События недели: Dark Sky в «Солянке», выставка Тарин Саймон, фестиваль K-SHORTS Музыкальный десант питерцев и англичан в «Солянку», фестиваль корейских короткометражек, современный танец в «Большом», свежие веяния в театре Маяковского и другие культурные события этой недели.
КОНЦЕРТЫ
MOONCAKE
Полноценный сольник московской построк-группы, возникшей на отечественной независимой сцене пять лет назад (хотя, казалось бы, именно тогда жанр вошел в пике). Вопреки этому коллектив планомерно наращивает обороты: пока что единственная пластинка Mooncake вышла на маленьком лейбле, но в Штатах, осенью группа откатала полноценное турне по Китаю; в арсенале у группы — разогрев God Is an Astronaut и совместный проект с труппой современного танца. В наступившем году музыканты обещают второй альбом и в «Тоннах» покажут несколько новых песен.
NINA KARLSSON
Приятный салонный поп-рок родом из Санкт-Петербурга. Из заголовка может сложиться впечатление, что это сольная девичья история, что верно лишь отчасти. Nina Karlsson — вполне цельная группа, которую приятно слушать, но еще лучше — смотреть. У микрофона, действительно, девушка большой красоты и харизмы, бывшая модель и выпускница консерватории, обладательница чудесного голоса и изящных манер. Песни, собственно, ей под стать.
ВЕЧЕРИНКИ
DOM BEAT
Гостевая вечеринка питерской «Солянки» — в «Солянке» московской: попытка собрать дивиденды с долгой истории конкуренции двух столиц. За вертушки встанут Timofey, Липелис, Липский, ударник On-the-Go Григорий Добрынин и прочие резиденты обоих заведений. Главный пункт программы — лайв питерского патриота Кирилла Сергеева aka Saint Petersburg Disco Spin Club.
SWAAAG!
Группировка Bass My Ass, ответственная за одноименные вечеринки в «Тоннах», на одну ночь оккупирует «Солянку» в преддверии нового клубного сезона. Кроме ориентированных на бас-музыку москвичей, SWAAAG! украсит молодое лондонское трио Dark Sky, которых на родине называют «блистательными» — авторы ремиксов на The xx, Bombay Bicycle Club и даже Келис.
ВЫСТАВКИ
ФОТОГРАФИЯ И НЕОРЕАЛИЗМ В ИТАЛИИ, 1945–1965
Смещение фокуса на повседневность с уклоном в социализм, возникшее в Италии на обломках Второй мировой, больше связывают с киноклассиками вроде Висконти, Росселлини и раннего Феллини. Впрочем, мир статичных изображений тоже не стоял в стороне, и к тому же продержался в рамках жанра на десяток лет дольше. В центре братьев Люмьер покажут 127 работ классиков итальянской фотографии, в первую очередь серии-фоторассказы Фриульской группы, объединившей главные фигуры итальянского фотоискусства середины XX века.
ТАРИН САЙМОН: ФОТОГРАФИИ И ТЕКСТЫ
Тридцатишестилетняя американка Тайрин Саймон c 2003 года снимает истории, которые одинаково актуально смотрятся как на страницах The New York Times и New Yorker, так и на стенах Метрополитен в Нью-Йорке и Тейт в Лондоне. В Москву привозят ее главные серии: «Невиновные», «Американский каталог скрытого и неизвестного», «Контрабанда» и «Живые, признанные мертвыми»: каталог предметов, конфискованных в аэропорту JFK, снимки засекреченных объектов на территории Штатов и портреты заключенных, оправданных благодаря тесту ДНК.
СПЕКТАКЛИ
«СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ», REMANSOS, CHROMA
На новой сцене Большого два дня подряд танцуют собранные в один спектакль одноактные балеты мировых мастеров современной хореографии: «Симфонию псалмов» Стравинского в постановке Иржи Килиана, Chroma британца МакГрегора, придуманный им в Ковент-Гардене и Remansos Начо Дуато, навеянный стихотворением Лорки, и вдобавок с костюмами Игоря Чапурина.
«МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ»
В театре Маяковского, который отдали на обновление Миндаугасу Карбаускису, появился спектакль, сделанный свежими театральными силами: молодым режиссером Кузминым-Тарасовым и недавними выпускниками театральных школ. «Маяковский идет за сахаром» — одна из самых симпатичных премьер начала года, попытка взглянуть на одиозную фигуру Маяковского, его женщин и великих современников без традиционного пиетета и скорее в ключе «Театра.doc».
КИНОПОКАЗЫ
ФЕСТИВАЛЬ K-SHORTS
Смотр лучших короткометражек (как игровых, так и анимационных) самого модного подразделения азиатского кинематографа — корейского. Фестиваль курирует кинокритик Владимир Захаров — человек, который знает о корейском кино точно больше любого россиянина и, возможно, лучше самих корейцев. Одну из программ фестиваля, «Пусанская волна», собранную по мотивам важного азиатского кинофестиваля, представит его куратор и директор Азиатского кинофонда Хон Хе Сук.
ЛЕКЦИИ
МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ В ЛИЦАХ
Теоретик современного искусства, куратор и глава отдела междисциплинарных программ ГЦСИ Виталий Пацюков в серии своих лекций рассказывает о столпах московского концептуализма — Илье Кабакове, Андрее Монастырском, Дмитрии Пригове и их соратниках, — раскрывая творчество через специфику личности автора. 18 января речь пойдет о Пригове и звезде соц-арта Борисе Орлове, чьи работы хранятся в том числе в собрании музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.
НОРМАН. АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ГЦСИ дает возможность поговорить с участниками нового обаятельного проекта, выставленного там же — «Норман. Архетипические вариации». Одно сновидение, привидевшееся Саймону Уолдрону больше года назад, попробовала визуализировать дюжина актуальных российских художников, в числе которых Константин Звездочетов, Георгий Иличевский, Никита Алексеев и лауреат премии Кандинского этого года Юрий Альберт. Все они объяснят идею и реализацию, а философ и главред «Синего дивана» Елена Петровская расскажет о сновидческой природе искусства в целом.
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