События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
КОНЦЕРТЫ
HADOUKEN!
Бойких и шумных англичан Hadouken! организаторы концерта робко называют «молодой, но уже популярной ню-рейв группой», хотя точнее было бы «не очень молодой, но еще популярной». Понятно, что привозить Hadouken! сюда надо было во времена расцвета — и их, и ню-рейва — лет пять назад. С другой стороны, на родине они как раз освоились на стадионных площадках, и вместо флуорисцентных палочек везут с собой целое лазерное шоу.
TRIO ADA
Семидесятилетний живой классик, легенда европейского фри-джаза и художник Питер Брецманн приезжает в ДОМ со своим новым проектом, собранным из проверенных коллег. Соратники Брецманна по новой группе куда моложе, но не менее уважаемые: ударник The Thing Пол Нильсен-Лав и Фред Лонберг-Холм, вольно обращающийся с виолончелью. Все вместе — одно из важных событий современной авангардной музыки.
ШОУ
TOP GEAR LIVE
Выездное шоу самой знаменитой автомобильной телепередачи в мире с ее неизменными ведущими: знатоками автопрома и известными шутниками Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и пилотом-испытателем, британским гонщиком по прозвищу Стиг. Два дня подряд команда шоу будет выходить на арену «Олимпийского» с шутками, трюками, конкурсами для зрителей и прочими зрелищными приемами, отработанными за десятки лет на ТВ.
CRAZY HORSE
На прошлой неделе в «35 мм» показывали фильм легендарного документалиста Уайзмана про закулисье кабаре Crazy Horse. Теперь те же номера и лица (точнее, фигуры) можно увидеть воочию. Гастроли знаменитого французского заведения, где танцевала Дита фон Тиз, костюмы создает Лагерфельд, а хореографию ставит автор клипа New Order, по иронии проходят в концертном зале гостиницы «Космос» — последнего оплота постсоветского разврата.
ВЕЧЕРИНКИ
MANDAY
Вечеринка «Армы» с традиционно выдающимся лайн-апом, формально приуроченная к мужскому празднику, но благоразумно назначенная на ночь перед официальным выходным. В роли хедлайнеров — любимая группа Тома Йорка, берлинский электронный дуэт Modeselektor, уже десяток лет хранящий верность лейблу Эллен Элиен BPitch.
LAST STEP: PINCH
Очередная, но далеко не последняя (во всех смыслах) звезда бас-музыки, приезжающая в Москву с живым сетом, — главный по бристольскому дабстепу, основатель лейбла Tectonic Роб Эллис, он же Pinch. Первую пластинку выпустил в 2005-м, в прошлом году сочинил совместный лонгплей с Shackleton, а месяц назад записал микс для серии Fabriclive — в общем, в его голове и лэптопе хватит музыки не на один сет.
FOLLOW ME: RUSSIAN
Вечеринка онлайн-радио Follow Me, а точнее — его круглосуточного музыкального канала, посвященного русской независимой сцене. Главный пункт программы — выступление проекта The Rare Plants Garden, коллаборации московского электронного продюсера 813 и битмейкера из Екатеринбурга Nienvox, где они поменялись местами: Nienvox делает музыку, 813 встанет у микрофона.
ВЫСТАВКИ
ГЕНРИ МУР И КЛАССИЧЕСКИЙ КАНОН СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
В кремлевские палаты привозят неожиданную для этих стен выставку — экспозицию классика модернистской скульптуры Генри Мура. Выходец из шахтерской среды, Мур вдохновлялся первобытной скульптурой и сюрреалистами, создавая монументальные пластические композиции, зачастую намекающие на женские формы. Его работы щедро раскиданы по мировым галереям и общественным пространствам, входя в золотой фонд паблик-арта, но ни одна так и не попала в собрание российских музеев.
«ФОТОБИЕННАЛЕ-2012»: МАРТИН ПАРР, МИРОСЛАВ ТИХИЙ, ЛИ ФРИДЛАНДЕР
В «Мультимедиа Арт Музее» стартуют первые выставочные проекты «Фотобиеннале-2012». Участник агентства Magnum Мартин Парр, знаменитый ироничным взглядом на британских обывателей, представлен своей известной серией середины 1980-х про жизнь Нью-Брайтона. «Художник с плохой камерой» — ретроспектива чешского «пионера хаоса», сломленного режимом сумасшедшего вуайериста Мирослава Тихого. «Америка в фокусе» — фотослепок автомобильной Америки последних десятилетий, сделанный из окна машины легендой фотографии Ли Фридландером.
СПЕКТАКЛИ
«СОБЫТИЕ»
Премьера МХТ, которую в полной мере характеризует заголовок спектакля. Один из самых ярких и смелых молодых российских режиссеров Константин Богомолов поставил малоизвестную пьесу Владимира Набокова — о том, как супружеская пара ждет коллапса в Берлине 1937-го. В главных ролях — Сергей Чонишвили и Марина Зудина; во второстепенных — Игорь Верник и невероятная Роза Хайруллина.
КИНОПОКАЗЫ
НЕДЕЛЯ «ОСКАРА»
В «Фитиле» началась предоскаровская горячка: до раздачи наград осталось меньше недели, которую в киноклубе предлагают посвятить просмотру наиболее вероятных победителей. Начнут с номинанта на лучший фильм — картины Вуди Аллена «Полночь в Париже», продолжал иранским «Разводом Надера и Симин». Вероятно, не обойдется и без «Древа жизни» с «Артистом», но главное — в воскресенье ночью в кинозале можно смотреть прямую трансляцию церемонии.
А4: АНИМАЦИЯ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ
Фестиваль мультипликации четырех восточноевропейских стран — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, — чьи студии прошли путь от триумфа к разрухе, схожий с историей советской анимации. Сейчас все они переживают новый расцвет, которому на фестивале посвящен круглый стол «Анимация после социализма», но лучше судить о нем по киноработам. Их набралось на пять программ — по одной на страну, плюс подборка лауреатов чешского «Анифеста».
ЛЕКЦИИ
«СЕГОДНЯ ТАТЛИН!». КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ
В «Третьяковке» подходит к концу выставка-посвящение гению советского конструктивизма, автору множества нереализованных футуристических проектов, Владимиру Татлину. Под занавес экспозиции (на которую еще можно успеть до 26 февраля) пройдет кинопоказ документального фильма Ильи Лайнера, а затем — круглый стол о наследии Татлина с участием художника Олега Кулика, основателя «Москультпрога» Сергея Никитина и команды искусствоведов.
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