — невозможно все время жалеть. И хотя я очень комплексую из-за возраста, мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении.
Из мастерской в SMM
Анастасия Цаплина
Я окончила вуз по специальности «реклама» в 2012 году, но тогда у меня было ощущение, что это не мое. Походив на собеседования, поняла, что пока точно не готова работать по специальности. Попробовала уйти в более творческое направление, так как очень любила рисовать, ходила на курсы. Получилось попасть в мозаичную мастерскую без образования по профилю, там всему научилась на практике. Мне очень нравился наш коллектив, гибкий график, творческая работа давала мне возможность заниматься самообразованием — пока руки делают, можно слушать аудиокниги, лекции.
Я сама изменилась, перестала быть таким интровертом, как раньше, захотелось больше общения, перспектив.
Но было и много минусов (размер зарплаты, условия работы), которые беспокоили меня всегда. Решила менять специальность, когда поняла, что начинаю выгорать. Мне стало интересно вернуться в рекламу — все изменилось в этой сфере. И я сама изменилась, перестала быть таким интровертом, как раньше, захотелось больше общения, перспектив. Я прошла несколько онлайн-курсов по SMM, потом офлайн-обучение в нашем городе и еще во время учебы нашла первую работу в Digital-агентстве. Кстати, я оставила заявку на участие в курсе и поменяла все в понедельник 1 января 2018 года.
Возвращение к коду
Алексей Петров
back-end-разработчик платформы интерактивного взаимодействия WhenSpeak
За свои 34 года я успел поработать и в различных IТ сферах, и в продажах, и даже простым электриком. Получив высшее образование программиста и уже испытав себя на этой стезе, я вскоре ушел в системные администраторы. После, попав на бизнес-курсы, стал пробовать себя в продажах. В какой-то период я даже подрабатывал электриком — вздумалось увидеть сферу услуг изнутри. Я люблю все, что связано с данными, аналитикой, поэтому и на других поприщах продолжал интересоваться инструментами аналитики, автоматизацией, воронками продаж.
В какой-то период я даже подрабатывал электриком — вздумалось увидеть сферу услуг изнутри.
Время от времени в свободные часы я все же возвращался к изначальной профессии — то друзья просили помочь сделать сайт, то нужно было знакомому подправить хромающий код. Однако спустя время я понял, что меня тянет обратно. Я не чувствовал себя достаточно уверенно ни в одной другой нише. Мне не хватало стабильности: я люблю все контролировать и не люблю, когда есть много факторов, которые не зависят от меня. В продажах именно так все и было, а код — он всегда стабилен, ты владеешь ситуацией.
Спустя столько лет возвращаться в колею программирования было не так непросто: за годы навыки притупились, а знания устарели. Сначала я занялся фрилансом, стал возвращать былую форму, много практиковался и работал по 12–14 часов в сутки и только потом нашел достойное место. В результате мой путь от программиста до программиста занял ни много ни мало десять с половиной лет. Могу сказать, что лишними знания точно не бывают. Более того, мое умение взглянуть на ситуацию глазами менеджера по продажам, глазами заказчика и потребителя, а не только создателя продукта стало моей изюминкой и добавило мне немало уверенности.
Уроки после IT
Елена Иванова
сеть языковых центров «Полиглотики»
Я получила лингвистическое и педагогическое образование. Но по воле судьбы ушла работать в сферу IT. С уверенностью могу сказать, что знание иностранного языка открывает карьерные возможности в любой сфере. Я успешно делала карьеру, заняла должность руководителя отдела развития производства в крупной немецкой IT-компании, работала в Европе, Санкт-Петербурге. Но потом все же поняла, что душа лежит к педагогике и иностранным языкам. Решение уволиться и кардинально сменить сферу деятельности было непростым, стабильная высокооплачиваемая работа против мечты — преподавания иностранных языков детям.
Помимо материальной компенсации, работа должна приносить удовольствие.
Но я убеждена, что, помимо материальной компенсации, работа должна приносить удовольствие. В 2006 году я открыла свой небольшой бизнес, который сейчас вырос до сети международных языковых центров со 100 филиалами. Сначала было тяжело: педагогика и лингвистика не стоят на месте — пришлось изучить современные тенденции в образовании, посетить огромное количество семинаров, чтобы восполнить пробелы. Опыт работы в IT мне пригодился: все системы в моем бизнесе автоматизированы, я лично контролирую разработку и оптимизацию сайта, а также CRM и CSM систем.