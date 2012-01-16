КОНЦЕРТЫ

 


Клуб «16 тонн»
Пресненский Вал, 6, стр. 1 
21 января, суббота, 20:00
5001200 руб.

 

MOONCAKE

Полноценный сольник московской построк-группы, возникшей на отечественной независимой сцене пять лет назад (хотя, казалось бы, именно тогда жанр вошел в пике). Вопреки этому коллектив планомерно наращивает обороты: пока что единственная пластинка Mooncake вышла на маленьком лейбле, но в Штатах, осенью группа откатала полноценное турне по Китаю; в арсенале у группы — разогрев God Is an Astronaut и совместный проект с труппой современного танца. В наступившем году музыканты обещают второй альбом и в «Тоннах» покажут несколько новых песен.

 


Клуб «Мастерская»
Театральный проезд, 3, стр. 3 
21 января, суббота, 22:00
300500 руб.

 

NINA KARLSSON

Приятный салонный поп-рок родом из Санкт-Петербурга. Из заголовка может сложиться впечатление, что это сольная девичья история, что верно лишь отчасти. Nina Karlsson — вполне цельная группа, которую приятно слушать, но еще лучше — смотреть. У микрофона, действительно, девушка большой красоты и харизмы, бывшая модель и выпускница консерватории, обладательница чудесного голоса и изящных манер. Песни, собственно, ей под стать.



ВЕЧЕРИНКИ

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11
21 декабря, суббота, 23:00
500 руб

 

DOM BEAT

Гостевая вечеринка питерской «Солянки» — в «Солянке» московской: попытка собрать дивиденды с долгой истории конкуренции двух столиц. За вертушки встанут Timofey, Липелис, Липский, ударник On-the-Go Григорий Добрынин и прочие резиденты обоих заведений. Главный пункт программы — лайв питерского патриота Кирилла Сергеева aka Saint Petersburg Disco Spin Club.

 

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11
20 января, пятница, 23:00
500 руб

 

SWAAAG!

Группировка Bass My Ass, ответственная за одноименные вечеринки в «Тоннах», на одну ночь оккупирует «Солянку» в преддверии нового клубного сезона. Кроме ориентированных на бас-музыку москвичей, SWAAAG! украсит молодое лондонское трио Dark Sky, которых на родине называют «блистательными» — авторы ремиксов на The xx, Bombay Bicycle Club и даже Келис. 

 

 

ВЫСТАВКИ

 

     
Центр фотографии им. братьев Люмьер
Болотная набережная, 3, стр. 1
18 января — 26 февраля 
150–250 руб.

 

ФОТОГРАФИЯ И НЕОРЕАЛИЗМ В ИТАЛИИ, 19451965

Смещение фокуса на повседневность с уклоном в социализм, возникшее в Италии на обломках Второй мировой, больше связывают с киноклассиками вроде Висконти, Росселлини и раннего Феллини. Впрочем, мир статичных изображений тоже не стоял в стороне, и к тому же продержался в рамках жанра на десяток лет дольше. В центре братьев Люмьер покажут 127 работ классиков итальянской фотографии, в первую очередь серии-фоторассказы Фриульской группы, объединившей главные фигуры итальянского фотоискусства середины XX века.

 

 


Мультимедиа арт музей
Остоженка, 16 
21 января — 19 февраля
50–250 руб.

 

ТАРИН САЙМОН: ФОТОГРАФИИ И ТЕКСТЫ

Тридцатишестилетняя американка Тайрин Саймон c 2003 года снимает истории, которые одинаково актуально смотрятся как на страницах The New York Times и New Yorker, так и на стенах Метрополитен в Нью-Йорке и Тейт в Лондоне. В Москву привозят ее главные серии: «Невиновные», «Американский каталог скрытого и неизвестного», «Контрабанда» и «Живые, признанные мертвыми»: каталог предметов, конфискованных в аэропорту JFK, снимки засекреченных объектов на территории Штатов и портреты заключенных, оправданных благодаря тесту ДНК.

 

СПЕКТАКЛИ

 

   
Большой театр, Новая сцена
Театральная площадь, 1 
21, 22 января, 19:00
от 500 руб.

 

«СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ», REMANSOS, CHROMA

На новой сцене Большого два дня подряд  танцуют собранные в один спектакль одноактные балеты мировых мастеров современной хореографии: «Симфонию псалмов» Стравинского в постановке Иржи Килиана, Chroma британца МакГрегора, придуманный им в Ковент-Гардене и Remansos Начо Дуато, навеянный стихотворением Лорки, и вдобавок с костюмами Игоря Чапурина.

 


Театр им. Вл. Маяковского, Малый зал
Б. Никитская, 19
19 января, четверг, 19:00
200–500 руб.

 

«МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ»

В театре Маяковского, который отдали на обновление Миндаугасу Карбаускису, появился спектакль, сделанный свежими театральными силами: молодым режиссером Кузминым-Тарасовым и недавними выпускниками театральных школ. «Маяковский идет за сахаром» — одна из самых симпатичных премьер начала года, попытка взглянуть на одиозную фигуру Маяковского, его женщин и великих современников без традиционного пиетета и скорее в ключе «Театра.doc».

 

КИНОПОКАЗЫ

 

   
Кинотеатр «35 мм»
Покровка, 47/24
1922 января
250350 руб.

 

ФЕСТИВАЛЬ K-SHORTS

Смотр лучших короткометражек (как игровых, так и анимационных) самого модного подразделения азиатского кинематографа — корейского. Фестиваль курирует кинокритик Владимир Захаров — человек, который знает о корейском кино точно больше любого россиянина и, возможно, лучше самих корейцев. Одну из программ фестиваля, «Пусанская волна», собранную по мотивам важного азиатского кинофестиваля, представит его куратор и директор Азиатского кинофонда Хон Хе Сук.

 

ЛЕКЦИИ

 


ГЦСИ
Зоологическая ул., 13, стр. 2
18 января, среда, 19:00
600 руб.

 

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ В ЛИЦАХ

Теоретик современного искусства, куратор и глава отдела междисциплинарных программ ГЦСИ Виталий Пацюков в серии своих лекций рассказывает о столпах московского концептуализма — Илье Кабакове, Андрее Монастырском, Дмитрии Пригове и их соратниках, — раскрывая творчество через специфику личности автора. 18 января речь пойдет о Пригове и звезде соц-арта Борисе Орлове, чьи работы хранятся в том числе в собрании музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. 

 

   
ГЦСИ
Зоологическая ул., 13, стр. 2
17 января, вторник, 19:00
Вход бесплатный

 

НОРМАН. АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ГЦСИ дает возможность поговорить с участниками нового обаятельного проекта, выставленного там же — «Норман. Архетипические вариации». Одно сновидение, привидевшееся Саймону Уолдрону больше года назад, попробовала визуализировать дюжина актуальных российских художников, в числе которых Константин Звездочетов, Георгий Иличевский, Никита Алексеев и лауреат премии Кандинского этого года Юрий Альберт. Все они объяснят идею и реализацию, а философ и главред «Синего дивана» Елена Петровская расскажет о сновидческой природе искусства в целом.

 


СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
LOVE BOAT В «СОЛЯНКЕ», 
НОВЫЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В ММАМ,
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ГОДА В DOME