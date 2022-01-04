Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Вспоминаем простые (и не очень), необычные и просто хорошие рецепты самых разных блюд, которые мы весь год выведывали у шеф-поваров московских ресторанов, кафе и баров.
Белые, вешенки, опята и другие: Как готовить грибы
Весь август мы рассказывали про грибничество: где собирать грибы и кого опасаться в лесу, как солить и готовить белые, лисички и сморчки, где пробовать необычные, заморские грибы и почему из грибов можно делать одежду. Не обошлось и без рецептов белых, опят и вешенок.Подробнее
Ужин дома как в ресторане: 5 интересных рецептов
Для тех, кто устал от ресторанов и на время праздников хотел бы взять паузу от вылазок в общественные места, мы разузнали 5 проверенных рецептов эффектных блюд, которые вполне заменят ресторанные.Подробнее
Из щуки, индейки, мяса и пожарская: 6 рецептов котлет
Мы часто рассказываем, как приготовить те или иные ресторанные блюда — сложные, эффектные и просто вкусные — дома. Но что насчет классической домашней еды, которую с наступлением холодов хочется есть все чаще? В этом выпуске «Рецептов» мы расспросили шеф-поваров московских ресторанов, как готовить котлеты: мясные, рыбные, из птицы и, конечно, по-киевски.Подробнее
Как готовить рис: Попробуйте донбури, карри, поке и ризотто
Мы часто воспринимаем рис как классический гарнир и редко думаем о нем как о самостоятельном блюде (исключение можно сделать разве что для ризотто). На самом деле крупа с нейтральным вкусом — идеальная база для сытных и насыщенных зимних рецептов: от яркого пряного карри до шариков аранчини и согревающего супа том-ям. Мы собрали девять рецептов с разными видами риса, которые стоит попробовать приготовить.Подробнее
Паста, крем-суп и карри: 5 веган-рецептов, которые легко повторить дома
1 ноября во всем мире отмечают веганский день. К этому празднику мы собрали пять несложных рецептов с растительными продуктами от московских шеф-поваров, которые, впрочем, можно готовить в любое время года и без всякого повода. Да, даже если вы не веган, потому что они очень вкусные!Подробнее
Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Вокруг правильного, традиционного рецепта борща существует множество споров и расхождений: одни уверены, что использовать можно только говяжий бульон, другие упоминают куриный, третьи вообще обходятся без мяса и уксуса при готовке. На самом деле правильный борщ — лишь тот, который вам вкусно есть.
Мы расспросили шеф-поваров пяти московских заведений, как приготовить борщ — веганский, московский или по дореволюционному рецепту.Подробнее
Купили батат и не знаете, что с ним делать? Вот 7 отличных рецептов
Батат, или сладкий картофель, — клубнеплодное растение, напоминающее своим видом обычный, хорошо знакомый нам картофель, но совсем не похожее на него по вкусу, — все чаще можно встретить в меню ресторанов и на прилавках магазинов. Корнеплод отличает сладковатый вкус, яркий цвет и универсальность — батат может быть как основным компонентом блюда, так и основой для сложных сочетаний. Рассказываем, как приготовить его дома.Подробнее
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