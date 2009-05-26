В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров
В мероприятии примет участие более 60 спикеров
«Андерсон» начнет продавать сладости в «Утконосе»
Также сеть собирается наладить поставки в «Перекресток»
В России появился KitKat с зеленым чаем матча
Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»
На ее территории представлено более 30 видов различных сладостей ручного производства
На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow
Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра
Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков для детей
В ведомстве рассказали, какие вещества должны содержаться в сладостях
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays
Десерты здесь готовят также на заказ
В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ
Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа
Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля
Автор лучшей обертки получит полмиллиона рублей
Объявлена программа фестиваля «Московское лето»
Он пройдет с 20 июля по 6 августа и охватит 40 столичных площадок
На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story
В корнере представлена новая линейка снеков
Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»
Пока доставка осуществляется только по Москве
Какие сладости стали реже покупать россияне
По данным исследования, россияне стали есть меньше сладкого
Не покупать детям на Новый год конфеты с алкоголем
Роспотребнадзор опубликовал памятку с рекомендациям родителям по выбору сладких подарков
В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée
Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии
Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»
В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой
В Москве открылась первая кондитерская Ladurée
Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard
Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria
Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони
В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»
В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»
Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей Фруктовый лаваш, костромской зефир и даже российская чурчхела — The Village погружается в неизведанный мир сладостей, сделанных в России
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
Как студент заработал на необычных шоколадках Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты
Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву Фатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике
На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa
В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу
Торт в виде России
Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой
В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery
Открытие заведения запланировано на 28 августа
При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями
Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов Компания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais
Шоколадный дом Debauve & Gallais открыл второй по счёту бутик в Москве в торговом центре «Гименей».