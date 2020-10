Клуб «Солянка»

Солянка, 11

23 февраля, четверг, 23:00

500 руб.

FOLLOW ME: RUSSIAN Вечеринка онлайн-радио Follow Me, а точнее — его круглосуточного музыкального канала, посвященного русской независимой сцене. Главный пункт программы — выступление проекта The Rare Plants Garden, коллаборации московского электронного продюсера 813 и битмейкера из Екатеринбурга Nienvox, где они поменялись местами: Nienvox делает музыку, 813 встанет у микрофона.