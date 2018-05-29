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В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?
ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
И не только он

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек

Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года

Весь пятый этаж ЦУМа отдадут под детский отдел с кафе и магазином игрушек
Открыть новое пространство хотят в конце 2020 года

Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора

Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе

Ироничная коллаборация Off-White и Undercover со скелетами и яблоком раздора
Продажи стартуют 20 сентября в ЦУМе

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора
На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

Его вещи можно узнать по надписи «стиль»

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School

Она продлится до 15 сентября

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School
Она продлится до 15 сентября

В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White

В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло

В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White
В магазине представлена весенне-летняя коллекция Вирджила Абло

ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж

В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного

ЦУМ массово задерживает заказы из-за популярности распродаж
В первые дни акции количество покупателей было в пять раз выше обычного

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней

Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней
Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов

Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов
Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
Самый дорогой и дешевый общественный туалет

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства

Мероприятия продлятся с 8 июня по 31 июля

Стали известны площадки и выставки Шестой Московской биеннале молодого искусства
Мероприятия продлятся с 8 июня по 31 июля

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas

Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas
Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку

Кроссовки Premiata Hattori
Кроссовки Premiata Hattori Модель, посвященная героине Умы Турман в фильме «Убить Билла»
Кроссовки Premiata Hattori

Кроссовки Premiata Hattori
Модель, посвященная героине Умы Турман в фильме «Убить Билла»

Бархатный футбольный мяч от adidas к ЧМ-2018

Мяч инкрустирован кристаллами и украшен вышивкой ручной работы

Бархатный футбольный мяч от adidas к ЧМ-2018
Мяч инкрустирован кристаллами и украшен вышивкой ручной работы

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