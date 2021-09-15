Цитата дня
«Эффективность „Спутника V“ весьма высокая. Президента — еще выше», — Песков о самоизоляции Путина
Камеры ЦОДД будут фиксировать нарушения не только ПДД. Например, они начнут следить за режимом самоизоляции
Власти объяснят, что такое самоизоляция и социальная дистанция
Исследование
Россияне стали счастливее после отмены самоизоляции
Собянин продлил домашний и удаленный режимы до конца октября
Россиян, прибывающих из-за границы, обязали самоизолироваться. Опять
Мосгорсуд начал отменять штрафы за нарушение карантина, выписанные по записям с камер