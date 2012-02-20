

Клуб «16 Тонн»

Пресненский Вал, 6 с.1

22 февраля, среда, 23:55

400-500 руб.

LAST STEP: PINCH Очередная, но далеко не последняя (во всех смыслах) звезда бас-музыки, приезжающая в Москву с живым сетом, — главный по бристольскому дабстепу, основатель лейбла Tectonic Роб Эллис, он же Pinch. Первую пластинку выпустил в 2005-м, в прошлом году сочинил совместный лонгплей с Shackleton, а месяц назад записал микс для серии Fabriclive — в общем, в его голове и лэптопе хватит музыки не на один сет.