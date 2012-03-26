«ВОЛНЫ» Две недели назад «Волнами» открылся «Политеатр», но тогда на спектакль было почти не попасть. Сейчас самое время: премьерная горячка чуть улеглась, технические неполадки устранены. В «Волнах» блестящий дуэт представителей двух актерских поколений — Вениамина Смехова и Алисы Хазановой — на два голоса разыгрывает изящную словесность Владимира Сорокина. Рассказ о том, как крестьянская дочь накануне Великой Отечественной увидала в лесной чаще черную лошадь с помощью остроумной интерлюдии переходит в день из жизни советского гения-физика и его жены.