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Рецепты шефов24 ноября 2021

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Вокруг правильного, традиционного рецепта борща существует множество споров и расхождений: одни уверены, что использовать можно только говяжий бульон, другие упоминают куриный, третьи вообще обходятся без мяса и уксуса при готовке. На самом деле правильный борщ — лишь тот, который вам вкусно есть.

Мы расспросили шеф-поваров пяти московских заведений, как приготовить борщ — веганский, московский или по дореволюционному рецепту.

Борщ по-московски

по рецепту шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Алены Солодовиченко

Ингредиенты

Говяжий бульон — 800 мл

Уксус 9 % — 10 мл

Сливочное масло — 10г

Сахар — 8 г

Томатная паста (второй концентрации) — 20 г

Болгарский перец — 20 г

Морковь — 20 г

Репчатый лук — 10 г

Растительное масло — 4 мл

Мелкорубленый чеснок — 8 г

Лавровый лист — 1 шт.

Красная паприка — 1 г

Острая паприка — 0,4 г

Соль — 10 г

Свежая капуста — 60 г

Квашеная капуста — 60 г

Зелень — 4 г

Сметана — 10 г

Способ приготовления

Морковь, лук, болгарский перец, свеклу и капусту нарежьте тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите. Нарезанные морковь, лук и болгарский перец пассеруйте на растительном масле.

Свеклу пассеруйте на сливочном масле, добавьте уксус, сахар, томатную пасту и тушите до готовности. В готовый, кипящий бульон введите нашинкованную капусту, доведите до кипения, добавьте готовую пассировку из лука, моркови, перца. Перемешайте, добавьте тушеную свеклу, специи, краску, рубленый чеснок. Борщ доведите до кипения и снимите с огня.

Украсьте зеленью. Подавайте со сметаной.

Еврейский борщ

по рецепту шеф-повара Shalom, Bar! и Dizengof99 Константина Борисова

Ингредиенты

Вода — 5 л

Говяжьи щечки — 1,5 кг

Душистый перец — 3–4 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Лук — 200 г

Морковь — 1 шт.

Свекла — 700 г

Морковь — 200 г

Лимон — 2 шт.

Томатная паста — 3–4 ст. л.

Сахар — 3 г

Капуста — 300 г

Укроп — 3 г

Петрушка — 3 г

Чеснок — 1 головка

Способ приготовления

Отличие от классического борща в первую очередь в том, что он более свекольный, слегка напоминает свекольник по вкусовой ноте, но не по консистенции.

Еврейский борщ готовится на говяжьих щечках, чтобы придать супу более мясной вкус и густоту. Говяжьи щечки помойте губкой, срежьте жир и варите бульон. Во время закипания снимите пену, позже добавьте лук, морковь, лавровый лист, душистый перец. Варите 1,5–2 часа на среднем огне, чтобы вода выкипала.

Свеклу замочите в холодной воде, потом помойте губкой, очистки не выкидывайте, оставьте — они нам пригодятся, чтобы придать супу яркий красный цвет.

Для удобства используйте терку для корейской моркови, чтобы получилась ровная соломка правильной толщины и овощи не разваривались, а немного хрустели. Нарежьте репчатый лук и сделайте классическую поджарку вместе с морковью до золотистого цвета, чтобы консистенция оставалась аль денте.

Свеклу обжарьте отдельно в сотейнике или на скороде, на сильном огне и масле, до характерного запаха зажаренного продукта, добавьте томатную пасту, щепотку сахара, добавьте лимонный сок и 500 граммов бульона, который варили. Тушите 10–15 минут на среднем огне. После этого добавьте в свеклу зажарку лука и моркови, слегка потушите.

Из бульона достаньте щеки, положите в кипящий бульон капусту, далее свеклу и зажарку. Выключите огонь и оставьте на час настаиваться.

Добавьте чеснок, натертый на терке, лимон и соль, перец по вкусу. Щечки выложите при подаче. Добавьте сметану, укроп и петрушку.

Вегетарианский борщ с фасолью

по рецепту бренд-шефа магазинов и кафе «Влавке» Александра Наймушина

Ингредиенты

Очищенный картофель — 120 г

Белокочанная капуста — 140 г

Очищенная морковь — 30 г

Очищенный лук — 50 г

Очищенная свекла — 50 г

Сушеная красная фасоль — 45 г

Томаты в собственном соку — 150 г

Очищенный чеснок — 6 г

Соль — 4 г

Сахар — 20 г

Уксус 9 % — 15 мл

Свежемолотый черный перец — 2 г

Укроп — 8 г

Лавровый лист — 1 г

Растительное масло (душистое, нерафинированное) — 10 мл

Овощной бульон — 1 л

Способ приготовления

Самое главное в любом супе — это наваристый бульон. Его необходимо варить из тех же овощей, которые входят в основной состав борща.

Налейте фильтрованную воду в кастрюлю и выложите туда лук и морковь (предварительно подпеченные на сухой сковороде), кочерыжки от капусты, несколько картошек и свекл целиком, стебли зелени.

Бульону нужно дать слегка закипеть и сразу же убавить на самый медленный огонь, томить его нужно 2,5–3 часа, не накрывая крышкой, и периодически снимая образующуюся пенку, таким образом мы получим прозрачный наваристый бульон. Как только бульон будет готов, его нужно процедить через сито и удалить из него овощной набор.

В то время как бульон варится, приготовьте основные ингредиенты. Фасоль нужно предварительно замочить в теплой воде за несколько часов до начала приготовления, после чего слить воду, залить свежей и поставить варить на медленном огне до мягкости.

Лук и морковь нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на растительном масле, когда овощи будут почти готовы, добавьте к ним томаты в собственном соку, разомните их лопаткой и получившуюся смесь немного потомите.

Свеклу нарежьте тонкой соломкой или потрите на крупной терке, уложите на сковороду, слегка прогрейте. Как только свекла прогреется, добавьте к ней соль, сахар и уксус, интенсивно перемешивая до того момента, пока не начнется отделение сока. Свеклу тушите в собственном соку примерно 5 минут. Картофель порежьте брусочками, а капусту — тонкой соломкой.

В готовый бульон положите одновременно картофель и капусту, варите примерно 25–30 минут. Как только овощи в бульоне будут готовы, добавьте зажарку с томатами, лавровый лист, фасоль (желательно вместе с жидкостью, в которой она варилась) и свеклу.

Далее в течение 5–7 минут доведите до вкуса (в этот момент нельзя давать борщу закипеть, иначе он потеряет цвет). Натрите чеснок на мелкой терке. Перед тем как снять с плиты, удалите лавровый лист. Борщ готов. Перед подачей на стол украсьте блюдо зеленью.

Непростой борщ с жареной утиной грудкой и яблоками

по рецепту шеф-повара ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова

Ингредиенты

Куриный бульон — 2 л

Белокочанная капуста — 100 г

Квашеная капуста — 100 г

Репчатый лук — 80 г

Морковь — 80 г

Свекла — 500 г

Сливочное масло — 80 г

Спиртовой уксус 9 % — 50 г

Протертые томаты — 100 г

Сахар — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Специя хмели-сунели — 1 ч. л.

Душистый перец — 4–5 шт.

Гвоздика — 3–4 шт.

Чеснок — 30 г

Помидоры черри — 150 г

Утиная грудка — 1 шт.

Растительное масло — 50 мл

Яблоки (порезанные на сегменты) — 350 г

Яблочный уксус — 30 г

Мед — 80 г

Молотая корица — 2 г

Утиное фюме — 100 г (опционально)

Способ приготовления

Утиную грудку посыпьте солью, перцем и уберите в холодильник на 12 часов. Срежьте жир и жарьте грудку на сковороде с двух сторон до средней прожарки. Жир порежьте на небольшие кусочки и вытопите в конвектомате до состояния чипсов (опционально).

Яблоки обжарьте на сильном огне, полейте яблочным уксусом, затем добавьте мед, корицу, утиное фюме (крепкий бульон) и немного упарьте.

Переходите к борщу. Все овощи нарежьте соломкой. Лук и морковь пассеруйте (обжарьте) на сливочном масле до легкого золотистого цвета. Свеклу обжарьте в сотейнике на сливочном масле в течение 10 минут, затем добавьте томаты, уксус, сахар и немного бульона, тушите еще 40 минут при слабом кипении.

В кипящий куриный бульон положите капусту и варите до мягкости, затем добавьте тушеную квашеную капусту и варите 20 минут, затем обжаренные лук, морковь и варите еще 5–7 минут. В конце приготовления положите тушеную свеклу, свежие помидоры и варите 10 минут.

Когда суп будет готов, добавьте соль, перец, специи и чеснок. Снимите с огня и поставьте в теплое место на 30 минут.

Сервировка: в глубокую суповую тарелку налейте борщ, сверху положите утиную грудку, нарезанную тонкой соломкой, яблоки, чипсы, полейте сметаной и декорируйте зеленью.

Московский борщ на кислой капусте с колбасами и копченостями

по рецепту бренд-шефа ресторана «Матрешка» Влада Пискунова

Ингредиенты

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Свекла — 2 шт.

Квашеная капуста — 250 г

Копченые свиные ребра — 300 г

Суповая курица — ½ шт. (или 300 г говяжьей грудинки)

Сосиски — 150 г

Колбаса (одесская или краковская) — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л.

Свиной жир — 30 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Укроп — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу

Ветчинная кость (или же свиная рулька, опционально) — 1 шт. 

Способ приготовления

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, свеклу — соломкой. Пассеруйте нарезанные овощи на свином жире до полуготовности, подлейте горячую воду, солим и тушите в той же сковороде до полной готовности овощей.

В отдельной глубокой сковороде или сотейнике потушите тщательно промытую и отжатую капусту. Тушить надо долго на слабом огне — капуста должна стать мягкой и полностью поменять свет.

В большой кастрюле варите бульон из курицы или говяжьей грудинки с добавлением (если есть) ветчинной кости, которую необходимо разрубить. Варите примерно 2 часа, после чего кости и мясо достаньте, а бульон процедите.

С колбасы и сосисок снимите оболочку и нарежьте кружочками. Ребра разрежьте по одному и разрубите на две-три части.

Соберите щи: в кипящий бульон положите пассерованные овощи и тушеную капусту, сосиски, колбасу, ребра, лавровый лист, перец. Варите примерно 30 минут.

На небольшой сковороде 2–3 минуты пассеруйте на растительном масле томатную пасту. Добавьте ее в борщ.

Чеснок и укроп мелко нарубите и отправьте в кастрюлю за 10 минут до готовности. Традиционно московский борщ подается с несладкими ватрушками.

Фотографии: обложка – 7707601 – stock.adobe.com, 1 – «Dr. Живаго», 2 – Dizengof99, 3 – «Влавке», 4 – «Кафе Пушкинъ», 5 – «Матрешка»

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