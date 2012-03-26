События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино» В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
КОНЦЕРТЫ
MOTORAMA
В Москве незаметно сложилась приятная и здоровая концертная ситуация: поход на выступление отечественных команд больше не кажется досадным компромиссом в отсутствие крупных привозов — напротив, местные герои независимой музыки теперь вполне могут составить конкуренцию западным. Ростовчане Motorama, скрестившие постпанк с нордическим инди, безусловно, из этого числа. А их приезд в Москву, с одной стороны, событие уже традиционное, с другой — всегда ожидаемое.
MUJUICE
Автор главной русской пластинки прошлого года, выход которой спровоцировал километровую очередь на ее презентацию в «Солянке» и бурные обсуждения в интернете — в рамках которых Литвинова сравнивали с Цоем и Лагутенко. Мартовский концерт — еще один шанс услышать живьем песни с двух пластинок Муджуса, который в последнее время выступает за рубежом чуть ли не чаще, чем здесь.
ВЕЧЕРИНКИ
LOVE LIFE TATTOO & FRIENDS PARTY
Дружественный молодым джентльменам из мужского журнала FURFUR салон Love Life Tattoo отмечает свой первый день рождения, на который приглашает всех желающих: вход свободный, коктейль вечера — Martini Royale, за музыкальное сопровождение отвечают One Gin Please, Love Is и Osaka. А уточнение «& Friends» в заголовке вечеринки обещает, что в зале будет немало татуированных красоток.
ВЫСТАВКИ
ФОТОБИЕННАЛЕ В «НОВОМ МАНЕЖЕ»
Эпицентр Фотобиеннале, в рамках которой в Москву привозят мировых звезд фотографии, в апреле переместится из «Мультимедиа Арт Музея» в «Новый Манеж». 30 марта здесь откроется сразу 12 выставок: ироничная хроника «революции в Силиконовой Долине» (включая портреты Джобса и Гейтса); серия о лос-анджелесских водителях, снятых Эндрю Бушем из соседней машины; коллекция диких кадров из Google Street View Джона Раффмана и другие яркие проекты.
«ХУДГРАФ»
В том же «Новом Манеже» стартует седьмая ярмарка графических искусств, на которой теоретически можно приобрести рисунки, акварели и фотоснимки первых имен мирового искусства — от Сальвадора Дали до Дэмиена Херста. Понятно, что даже крошечный набросок Уорхола далеко не всем по карману, зато «Худграф» вполне справляется и с ролью выставки, где можно увидеть не самые расхожие работы Роя Лихтенштейна, Хуана Миро, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Антони Тапиеса и Петрова-Водкина.
СПЕКТАКЛИ
«ВОЛНЫ»
Две недели назад «Волнами» открылся «Политеатр», но тогда на спектакль было почти не попасть. Сейчас самое время: премьерная горячка чуть улеглась, технические неполадки устранены. В «Волнах» блестящий дуэт представителей двух актерских поколений — Вениамина Смехова и Алисы Хазановой — на два голоса разыгрывает изящную словесность Владимира Сорокина. Рассказ о том, как крестьянская дочь накануне Великой Отечественной увидала в лесной чаще черную лошадь с помощью остроумной интерлюдии переходит в день из жизни советского гения-физика и его жены.
«ОХОТА НА СНАРКА»
Спектакль-мюзикл мастерской Кирилла Серебренникова по одноименной поэме Льюиса Кэрролла — абсурдное представление по абсурдному тексту, написанному десять лет спустя «Алисы в Стране чудес». На сцене — мужчины в вечерних пиджаках, бобер в мохнатой шкуре, дамы в платьях и прочие элементы, поддерживающие качественно высокий уровень сумасшествия. В числе аттракционов спектакля — музыкальные номера а капелла и акробатические трюки.
КИНОПОКАЗЫ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЕННЯЯ ЭЙФОРИЯ»
В кинотеатре «Ролан» стартует сезонный мини-фестиваль, где дают шанс «первого взгляда» на фильмы, которые в ближайшие месяц-два выйдут в российский прокат. На этот раз это «Милый друг» по Ги де Мопассану с Робертом Паттинсоном в роли героя-любовника, расхваленный западной прессой режиссерский дебют Анджелины Джоли «В краю крови и меда» про боснийско-сербский конфликт, апокалиптический триллер «Укрытие» с Майклом Шенноном в привычной роли психа и инди-драма «Учитель на замену» с Эдрианом Броуди и Кристиной Хендрикс.
«НОВОЕ КИНО АВСТРИИ»
Австрийский кинематограф знают в основном по работам его главной звезды, Михаэля Ханеке, но в программе небольшого фестиваля в «35 мм» его фильмов нет; здесь показывают не мэтров, а молодых. Впрочем, главная из четырех представленных полнометражек провокативно названа в его честь — это фильм-участник Каннского фестиваля «Михаэль». Также не стоит пропускать поэтическую документалку о сумерках (в прямом смысле) Европы «Вечерняя страна», впервые показанную здесь на ММКФ.
ЛЕКЦИИ
ТИМ ДЭВИС. МАСТЕР-КЛАСС
В рамках Фотобиеннале на открытие выставки «Олимпийские игры на севере Нью-Йорка» приезжает сам автор — американский художник Тим Дэвис, чьими работами может похвастаться Метрополитен и Музей Гуггенхайма. Дэвис лично расскажет о двух своих главных проектах — съемке спальных окраин древних городов и привезенных в Москву видеороликах с соревнованиями по несуществующим видам спорта — от слалома между газонными табличками до «компостного фристайла».
Комментарии
новость о mujuice порадовала очень
и в Ролан так бы хотелось попасть эх
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