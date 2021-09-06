«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова Шум вместо привычной городской среды и узнаваемые сюжеты
«Люди в городе без города» — в инстаграме архитектора Никиты Петрова Шум вместо привычной городской среды и узнаваемые сюжеты
Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах«Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»
Фотограф-дальтоник — о своей работе и любимых цветах «Желтый — это бесполезный цвет: он то красный, то оранжевый»
Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор
Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Александра Куликова.
Камера наблюдения: Москва глазами Александра Куликова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Александра Куликова.
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Натальи Колесниковой.
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Колесниковой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Натальи Колесниковой.
Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.
Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов о Москве и её жителях. На этот раз в непривычном амплуа выступает знаменитый журналист Сергей Мостовщиков.
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Мостовщикова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов о Москве и её жителях. На этот раз в непривычном амплуа выступает знаменитый журналист Сергей Мостовщиков.
Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.
Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.
Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.
Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.
Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева С этой субботы The Village будет публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В первом выпуске — фотографии Алексея Мякишева.
Камера наблюдения: Москва глазами Алексея Мякишева С этой субботы The Village будет публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В первом выпуске — фотографии Алексея Мякишева.
Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос Именитый фотограф, близкий друг и соратник Энди Уорхола, Кристофер Макос показал The Village кадры, которые он сделал в Москве, и рассказал, чем русские бабушки похожи на панков и как снимать солдат.
Гости столицы: Фотограф Кристофер Макос Именитый фотограф, близкий друг и соратник Энди Уорхола, Кристофер Макос показал The Village кадры, которые он сделал в Москве, и рассказал, чем русские бабушки похожи на панков и как снимать солдат.
Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III Что смотреть в апреле на Фотобиеннале: хронология Стива Джобса и других обитателей Силиконовой долины, вымышленные Олимпийские игры, американцы за рулем своих автомобилей и сюрреалистические панорамы.
Гид по Фотобиеннале-2012: Часть III Что смотреть в апреле на Фотобиеннале: хронология Стива Джобса и других обитателей Силиконовой долины, вымышленные Олимпийские игры, американцы за рулем своих автомобилей и сюрреалистические панорамы.
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино» В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино» В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012 Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012 Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I Американские автострады, подсмотренные ню и британские обыватели на отдыхе: The Village рассказывает о московских выставках Мартина Парра, Мирослава Тихого и Ли Фридландера.
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches В ММСИ на Гоголевском бульваре открылась выставка Dust and Scratches — премьера одноименной онлайн-галереи современной фотографии, созданной авторами русского Esquire.
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
События недели: Dark Sky в «Солянке», выставка Тарин Саймон, фестиваль K-SHORTS Музыкальный десант питерцев и англичан в «Солянку», фестиваль корейских короткометражек, современный танец в «Большом», свежие веяния в театре Маяковского и другие культурные события этой недели.
Про полезное Информбюро Интересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...