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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
6 сентября 2021

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда

«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова
«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова Шум вместо привычной городской среды и узнаваемые сюжеты
«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова

«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова
Шум вместо привычной городской среды и узнаваемые сюжеты

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах

Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах
«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город
The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой

Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой
The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.

Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной

Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной
The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.

Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина

Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.

Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина

Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина
The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.

Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова
Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Александра Куликова.
Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова

Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Александра Куликова.

Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой

Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой
The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой
The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.

Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева

Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева
The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.

Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной

Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.

Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой

Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва
The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Натальи Колесниковой.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Натальи Колесниковой.

Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко
Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.
Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко

Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов о Москве и её жителях. На этот раз в непривычном амплуа выступает знаменитый журналист Сергей Мостовщиков.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов о Москве и её жителях. На этот раз в непривычном амплуа выступает знаменитый журналист Сергей Мостовщиков.

Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова
Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.
Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова

Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.

Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского
Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.
Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского

Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского
The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.

Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева
Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева С этой субботы The Village будет публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В первом выпуске — фотографии Алексея Мякишева.
Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева

Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева
С этой субботы The Village будет публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В первом выпуске — фотографии Алексея Мякишева.

Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос
Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос Именитый фотограф, близкий друг и соратник Энди Уорхола, Кристофер Макос показал The Village кадры, которые он сделал в Москве, и рассказал, чем русские бабушки похожи на панков и как снимать солдат.
Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос

Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос
Именитый фотограф, близкий друг и соратник Энди Уорхола, Кристофер Макос показал The Village кадры, которые он сделал в Москве, и рассказал, чем русские бабушки похожи на панков и как снимать солдат.

Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III
Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III Что смотреть в апреле на Фотобиеннале: хронология Стива Джобса и других обитателей Силиконовой долины, вымышленные Олимпийские игры, американцы за рулем своих автомобилей и сюрреалистические панорамы.
Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III

Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III
Что смотреть в апреле на Фотобиеннале: хронология Стива Джобса и других обитателей Силиконовой долины, вымышленные Олимпийские игры, американцы за рулем своих автомобилей и сюрреалистические панорамы.

События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино»
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино» В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино»

События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино»
В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».

Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012 Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012

Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012
Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.

События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie

События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie
Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».

События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака

События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака
Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.

Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I Американские автострады, подсмотренные ню и британские обыватели на отдыхе: The Village рассказывает о московских выставках Мартина Парра, Мирослава Тихого и Ли Фридландера.

Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I

События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле

События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле
В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.

Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches В ММСИ на Гоголевском бульваре открылась выставка Dust and Scratches — премьера одноименной онлайн-галереи современной фотографии, созданной авторами русского Esquire.

Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches

События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана

События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана
Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.

События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival

События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival
Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.

События недели: Dark Sky в «Солянке», выставка Тарин Саймон, фестиваль K-SHORTS Музыкальный десант питерцев и англичан в «Солянку», фестиваль корейских короткометражек, современный танец в «Большом», свежие веяния в театре Маяковского и другие культурные события этой недели.

События недели: Dark Sky в «Солянке», выставка Тарин Саймон, фестиваль K-SHORTS

Про полезное Информбюро Интересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...

Про полезное Информбюро