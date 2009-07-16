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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Французский луковый, солянка и кукурузный крем: 5 рецептов согревающих зимних супов
Французский луковый, солянка и кукурузный крем: 5 рецептов согревающих зимних супов
Французский луковый, солянка и кукурузный крем: 5 рецептов согревающих зимних супов

Французский луковый, солянка и кукурузный крем: 5 рецептов согревающих зимних супов

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Никакой окрошки: 4 рецепта летних холодных супов
Никакой окрошки: 4 рецепта летних холодных супов
Никакой окрошки: 4 рецепта летних холодных супов

Никакой окрошки: 4 рецепта летних холодных супов

10 рецептов пряных, острых и согревающих супов
10 рецептов пряных, острых и согревающих супов
10 рецептов пряных, острых и согревающих супов

10 рецептов пряных, острых и согревающих супов

Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы
Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы Простые рецепты легких блюд для жары
Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы

Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы
Простые рецепты легких блюд для жары

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два

5 рецептов горячих супов
5 рецептов горячих супов От легкого овощного до том-яма
5 рецептов горячих супов

5 рецептов горячих супов
От легкого овощного до том-яма

Время согреваться: 5 рецептов осенних супов
Время согреваться: 5 рецептов осенних супов Том-ям, пряный марокканский и сырный
Время согреваться: 5 рецептов осенних супов

Время согреваться: 5 рецептов осенних супов
Том-ям, пряный марокканский и сырный

У проекта SoupMe появилась доставка

Доставка осуществляется в радиусе 1,5 километра от кафе

У проекта SoupMe появилась доставка

Харчо, чихиртма и еще 6 рецептов горячих супов на осень
Харчо, чихиртма и еще 6 рецептов горячих супов на осень Как приготовить сезонные наваристые супы
Харчо, чихиртма и еще 6 рецептов горячих супов на осень

Харчо, чихиртма и еще 6 рецептов горячих супов на осень
Как приготовить сезонные наваристые супы

У кафе SoupMe с супами в стаканах появилась доставка

Теперь горячие супы в стаканчиках можно заказать домой

У кафе SoupMe с супами в стаканах появилась доставка

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

В Малом Сухаревском открывается ресторан с супами SoupMe

Здесь готовят разные супы навынос

В Малом Сухаревском открывается ресторан с супами SoupMe

В Москве заработал сервис доставки супов Soupmates

В меню проекта — восемь видов шейк-супов и три вида булочек

В Москве заработал сервис доставки супов Soupmates

Новое место: Кафе Zupperia
Новое место: Кафе Zupperia На Садовой-Самотёчной, 20 заработало кафе Zupperia — новый проект Уильяма Ламберти.
Новое место: Кафе Zupperia

Новое место: Кафе Zupperia
На Садовой-Самотёчной, 20 заработало кафе Zupperia — новый проект Уильяма Ламберти.

Уильям Ламберти открывает новое кафе — Zupperia

Шеф-повара Уильям Ламберти и Глен Баллис открывают на Садовой-Самотёчной небольшое кафе с супами, брускеттами и салатами.

Уильям Ламберти открывает новое кафе — Zupperia

В парке Горького открылся киоск с супами «Супстанция»

В парке Горького открылась первая точка «Супстанции» — киоска с супами, сэндвичами и горячими напитками.

В парке Горького открылся киоск с супами «Супстанция»

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2

Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.

Холодный расчёт: 14 летних томатных супов

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик» В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.

Суп «Ботвинник» В наше время технического прогресса и развития большинство покупает овощи в магазинах, а не выращивает на участке. Может быть, поэтому некоторые рецепты теряются.Мне повезло, отец – любитель покопаться в земле, поэтому летом у нас всегда свежие овощи.И сейчас я хотела бы поделиться с вами отличным рецептом, о котором многие, к сожалению, не знают или забыли.А все потому, что главный...

Суп «Ботвинник»