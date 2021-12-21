В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит? ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья
Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек
Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года
Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора
Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
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В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White
В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло
ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж
В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного
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В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов
Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
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Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства
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