Эксперименты с внешностью и новые питомцы: Чем увлекались россияне на карантине
И какие товары и услуги чаще всего приобретали
Эксперименты с внешностью и новые питомцы: Чем увлекались россияне на карантине И какие товары и услуги чаще всего приобретали
Собянин опроверг информацию о планах мэрии ввести карантин в сентябре (обновлено)
Мэр все еще уверен, что у 60 % москвичей есть иммунитет
Собянин опроверг информацию о планах мэрии ввести карантин в сентябре (обновлено) Мэр все еще уверен, что у 60 % москвичей есть иммунитет
Сколько россиян ждут второй волны коронавируса
Большинство считают, что она придет уже в сентябре
Сколько россиян ждут второй волны коронавируса Большинство считают, что она придет уже в сентябре
Сколько россиян не готовы сидеть дома в случае второй волны коронавируса
Все очень устали от самоизоляции
Сколько россиян не готовы сидеть дома в случае второй волны коронавируса Все очень устали от самоизоляции
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом
Зато улучшились с родителями
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом Зато улучшились с родителями
Власти утверждают, что отменили большинство штрафов, выписанных «Социальным мониторингом»
Речь идет о 54 тысячах штрафов
Власти утверждают, что отменили большинство штрафов, выписанных «Социальным мониторингом» Речь идет о 54 тысячах штрафов
С 15 июля для прибывающих в Россию отменят двухнедельную изоляцию
Приезжающие должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус
С 15 июля для прибывающих в Россию отменят двухнедельную изоляцию Приезжающие должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено)
Объяснений не последовало
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено) Объяснений не последовало
Во время самоизоляции россияне чаще проводили время в телефоне. Особенно в TikTok
Интернет-пользователи на карантине смотрели TikTok, общались в Zoom и лайкали в Instagram
Во время самоизоляции россияне чаще проводили время в телефоне. Особенно в TikTok Интернет-пользователи на карантине смотрели TikTok, общались в Zoom и лайкали в Instagram
Сон, порно, котики: Чем россияне занимались на самоизоляции
В соцсетях и дейтинг-приложениях тоже стали сидеть чаще
Сон, порно, котики: Чем россияне занимались на самоизоляции В соцсетях и дейтинг-приложениях тоже стали сидеть чаще
Отменить все штрафы за нарушение режима самоизоляции
СПЧ требует провести первую в России административную амнистию
Отменить все штрафы за нарушение режима самоизоляции СПЧ требует провести первую в России административную амнистию
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит
Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов
Теперь выставки можно посещать только по сеансам
Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов Теперь выставки можно посещать только по сеансам
Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно Видеозвонки им тоже не нравятся
Никаких масок и социальной дистанции: Как прошел Парад Победы в Москве Зато Лукашенко приехал
В Москве пройдет второй автофестиваль. Теперь с нормальным лайн-апом
На парковке «Лужников» выступят The Hatters и Zivert
В Москве пройдет второй автофестиваль. Теперь с нормальным лайн-апом На парковке «Лужников» выступят The Hatters и Zivert
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты