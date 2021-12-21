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МЫ В СОЦСЕТЯХ

21 декабря 2021

ЦУМ и ВТБ выпустили совместную карту Mastercard с кешбэком до 25 %

В ЦУМе откроется Valentino Beauty
10 сентября 2021

В ЦУМе откроется Valentino Beauty

Марка JW Anderson выпустила коллаборацию с квир-художником Полом Англадой
19 февраля 2021

Марка JW Anderson выпустила коллаборацию с квир-художником Полом Англадой

Цветочная мастерская «Собран в саду» организует корнер в ЦУМе к праздникам
11 февраля 2021

Цветочная мастерская «Собран в саду» организует корнер в ЦУМе к праздникам

ЦУМу грозит штраф из-за очереди за новыми айфонами
14 ноября 2020

ЦУМу грозит штраф из-за очереди за новыми айфонами

ЦУМ оштрафовали более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима
25 сентября 2020

ЦУМ оштрафовали более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?
ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
И не только он

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек

Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года

Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек

Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора

Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе

Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

Его вещи можно узнать по надписи «стиль»

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School

Она продлится до 15 сентября

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School

В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White

В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло

В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White

ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж

В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного

ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней

Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов

Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
Самый дорогой и дешевый общественный туалет

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства

Мероприятия продлятся с 8 июня по 31 июля

Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas

Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas

Кроссовки Premiata Hattori
Кроссовки Premiata Hattori Модель, посвященная героине Умы Турман в фильме «Убить Билла»
Кроссовки Premiata Hattori

Кроссовки Premiata Hattori
Модель, посвященная героине Умы Турман в фильме «Убить Билла»

Бархатный футбольный мяч от adidas к ЧМ-2018

Мяч инкрустирован кристаллами и украшен вышивкой ручной работы

Бархатный футбольный мяч от adidas к ЧМ-2018

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala

Соусы Зотова: Buro в ЦУМе
Соусы Зотова: Buro в ЦУМе Ресторан на крыше ЦУМа с роскошной верандой
Соусы Зотова: Buro в ЦУМе

Соусы Зотова: Buro в ЦУМе
Ресторан на крыше ЦУМа с роскошной верандой

В ЦУМе открылся первый в России корнер Stone Island

В магазине представлены как классические, так и дизайнерские линейки бренда

В ЦУМе открылся первый в России корнер Stone Island

ЦУМ накажут за отказ продлить действие подарочной карты

Также Роспотребнадзор выявил еще несколько нарушений

ЦУМ накажут за отказ продлить действие подарочной карты

Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»
Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни» Почему горожане готовы ездить на «Садовод» за брендовыми пакетами Chanel и Victoria’s Secret
Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»

Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»
Почему горожане готовы ездить на «Садовод» за брендовыми пакетами Chanel и Victoria’s Secret

Черная магия: Что покупать у австралийской марки Aesop
Черная магия: Что покупать у австралийской марки Aesop Небюджетные, но классные крем для холодов, маска с каолином и ромашкой и скраб с листьями чайного дерева
Черная магия: Что покупать у австралийской марки Aesop

Черная магия: Что покупать у австралийской марки Aesop
Небюджетные, но классные крем для холодов, маска с каолином и ромашкой и скраб с листьями чайного дерева

«Миланские цены» и «пляж под асфальтом»: Понимаете ли вы, о чем пишут дизайнеры на футболках
«Миланские цены» и «пляж под асфальтом»: Понимаете ли вы, о чем пишут дизайнеры на футболках Тест-ликбез по носибельным аллюзиям
«Миланские цены» и «пляж под асфальтом»: Понимаете ли вы, о чем пишут дизайнеры на футболках

«Миланские цены» и «пляж под асфальтом»: Понимаете ли вы, о чем пишут дизайнеры на футболках
Тест-ликбез по носибельным аллюзиям

Драгоценная версия серьги «Комета» Avgvst
Драгоценная версия серьги «Комета» Avgvst Ключевая модель марки из белого золота
Драгоценная версия серьги «Комета» Avgvst

Драгоценная версия серьги «Комета» Avgvst
Ключевая модель марки из белого золота

Косметика Shu Uemura теперь в России: Что покупать у японской марки
Косметика Shu Uemura теперь в России: Что покупать у японской марки Гидрофильные масла, матовые помады и другие продукты для знакомства с брендом
Косметика Shu Uemura теперь в России: Что покупать у японской марки

Косметика Shu Uemura теперь в России: Что покупать у японской марки
Гидрофильные масла, матовые помады и другие продукты для знакомства с брендом

В России появится косметика Shu Uemura

Марка запустила свой онлайн-магазин с доставкой по всей стране

В России появится косметика Shu Uemura

В ЦУМе открылись два новых корнера Gucci

Интерьер московского магазина повторяет оформление флагмана в Милане

В ЦУМе открылись два новых корнера Gucci

Посетителей ЦУМа эвакуировали из-за задымления (обновлено)

Об этом сообщают очевидцы в твиттере

Посетителей ЦУМа эвакуировали из-за задымления (обновлено)

ЦУМ и ДЛТ начнут принимать карты Alipay у китайских туристов

В будущем поддержка данной технологии может появиться в московском метро и на наземном транспорте

ЦУМ и ДЛТ начнут принимать карты Alipay у китайских туристов

Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
ПРОМО
Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой Качественная одежда, которая будет актуальна не один сезон
Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
ПРОМО

Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
Качественная одежда, которая будет актуальна не один сезон

Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»
Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе» А также июльская коллекция 12Storeez и приложение для примерки вещей из Yoox
Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»

Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»
А также июльская коллекция 12Storeez и приложение для примерки вещей из Yoox

В Москве закрылся единственный фирменный салон Vera Wang

Теперь платья бренда будут продаваться в сети Bridal и в корнере в ЦУМе

В Москве закрылся единственный фирменный салон Vera Wang

10 спортивных вещей для выхода в свет
ПРОМО
10 спортивных вещей для выхода в свет Необходимые предметы гардероба на лето
10 спортивных вещей для выхода в свет
ПРОМО

10 спортивных вещей для выхода в свет
Необходимые предметы гардероба на лето

Догнали: Кроссовки от марок, далеких от спорта
Догнали: Кроссовки от марок, далеких от спорта Где искать альтернативу мейнстримовым маркам и с чем сочетать тяжелый люкс
Догнали: Кроссовки от марок, далеких от спорта

Догнали: Кроссовки от марок, далеких от спорта
Где искать альтернативу мейнстримовым маркам и с чем сочетать тяжелый люкс

Аналог Siri от Huawei, вакансии в Facebook и симулятор уничтожения дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аналог Siri от Huawei, вакансии в Facebook и симулятор уничтожения дронов

Как Москва готовится к потоку китайских туристов
Как Москва готовится к потоку китайских туристов Что предпринимают отели и магазины, чтобы привлечь гостей из Поднебесной
Как Москва готовится к потоку китайских туристов

Как Москва готовится к потоку китайских туристов
Что предпринимают отели и магазины, чтобы привлечь гостей из Поднебесной

На что живут продавцы ЦУМа
На что живут продавцы ЦУМа Сотрудница магазина, где трусы стоят 3 тысячи рублей, а пальто — 200 тысяч, рассказывает о своих доходах и тратах
На что живут продавцы ЦУМа

На что живут продавцы ЦУМа
Сотрудница магазина, где трусы стоят 3 тысячи рублей, а пальто — 200 тысяч, рассказывает о своих доходах и тратах

На крыше ЦУМа откроют летние веранды

Также в здании расширят подземный паркинг

На крыше ЦУМа откроют летние веранды

Возгорание в ЦУМе потушили (обновлено)

В МЧС рассказали, что загорелись жировые отложения в вытяжке

Возгорание в ЦУМе потушили (обновлено)

В здании ЦУМа возник пожар (обновлено)

По словам очевидцев, горит ресторан «Марани»

В здании ЦУМа возник пожар (обновлено)

Всё по форме: Дизайнерские образы для школьников
Всё по форме: Дизайнерские образы для школьников Строгие и стильные школьные образы для девочки и для мальчика
Всё по форме: Дизайнерские образы для школьников

Всё по форме: Дизайнерские образы для школьников
Строгие и стильные школьные образы для девочки и для мальчика

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве

Новые iPhone, жалобы на Google и богатства миллиардеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые iPhone, жалобы на Google и богатства миллиардеров

В Москве открылся магазин британского бренда Charlotte Olympia

Здесь продают люксовую обувь и аксессуары

В Москве открылся магазин британского бренда Charlotte Olympia

Распродажа в «Мегах» и на Urban Outfitters, яркие купальники в Oysho, костюмы для выпускного в ЦУМе
Распродажа в «Мегах» и на Urban Outfitters, яркие купальники в Oysho, костюмы для выпускного в ЦУМе Suitsupply в ЦУМе, осенняя коллекция для парней у Asos и минус 20 % на летние вещи
Распродажа в «Мегах» и на Urban Outfitters, яркие купальники в Oysho, костюмы для выпускного в ЦУМе

Распродажа в «Мегах» и на Urban Outfitters, яркие купальники в Oysho, костюмы для выпускного в ЦУМе
Suitsupply в ЦУМе, осенняя коллекция для парней у Asos и минус 20 % на летние вещи

В ЦУМе открывается корнер мужских костюмов Suitsupply

Suitsupply имеет более 60 магазинов в Европе, США и Азии

В ЦУМе открывается корнер мужских костюмов Suitsupply

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Где покупать солнечные очки в Москве и Санкт-Петербурге
Где покупать солнечные очки в Москве и Санкт-Петербурге Ретрооправы и суперсовременные модели — рассказываем, где купить оптику на лето при любом бюджете
Где покупать солнечные очки в Москве и Санкт-Петербурге

Где покупать солнечные очки в Москве и Санкт-Петербурге
Ретрооправы и суперсовременные модели — рассказываем, где купить оптику на лето при любом бюджете

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителейКоманды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей
Команды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Специальная акция в H&M, скидки на сайте Au Pont Rouge и в ЦУМе
Специальная акция в H&M, скидки на сайте Au Pont Rouge и в ЦУМе Трёхдневная акция в шведском масс-маркете, пополнение в коллекции Levi's и минус 70 % в SV Moscow
Специальная акция в H&M, скидки на сайте Au Pont Rouge и в ЦУМе

Специальная акция в H&M, скидки на сайте Au Pont Rouge и в ЦУМе
Трёхдневная акция в шведском масс-маркете, пополнение в коллекции Levi's и минус 70 % в SV Moscow

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