Мультимедиа арт музей

Остоженка, 16

21 января — 19 февраля

50–250 руб.

ТАРИН САЙМОН: ФОТОГРАФИИ И ТЕКСТЫ Тридцатишестилетняя американка Тайрин Саймон c 2003 года снимает истории, которые одинаково актуально смотрятся как на страницах The New York Times и New Yorker, так и на стенах Метрополитен в Нью-Йорке и Тейт в Лондоне. В Москву привозят ее главные серии: «Невиновные», «Американский каталог скрытого и неизвестного», «Контрабанда» и «Живые, признанные мертвыми»: каталог предметов, конфискованных в аэропорту JFK, снимки засекреченных объектов на территории Штатов и портреты заключенных, оправданных благодаря тесту ДНК.