В Москве продолжается фестиваль Фотобиеннале-2012, во время которого в столицу в девятый раз привозят классиков и самые громкие имена в современной фотографии. После серии громких выставок, прошедших в «Мультимедиа Арт Музее» за последнюю пару месяцев, в «Манеже» выставят сразу двенадцать персональных проектов важных современных фотографов — от документальных серий о мексиканских паломниках и городских пейзажей Стивена Шора до документальных фотографий, сделанных на улицах Москвы за последние двадцать лет. Гид по Фотобиеннале-2012: Часть II

ДАГ МЕНЬЮЗ.

«БЕССТРАШНЫЙ ГЕНИЙ:

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ, 1985 – 2000»

30 марта — 9 мая

Известный американский журнальный фотограф Даг Меньюз с начала 1980-х зарабатывал на жизнь съемками для Time, Newsweek и Life, параллельно работая над собственными проектами об американской корпоративной культуре. В 1986 году он взялся за историю о визионере Стиве Джобсе, который тогда только что со скандалом уволился из Apple и основал собственную компанию с несколькими единомышленниками. 250 тысяч фотографий Меньюза, снятые за последующие 15 лет больше всего напоминает раскадровку неснятого документального фильма о мифической Силиконовой долине, где нет ничего кроме мужчин, компьютеров и кабинетов. В Москве лучшие снимки этого архива впервые покажут публике. Само собой, ни одному фоторедактору того времени не пришло бы в голову заказать историю о комьюнити айтишников, живущих в пустыне, и показательно, что именно Джобс, Гейтс, их конкуренты и коллеги лучше всех остальных понимали, о каких вещах в истории должны были остаться фотовоспоминания. Черно-белая серия с дотошными подробностями о деловых встречах, брифах, конференциях и презентациях — это следование по пятам за людьми, которые меняют мир, никак не работая при этом на публику. Во взгляде Меньюза на обитателей Силиконовой долины много иронии и сопереживания, что стоят одни подписи к фотографиям, рассказывающие об американском успехе: «Autodesk был одной из первых компаний, которая поддерживала людей, чтобы они могли приводить своих питомцев на работу» или «Самиру нужно было найти шесть миллионов долларов за выходные, чтобы спасти свой бизнес и мечту. И он это сделал».

ДАГ МЕНЬЮЗ «Эта на самом деле эзотерическая работа, несмотря на предмет, рассказывает о человеческих существах, вовлеченных в захватывающую страстную борьбу. Моей идеей было задокументировать человеческую сторону высоких технологий — людей, которые построили мир, в котором мы живем, в процессе того, как они его строили. В то время мы и представить себе не могли, насколько радикально их работа изменит нашу жизнь, хотя я видел, что что-то важное в определенном смысле происходит».

ТИМ ДЭВИС.

«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НА СЕВЕРЕ НЬЮ-ЙОРКА»

30 марта — 9 мая

Оборванные постеры рекламных кампаний, абсурдная пустота публичных пространств или сломанные манекены на фоне азиатских небоскребов — так выглядят серии концептуалиста Тима Дэвиса, где от смешного до печального один шаг, а безумное уживается с будничным. Черпая вдохновение у американцев Эгглстона и Шора, Дэвис создает пейзажи, в которых все предельно просто и при этом очень сложно устроено: на брусчатке лежат перевернутые фотоаппараты с Колизеем в видоискателе, а в эскалаторе застряло несколько дюжин окурков. В последнем своем проекте, который выставлялся ровно год назад на престижнейшей нью-йоркской выставке Armoury Show, Дэвис изменяет фотографиям с видео, и получается это у него блистательно. Около тридцати ироничных и невообразимых роликов с YouTube, которые он сделал в качестве последнего проекта, — о поиске соревнований и препятствий в несвойственной среде в виде пародии на Олимпийские игры. Герои Дэвиса прыгают на матрасах как на трамплине посреди весеннего леса, ползут и надевают использованные патроны на пальцы, притворяясь биатлонистами, или кидают собаке вместо косточки или мячика виниловую пластинку с записями изи-лиснинга. Названия этих соревнований, собранные из непередаваемой игры слов, стоят отдельного упоминания.

ТИМ ДЭВИС

«В каком-то смысле мою работу сложно описать в обычном пресс-релизе, сказав, что это смешно или иронично, или что моя работа — почтительная или нейтральная. Я стараюсь сочетать и то и другое, стараюсь вызывать восторг своим способом создавать образы и при всем этом хочу иметь возможность раскрывать все виды противоречий и ироний... и тупые, тупые шутки».





СТИВЕН ШОР.

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА»

30 марта — 9 мая

Сделать удивительную карьеру, будучи молодым фотографом, в 1960-е или 1970-е было практически невозможно, но целеустремленному Стивену Шору это удалось: в двадцать четыре года у него уже была персональная выставка в МоМа под предводительством патриарха фотографии Эдварда Стайхена. Стивен Шор получил набор для проявки пленок в подарок в шесть лет, в десять уже вовсю снимал, а в семнадцать пришел в уорхоловскую «Фабрику», запечатлевая всю свою юность золотые годы нью-йоркской богемы. Серия «Удивительные места» — настоящая веха в истории фотографии: это и один из самых первых серьезных проектов, сделанных в цвете, и одна из первых концептуальных серий в фотографии. Путешествия из Манхэттена в Техас, вопреки названию, — это самые неудивительные места, простые и узнаваемые узоры ежедневной жизни, которые на снимках Шора становятся сложнейшими композициями. Провинциальные кинотеатры, хайвеи, пейзажи на парковках, натюрморты с бобами и супом чили — это настоящее роуд-муви в исполнении Шора, жадно фиксирующего смены ландшафтов и образов жизни.

СТИВЕН ШОР «В один день я мог снимать еду, портреты, туалеты и здания, ничего не планируя. Я останавливался и фотографировал все на своем пути. В каком-то смысле забавно, что это вроде бы дневник, но дневник, заточенный на то, чтобы делать фотографии. Это дневник специального фотопутешествия. Эта серия не только о знакомстве с вещами, но и о знакомстве с вещами, чтобы их лучше узнать. Я снимал почти каждое блюдо, которое ел, каждого человека, которого встречал, каждую официантку, которая меня обслуживала, каждую кровать, в которой я спал. Никому до меня не приходило в голову относиться к прозаичной стороне жизни с таким вниманием».

ДЖОН РАФМАН

«ДЕВЯТЬ ГЛАЗ GOOGLE STREET VIEW»

30 марта — 9 мая

Стрит-фотография — о движении, жизни улиц, городских явлениях и прохожих — существует c тех пор, как в арсенале фотографов появились компактные камеры, которыми можно было снимать окружающую жизнь, не спугнув естественный ход вещей. Проект Джона Рафмана — о фотографии после фотографии: снимки Google Street View никогда и никем не были сфотографированы — их сделали на автомате небольшие микроавтобусы Google, собиравшие панорамы улиц для своего интерактивного сервиса. Джон Рафман прошел на мониторе миллионы километров, чтобы собрать самые сюрреалистичные и невероятные кадры из уличной жизни, которые физически невозможно сходу найти. Труп посреди улицы, окруженный прохожими и машинами, абсурдный памятник поп-культуры, затерянный в глуши, или лошади, пасущиеся неподалеку от кладбища — весь проект 9 Eyes, который Рафман собирает уже несколько лет, превратился в сборник идеальных кадров с репортажей. Фотография уже давно может обойтись без человека, но не может — без его взгляда, который улавливает парадоксы в монотонности повторяющихся пейзажей, и без любопытства, с которым он готов месяцами сидеть перед монитором, нажимая клавиши «Назад» и «Вперед».







ДЖОН РАФМАН

«Для художника может быть вполне возможно не видеть правды в его фотографиях, как фотограф может быть слеп по отношению к тому, что он фотографирует. Классический пример этого явления описан в фильме "Фотоувеличение". Чтобы увидеть реальность в своей работе, нужно быть достойным ее и по-настоящему преданным своей работе. Чтобы видеть правду в моих работах, я должен быть открыт к открытому проявлению присущей происходящему жестокости. Когда вы выделяете нечто в искусстве или пишете о явлении, вы насилуете положение вещей, потому что выхватываете явление из постоянного течения хаотичной реальности».



ЭНДРЮ БУШ.

«ВЕКТОРНЫЕ ПОРТРЕТЫ»

30 марта — 9 мая

После окончания школы каждый американский тинейджер сдает на права и навсегда становится водителем. Американская география, мотели и придорожные кафе, культ машины как объекта — вся эстетика жизни в дороге порождена невероятной привязанностью американцев к их автомобилям, и Эндрю Буш подробно задокументировал людей в пути наедине со всеми. Его векторные портреты с вульгарной вспышкой сняты, когда фотограф проезжал мимо других машин и их водителей — глав больших и шумных семейств, несчастных женщин или бунтующих подростков, которые, своровав ключи от машины у родителей, срываются в первое большое путешествие. Американские странники, которые отправились в путь за рулем своей главной собственности, это и история о поиске пресловутой американской прайваси, и любопытнейшее антропологическое исследование о надеждах, которое приносит с собой примитивное движение с места.







ЭНДРЮ БУШ «Быть за рулем — значит пойти навстречу миру и двинуться из пункта А в пункт Б, добираться до нужного вам место — значит видеть его в деталях. Даже если наши машины кажутся нам укрытиями, как комнаты, наше пространство и личный комфорт определяют скорость и направление движения. Когда я двигался параллельно с водителями, я мог видеть их практически без движения, как в кино, и дистанция между нами сразу же сокращалась. Сидеть за рулем — как ходить по городу в наушниках, ты у всех на обозрении, но при этом недоступен для коммуникации. Я и мои герои то безмолвно переговаривались, то я их уговаривал обманом, то порой даже гнался».







АЛЕК СОТ.

«БЕЗЖАЛОСТНАЯ КРАСАВИЦА»

30 марта — 9 мая

Американский фотограф Алек Сот дебютировал серией фотографий из путешествия по родной стране в 2004 году: в его первом проекте пейзажи и интерьеры смешивались с аномальными портретами — персонажей, больше похожих на гипертрофированных киногероев, чем на реальных людей. Сота практически сразу взяли в агентство «Магнум», а каждый его проект с начала карьеры сопровождается обязательным выпуском одноименной фотокниги. В арсенале Алекса Сота — отстраненность, идеальное владение композицией и горькая ирония, без которой хорошую современную фотографию как будто бы и не делают. Его «Безжалостная красавица» — это также проект, придуманный и в виде книги. Знаменитая аллегорическая баллада Джона Китса о печальной любви вдохновила поколение прерафаэлитов на утонченные образы фатальной героини, а Алека Сота — не череду на первый взгляд не связанных между собой образов, от вызывающих портретов женской сексуальности до минималистичных натюрмортов и разрозненных фотографий с подстрочным посланием memento mori.

АЛЕК СОТ «Проблема с моими фотографиями в том, что они не документальные, а лирические. Как и стихи, они довольно-таки бесполезны. Меня разочаровывает тот факт, что фотографии не очень хорошо передают истории. Я жажду историй. Романы и фильмы оставляют меня довольным, а вот с фотографиями так не получается: мне всегда кажется, что чего-то не хватает. Отличную фотографию может сделать каждый: это дело удачи. Но очень мало кому удается сложить историю из великолепных фотографий, и это как раз моя особенность».



ЦВЗ «Манеж»

Манежная площадь, 1