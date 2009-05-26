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МЫ В СОЦСЕТЯХ

KitKat придумал новый розовый шоколад

Он мраморный!

KitKat придумал новый розовый шоколад

В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров

В мероприятии примет участие более 60 спикеров

В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров

Любимые сладости россиян

За год цены на кондитерские изделия выросли на 5 %

Любимые сладости россиян

«Андерсон» начнет продавать сладости в «Утконосе»

Также сеть собирается наладить поставки в «Перекресток»

«Андерсон» начнет продавать сладости в «Утконосе»

В России появился KitKat с зеленым чаем матча

Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада

В России появился KitKat с зеленым чаем матча

На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»

На ее территории представлено более 30 видов различных сладостей ручного производства

На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Из прежних сладостей остались только два пирожных

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков для детей

В ведомстве рассказали, какие вещества должны содержаться в сладостях

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков для детей

Конфеты «Москва» появятся в продаже до 1 января

Килограмм сладостей обойдется в 600 рублей

Конфеты «Москва» появятся в продаже до 1 января

Любимые сладости москвичей

UberEATS подсчитал, какие виды сладкого чаще заказывают в столице

Любимые сладости москвичей

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Сколько денег россияне тратят на сладости

И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно

Сколько денег россияне тратят на сладости

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

Десерты здесь готовят также на заказ

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

Три лучших места с овершейками в Москве
Три лучших места с овершейками в Москве Как выглядят углеводные бомбы массового поражения
Три лучших места с овершейками в Москве

Три лучших места с овершейками в Москве
Как выглядят углеводные бомбы массового поражения

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

В «Сокольниках» пройдет фестиваль сладостей «Лакомка»

Открытие фестиваля состоится 19 августа

В «Сокольниках» пройдет фестиваль сладостей «Лакомка»

Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля

Автор лучшей обертки получит полмиллиона рублей

Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля

Объявлена программа фестиваля «Московское лето»

Он пройдет с 20 июля по 6 августа и охватит 40 столичных площадок

Объявлена программа фестиваля «Московское лето»

На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story

В корнере представлена новая линейка снеков

На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Пока доставка осуществляется только по Москве

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Какие сладости стали реже покупать россияне

По данным исследования, россияне стали есть меньше сладкого

Какие сладости стали реже покупать россияне

Не покупать детям на Новый год конфеты с алкоголем

Роспотребнадзор опубликовал памятку с рекомендациям родителям по выбору сладких подарков

Не покупать детям на Новый год конфеты с алкоголем

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

В меню кондитерской около 50 позиций

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

От пудинга до имбирных пряников
От пудинга до имбирных пряников Рецепты традиционных новогодних сладостей
От пудинга до имбирных пряников

От пудинга до имбирных пряников
Рецепты традиционных новогодних сладостей

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

В Москве открылась первая кондитерская Ladurée

Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей

В Москве открылась первая кондитерская Ladurée

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria

Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей
Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей Фруктовый лаваш, костромской зефир и даже российская чурчхела — The Village погружается в неизведанный мир сладостей, сделанных в России
Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей

Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей
Фруктовый лаваш, костромской зефир и даже российская чурчхела — The Village погружается в неизведанный мир сладостей, сделанных в России

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Как студент заработал на необычных шоколадках
Как студент заработал на необычных шоколадках Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты
Как студент заработал на необычных шоколадках

Как студент заработал на необычных шоколадках
Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты

Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву
Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву Фатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике
Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву

Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву
Фатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

Торт в виде России

Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой

Торт в виде России

В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery

Открытие заведения запланировано на 28 августа

В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями

Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями

Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов Компания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов

Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов
Компания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais

Шоколадный дом Debauve & Gallais открыл второй по счёту бутик в Москве в торговом центре «Гименей».

В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais

Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.

Французская булочка бриошь

Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом

Лимонно-маковые маффины

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Апельсиновая панна-котта

Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

Лимонно-малиновые капкейки

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.

Шоколадное печенье с карамелью Легкий рецепт праздничных сладостей

Шоколадное печенье с карамелью

Пончики Мне больше нравится называть их "пончиками", нежели "калачиками". Ну и что, что по форме - калачики, ассоциации исключительно с круглыми, румяными, в сахарной пудре... пончиками!)

Пончики

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое

Шоколадные брауни Очень простое, но безумно вкусное печенье

Шоколадные брауни

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему?

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей Друзья!

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей

Прими участие в сладкой ярмарке - порадуй детей! 15 мая 2010 года на территории парка «Люблино» состоится Первый городской праздник-фестиваль для семей с детьми-инвалидами "Расправь крылья!", приуроченный к Международному дню семьи.

Прими участие в сладкой ярмарке - порадуй детей!

Кокосанки (в простонародье - Кокосовое печенье) Рецептов подобного печенья существует огромное множество. Но это мне особенно нравится! Кокосанки получаются очень нежные.

Кокосанки (в простонародье - Кокосовое печенье)

История замечательных М&М's
История замечательных М&М's Итак, ела я эти замечательные конфетки, и тут вдруг подумала "А что может означать их название? "M&M's".Что же это? Как и откуда такие интересные конфетки?"
История замечательных М&М's

История замечательных М&М's
Итак, ела я эти замечательные конфетки, и тут вдруг подумала "А что может означать их название? "M&M's".Что же это? Как и откуда такие интересные конфетки?"

Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!

Маковый рулет

Я хочу Тирамису!
Я хочу Тирамису! О "рождении" Тирамису ходит много легенд, и вот одна из них:В конце 17 века этот десерт впервые был приготовлен в Сиене (Италия) в честь приезда Великого герцога Тосканского, Cosimo III de' Medici. Тщеславный, расточительный любитель роскоши, этот исторический персонаж был к тому же и отменным сладкоежкой - десерт ему ппришелся по нраву и был тут же окрещен "герцогским супчиком".Рецепт...
Я хочу Тирамису!

Я хочу Тирамису!
О "рождении" Тирамису ходит много легенд, и вот одна из них:В конце 17 века этот десерт впервые был приготовлен в Сиене (Италия) в честь приезда Великого герцога Тосканского, Cosimo III de' Medici. Тщеславный, расточительный любитель роскоши, этот исторический персонаж был к тому же и отменным сладкоежкой - десерт ему ппришелся по нраву и был тут же окрещен "герцогским супчиком".Рецепт...

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ