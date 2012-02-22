В Москве тремя громкими выставками в «Мультимедиа Арт Музее» открывается Фотобиеннале-2012 — масштабная и уже традиционная выставка, которая призвана вживую показать известнейшие серии, оказавшие влияние на всю историю фотографии, вместе с работами современных авторов, за которыми охотятся лучшие музеи мира. Фотобиеннале проходит в Москве уже в девятый раз, выставки на нескольких площадках будут сменять друг друга до июня. Весной привезут Сару Мун, Уильяма Кляйна, Питера Хьюго, Алека Сота, Вима Вендерса и Ай Вэйвэя. А первыми в Москве покажут выставку британца Мартина Парра со знаменитыми курортными фотографиями Брайтона середины 1980-х, ню-снимки чешского аутсайдера Мирослава Тихого и каноническую автомобильную серию американца Ли Фридландера. При этом, сохраняя баланс, циник Парр соседствует в программе со скриншотами уличных сцен, подсмотренных сервисом Google Street View, и известной документальной констатацией экологической катастрофы в африканской Гане. Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches Выставка протестного творчества «Вы нас даже не представляете»





МАРТИН ПАРР.

«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ. ФОТОГРАФИИ НЬЮ-БРАЙТОНА»

23 февраля — 18 марта

Английское чувство юмора с легким привкусом горечи, самоиронией и безгранично нежным отношением к будничной пошлости фотограф Мартин Парр демонстрирует десятилетиями. Уже первые его снимки, сделанные в конце 1970-х, говорили о невероятном интересе к обычным людям, страсти находить нестандартные обстоятельства и таланте преподнести нелепость броско и ярко, как рекламную картинку. Огромная вспышка, обаятельная бесцеремонность и доступ в самые странные сообщества позволяют Парру заходить в те места, в которых, кажется, и ловить-то нечего: на пролетарские пляжи, в пошлые закусочные, на собачьи бега или загородные праздники нуворишей, из которых он приносит на суд публике одновременно привлекательные и ужасающие картины. В Москву, наконец, привозят одну из первых серий Парра «Последний приют» — о том, как отдыхают простые англичане в пригороде индустриального города.





МАРТИН ПАРР «Мне нравится снимать то, на что мы так часто смотрим, что уже и не замечаем. Фастфуды, супермаркеты — для большинства людей это не повод даже задуматься, а уж тем более сделать фотографию. Для меня главная ценность документалиста — в том, чтобы наглядно фиксировать то, что совсем скоро изменится. Я снимаю серьезные фотографии, которые могут развлекать. Рассмешить людей — это способ вовлечь их в то, что происходит на фото. Я знаю это и этим пользуюсь».

РЕБЕККА ХИЛД Куратор, обозреватель

The Telegraph



«Серия Мартина Парра "Последний приют" фиксирует "великое британское побережье" во всем его кричащем великолепии. С высоты эпохи Маргарет Тэтчер эта серия известно противоречива. В лучшем случае ее считают великолепной сатирой на состояние британского общества, в худшем — вуайеристичной и высокомерной. Помимо обостренного чувства комичного, в фотографиях Парра ощутима революция в стиле, с которой он и совершил прорыв: яркие, почти пластмассовые цвета, новаторская композиция и крайняя детальность: вы буквально видите, как мороженое соскальзывает, чтобы плюхнуться на землю».

МИРОСЛАВ ТИХИЙ.

«ХУДОЖНИК С ПЛОХОЙ КАМЕРОЙ»

23 февраля — 1 апреля

Чешский фотограф прожил долгую жизнь, скончавшись в прошлом году в возрасте 85 лет. После многолетней борьбы за свои работы перед цензурными комитетами чехословацких властей Тихий в 1960-е заболел психическим расстройством и стал заниматься фотографией. Все его снимки — вуайеристичные ню, снятые с дальнего расстояния на самодельные камеры, собранные из очков, картонок и проволок. Проявленные и напечатанные фотографии он же обрамлял из подручных материалов: полиэтиленом, бумагой, фольгой. Снимая не для славы или репутации, а только для себя, Тихий не искал выставок и громких шоу; для публики художника открыл его старинный друг — режиссер и доктор психиатрии Роман Буксбаум, силами которого работы Тихого стали выставляться и были признаны лишь в нулевые.

МИРОСЛАВ ТИХИЙ «Возьмите Цезаря. Он всю свою жизнь строил империю, потом его позвали на заседание. Ему на самом деле не надо было идти, но кто-то ему посоветовал. И когда они убили Цезаря, он сразу же стал первым человеком во всей вселенной. Так это и происходит».

ДЖОН ФОСТЕР Коллекционер, автор блога

Accidental Mysteries

«Тихий крал интимные проблески своих объектов через окна и ограды плавательных бассейнов, на улицах, иногда навлекая на себя неприятности от полиции. Эти работы, которые могут показаться обычным зрителям навязчивым подглядыванием, несут в себе меланхолию и качество поэзии. Это изысканно сделанные предметы одержимости, с которыми ничего не может сравниться».

ЛИ ФРИДЛАНДЕР.

«АМЕРИКА, ВЗГЛЯД ИЗ МАШИНЫ»

23 февраля — 15 апреля

Один из лучших американских фотографов XX века Ли Фридландер известен выдающимися черно-белыми сериями об американском обществе: он обожал командировки и снимал своих героев во многих штатах, по результатам став одним из самых деятельных документальных фотографов: после себя Фридландер оставил больше 20 книг. «Америка. Взгляд из машины» — один из последних проектов пожилого фотографа, на который у него ушло 17 лет работы и тысячи миль подробно задокументированных американских шоссе. Жизнь в дороге, Америка в панорамах трасс и отражениях логотипов бензоколонок в зеркале, Америка мотелей и машин, взятых напрокат, Америка свободных дорог и открытых салонов автомобилей получилась кинематографичной и точной в деталях. Стрип-бары, дальнобойщики, кактусы, пустыни и другие приметы американской загородной жизни предстают в его серии как на ладони.





ЛИ ФРИДЛАНДЕР «Когда ты фотографируешь, у тебя и понятия нет, что в итоге получится. Может, примерно ты и понимаешь, но точно не знаешь никогда. Слишком много разных возможностей. Часть всей игры, по крайней мере для меня, — это со сколькими мячиками ты можешь жонглировать. Когда тебе двенадцать, можешь жонглировать двумя. Может, когда тебе пятьдесят, можешь жонглировать уже пятью. Для меня интересно: сколько я могу вложить и все еще притянуть одно к другому».

БРЕТТ БЕРК Колумнист

Vanity Fair

«Что может быть более американским, чем пристальная рефлексия на пейзаж и людей, увиденных — как во время экскурсии по Большому Каньону или псевдоиндейской деревне — из тюрьмы-укрытия, современного автомобиля? Я увидел острый юмор в работах на многих сопоставлениях: искусственная пальма на цепях, стоящая посреди пустыни, снимок дорожного знака, предлагающего услуги фотоавтомата через четверть мили. И, в конце концов, я увидел грандиозное торжество дисбаланса, чествование нонсенса обочины».



