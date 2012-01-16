

Центр фотографии им. братьев Люмьер

Болотная набережная, 3, стр. 1

18 января — 26 февраля

150–250 руб.

ФОТОГРАФИЯ И НЕОРЕАЛИЗМ В ИТАЛИИ, 1945 – 1965 Смещение фокуса на повседневность с уклоном в социализм, возникшее в Италии на обломках Второй мировой, больше связывают с киноклассиками вроде Висконти, Росселлини и раннего Феллини. Впрочем, мир статичных изображений тоже не стоял в стороне, и к тому же продержался в рамках жанра на десяток лет дольше. В центре братьев Люмьер покажут 127 работ классиков итальянской фотографии, в первую очередь серии-фоторассказы Фриульской группы, объединившей главные фигуры итальянского фотоискусства середины XX века.