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«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина
Цитата дня
15 сентября 2021

«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина

15 октября 2020

Камеры ЦОДД будут фиксировать нарушения не только ПДД. Например, они начнут следить за режимом самоизоляции

15 октября 2020

Власти объяснят, что такое самоизоляция и социальная дистанция

Исследование
9 октября 2020

Россияне стали счастливее после отмены самоизоляции

30 сентября 2020

Собянин продлил домашний и удаленный режимы до конца октября

Россиян, прибывающих из-за границы, обязали самоизолироваться. Опять
24 сентября 2020

Россиян, прибывающих из-за границы, обязали самоизолироваться. Опять

Мосгорсуд начал отменять штрафы за нарушение карантина, выписанные по записям с камер
25 августа 2020

Мосгорсуд начал отменять штрафы за нарушение карантина, выписанные по записям с камер