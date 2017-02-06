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Комментарий6 февраля 2017

Как Москва готовится к потоку китайских туристов Что предпринимают отели и магазины, чтобы привлечь гостей из Поднебесной

РедакторТаня Симакова

В 2017 году мир отмечает столетие Октябрьской социалистической революции: гостиницы, рестораны, магазины и музеи готовятся к потоку китайских гостей, которые очень интересуются советской историей. The Village узнал, какие факторы влияют на привлекательность объекта гостеприимства для туристов из Поднебесной.

Анна Сибиркина

руководитель программы China Friendly

Одна из главных сложностей в России для туристов из КНР, помимо языкового барьера, — это отсутствие терминалов оплаты картой UnionPay. Чтобы гостям из Китая было комфортно в России, все участники программы China Friendly вводят возможность оплаты картами национальной платежной системы Китая, а некоторые, помимо POS-терминалов оплаты, размещают банкоматы, принимающие карты UnionPay.

Как профильная организация мы учим работать с туристами из Китая, рассказываем об их привычках и культурных особенностях — и уже три года проводим Российско-китайский туристический форум. Все знают, что китайцы — большие любители чая. Но, что удивительно для россиян, они любители простой горячей кипяченой воды. Учитывать даже такие нюансы просто необходимо. Поэтому все отели — участники программы — предоставляют неограниченный доступ к бесплатной горячей кипяченой воде (кулеры, чайные станции — какому отелю как удобнее). К тому же в КНР в номерах отелей вы всегда найдете тапочки, есть они и в China Friendly отелях.

Ряд участников нашей программы адаптировал завтраки для гостей из КНР. Например, в гостинице «Измайлово Альфа» даже есть китайский шведский стол, который пользуется большой популярностью и у других гостей отеля.

Все туристы из КНР привыкли моментально делиться впечатлениями в соцсетях, поэтому во всех отелях China Friendly есть бесплатный доступ к Wi-Fi. Участники программы адаптируют информацию, переводя ее на китайский. В отелях доступны телеканалы и газеты на китайском языке. Все столичные участники China Friendly представлены на бесплатно распространяемой карте Москвы, которую мы издаем уже порядка двух лет.

Одни из самых активных участников China Friendly — ЦУМ и ДЛТ. Торговые дома запустили яркую рекламную кампанию, во время которой на билбордах в России стали красоваться иероглифы. Во время Праздника весны (китайский Новый год, который пришелся на конец января — начало февраля) ЦУМ даже устроил большую новогоднюю китайскую распродажу. Ведь туристы из Китая — известные знатоки шопинга, в нашей стране они оставляют больше 2,5 миллиарда долларов в год.

Во время поездки в Москву туристы из КНР обязательно посещают Мавзолей Ленина, можно прогнозировать рост числа туристов в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Каждый регион по-своему готовится к приему туристов в юбилейный год революции, и самые активные — Ульяновская область, Татарстан, Санкт-Петербург.

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