В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит? ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья
Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам» В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья
Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек
Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года
Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года
Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора
Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе
Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора
На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки
В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки
В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
В ЦУМе началась детская распродажа Back to School Она продлится до 15 сентября
В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White
В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло
В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло
ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж
В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного
ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного
В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней
Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться
В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов
Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy
В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля
Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства
Мероприятия продлятся с 8 июня по 31 июля
Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства Мероприятия продлятся с 8 июня по 31 июля
В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas
Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку