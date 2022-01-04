Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Вокруг правильного, традиционного рецепта борща существует множество споров и расхождений: одни уверены, что использовать можно только говяжий бульон, другие упоминают куриный, третьи вообще обходятся без мяса и уксуса при готовке. На самом деле правильный борщ — лишь тот, который вам вкусно есть.

Мы расспросили шеф-поваров пяти московских заведений, как приготовить борщ — веганский, московский или по дореволюционному рецепту.