Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Вокруг правильного, традиционного рецепта борща существует множество споров и расхождений: одни уверены, что использовать можно только говяжий бульон, другие упоминают куриный, третьи вообще обходятся без мяса и уксуса при готовке. На самом деле правильный борщ — лишь тот, который вам вкусно есть.
Мы расспросили шеф-поваров пяти московских заведений, как приготовить борщ — веганский, московский или по дореволюционному рецепту.
Борщ по-московски
по рецепту шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Алены Солодовиченко
Ингредиенты
Говяжий бульон — 800 мл
Уксус 9 % — 10 мл
Сливочное масло — 10г
Сахар — 8 г
Томатная паста (второй концентрации) — 20 г
Болгарский перец — 20 г
Морковь — 20 г
Репчатый лук — 10 г
Растительное масло — 4 мл
Мелкорубленый чеснок — 8 г
Лавровый лист — 1 шт.
Красная паприка — 1 г
Острая паприка — 0,4 г
Соль — 10 г
Свежая капуста — 60 г
Квашеная капуста — 60 г
Зелень — 4 г
Сметана — 10 г
Способ приготовления
Морковь, лук, болгарский перец, свеклу и капусту нарежьте тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите. Нарезанные морковь, лук и болгарский перец пассеруйте на растительном масле.
Свеклу пассеруйте на сливочном масле, добавьте уксус, сахар, томатную пасту и тушите до готовности. В готовый, кипящий бульон введите нашинкованную капусту, доведите до кипения, добавьте готовую пассировку из лука, моркови, перца. Перемешайте, добавьте тушеную свеклу, специи, краску, рубленый чеснок. Борщ доведите до кипения и снимите с огня.
Украсьте зеленью. Подавайте со сметаной.
Еврейский борщ
по рецепту шеф-повара Shalom, Bar! и Dizengof99 Константина Борисова
Ингредиенты
Вода — 5 л
Говяжьи щечки — 1,5 кг
Душистый перец — 3–4 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Лук — 200 г
Морковь — 1 шт.
Свекла — 700 г
Морковь — 200 г
Лимон — 2 шт.
Томатная паста — 3–4 ст. л.
Сахар — 3 г
Капуста — 300 г
Укроп — 3 г
Петрушка — 3 г
Чеснок — 1 головка
Способ приготовления
Отличие от классического борща в первую очередь в том, что он более свекольный, слегка напоминает свекольник по вкусовой ноте, но не по консистенции.
Еврейский борщ готовится на говяжьих щечках, чтобы придать супу более мясной вкус и густоту. Говяжьи щечки помойте губкой, срежьте жир и варите бульон. Во время закипания снимите пену, позже добавьте лук, морковь, лавровый лист, душистый перец. Варите 1,5–2 часа на среднем огне, чтобы вода выкипала.
Свеклу замочите в холодной воде, потом помойте губкой, очистки не выкидывайте, оставьте — они нам пригодятся, чтобы придать супу яркий красный цвет.
Для удобства используйте терку для корейской моркови, чтобы получилась ровная соломка правильной толщины и овощи не разваривались, а немного хрустели. Нарежьте репчатый лук и сделайте классическую поджарку вместе с морковью до золотистого цвета, чтобы консистенция оставалась аль денте.
Свеклу обжарьте отдельно в сотейнике или на скороде, на сильном огне и масле, до характерного запаха зажаренного продукта, добавьте томатную пасту, щепотку сахара, добавьте лимонный сок и 500 граммов бульона, который варили. Тушите 10–15 минут на среднем огне. После этого добавьте в свеклу зажарку лука и моркови, слегка потушите.
Из бульона достаньте щеки, положите в кипящий бульон капусту, далее свеклу и зажарку. Выключите огонь и оставьте на час настаиваться.
Добавьте чеснок, натертый на терке, лимон и соль, перец по вкусу. Щечки выложите при подаче. Добавьте сметану, укроп и петрушку.
Вегетарианский борщ с фасолью
по рецепту бренд-шефа магазинов и кафе «Влавке» Александра Наймушина
Ингредиенты
Очищенный картофель — 120 г
Белокочанная капуста — 140 г
Очищенная морковь — 30 г
Очищенный лук — 50 г
Очищенная свекла — 50 г
Сушеная красная фасоль — 45 г
Томаты в собственном соку — 150 г
Очищенный чеснок — 6 г
Соль — 4 г
Сахар — 20 г
Уксус 9 % — 15 мл
Свежемолотый черный перец — 2 г
Укроп — 8 г
Лавровый лист — 1 г
Растительное масло (душистое, нерафинированное) — 10 мл
Овощной бульон — 1 л
Способ приготовления
Самое главное в любом супе — это наваристый бульон. Его необходимо варить из тех же овощей, которые входят в основной состав борща.
Налейте фильтрованную воду в кастрюлю и выложите туда лук и морковь (предварительно подпеченные на сухой сковороде), кочерыжки от капусты, несколько картошек и свекл целиком, стебли зелени.
Бульону нужно дать слегка закипеть и сразу же убавить на самый медленный огонь, томить его нужно 2,5–3 часа, не накрывая крышкой, и периодически снимая образующуюся пенку, таким образом мы получим прозрачный наваристый бульон. Как только бульон будет готов, его нужно процедить через сито и удалить из него овощной набор.
В то время как бульон варится, приготовьте основные ингредиенты. Фасоль нужно предварительно замочить в теплой воде за несколько часов до начала приготовления, после чего слить воду, залить свежей и поставить варить на медленном огне до мягкости.
Лук и морковь нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на растительном масле, когда овощи будут почти готовы, добавьте к ним томаты в собственном соку, разомните их лопаткой и получившуюся смесь немного потомите.
Свеклу нарежьте тонкой соломкой или потрите на крупной терке, уложите на сковороду, слегка прогрейте. Как только свекла прогреется, добавьте к ней соль, сахар и уксус, интенсивно перемешивая до того момента, пока не начнется отделение сока. Свеклу тушите в собственном соку примерно 5 минут. Картофель порежьте брусочками, а капусту — тонкой соломкой.
В готовый бульон положите одновременно картофель и капусту, варите примерно 25–30 минут. Как только овощи в бульоне будут готовы, добавьте зажарку с томатами, лавровый лист, фасоль (желательно вместе с жидкостью, в которой она варилась) и свеклу.
Далее в течение 5–7 минут доведите до вкуса (в этот момент нельзя давать борщу закипеть, иначе он потеряет цвет). Натрите чеснок на мелкой терке. Перед тем как снять с плиты, удалите лавровый лист. Борщ готов. Перед подачей на стол украсьте блюдо зеленью.
Непростой борщ с жареной утиной грудкой и яблоками
по рецепту шеф-повара ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова
Ингредиенты
Куриный бульон — 2 л
Белокочанная капуста — 100 г
Квашеная капуста — 100 г
Репчатый лук — 80 г
Морковь — 80 г
Свекла — 500 г
Сливочное масло — 80 г
Спиртовой уксус 9 % — 50 г
Протертые томаты — 100 г
Сахар — 50 г
Соль, перец — по вкусу
Специя хмели-сунели — 1 ч. л.
Душистый перец — 4–5 шт.
Гвоздика — 3–4 шт.
Чеснок — 30 г
Помидоры черри — 150 г
Утиная грудка — 1 шт.
Растительное масло — 50 мл
Яблоки (порезанные на сегменты) — 350 г
Яблочный уксус — 30 г
Мед — 80 г
Молотая корица — 2 г
Утиное фюме — 100 г (опционально)
Способ приготовления
Утиную грудку посыпьте солью, перцем и уберите в холодильник на 12 часов. Срежьте жир и жарьте грудку на сковороде с двух сторон до средней прожарки. Жир порежьте на небольшие кусочки и вытопите в конвектомате до состояния чипсов (опционально).
Яблоки обжарьте на сильном огне, полейте яблочным уксусом, затем добавьте мед, корицу, утиное фюме (крепкий бульон) и немного упарьте.
Переходите к борщу. Все овощи нарежьте соломкой. Лук и морковь пассеруйте (обжарьте) на сливочном масле до легкого золотистого цвета. Свеклу обжарьте в сотейнике на сливочном масле в течение 10 минут, затем добавьте томаты, уксус, сахар и немного бульона, тушите еще 40 минут при слабом кипении.
В кипящий куриный бульон положите капусту и варите до мягкости, затем добавьте тушеную квашеную капусту и варите 20 минут, затем обжаренные лук, морковь и варите еще 5–7 минут. В конце приготовления положите тушеную свеклу, свежие помидоры и варите 10 минут.
Когда суп будет готов, добавьте соль, перец, специи и чеснок. Снимите с огня и поставьте в теплое место на 30 минут.
Сервировка: в глубокую суповую тарелку налейте борщ, сверху положите утиную грудку, нарезанную тонкой соломкой, яблоки, чипсы, полейте сметаной и декорируйте зеленью.
Московский борщ на кислой капусте с колбасами и копченостями
по рецепту бренд-шефа ресторана «Матрешка» Влада Пискунова
Ингредиенты
Луковица — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Свекла — 2 шт.
Квашеная капуста — 250 г
Копченые свиные ребра — 300 г
Суповая курица — ½ шт. (или 300 г говяжьей грудинки)
Сосиски — 150 г
Колбаса (одесская или краковская) — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Томатная паста — 1 ст. л.
Свиной жир — 30 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Укроп — по вкусу
Свежемолотый черный перец — по вкусу
Лавровый лист — 1 шт.
Соль — по вкусу
Ветчинная кость (или же свиная рулька, опционально) — 1 шт.
Способ приготовления
Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, свеклу — соломкой. Пассеруйте нарезанные овощи на свином жире до полуготовности, подлейте горячую воду, солим и тушите в той же сковороде до полной готовности овощей.
В отдельной глубокой сковороде или сотейнике потушите тщательно промытую и отжатую капусту. Тушить надо долго на слабом огне — капуста должна стать мягкой и полностью поменять свет.
В большой кастрюле варите бульон из курицы или говяжьей грудинки с добавлением (если есть) ветчинной кости, которую необходимо разрубить. Варите примерно 2 часа, после чего кости и мясо достаньте, а бульон процедите.
С колбасы и сосисок снимите оболочку и нарежьте кружочками. Ребра разрежьте по одному и разрубите на две-три части.
Соберите щи: в кипящий бульон положите пассерованные овощи и тушеную капусту, сосиски, колбасу, ребра, лавровый лист, перец. Варите примерно 30 минут.
На небольшой сковороде 2–3 минуты пассеруйте на растительном масле томатную пасту. Добавьте ее в борщ.
Чеснок и укроп мелко нарубите и отправьте в кастрюлю за 10 минут до готовности. Традиционно московский борщ подается с несладкими ватрушками.
Фотографии: обложка – 7707601 – stock.adobe.com, 1 – «Dr. Живаго», 2 – Dizengof99, 3 – «Влавке», 4 – «Кафе Пушкинъ», 5 – «Матрешка»