Суп «Ботвинник» В наше время технического прогресса и развития большинство покупает овощи в магазинах, а не выращивает на участке. Может быть, поэтому некоторые рецепты теряются.Мне повезло, отец – любитель покопаться в земле, поэтому летом у нас всегда свежие овощи.И сейчас я хотела бы поделиться с вами отличным рецептом, о котором многие, к сожалению, не знают или забыли.А все потому, что главный...