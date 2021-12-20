Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера
Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами
За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию
Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями
Первый ужин посвятят острому перцу
Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда
Мероприятия стартуют 29 июля
Eat Film Festival организует ужин в La Boule и бесплатные лекции о еде
Образовательная часть фестиваля пройдет на площадке проекта InLiberty
Убили и съели: Арт-ужин в Untitled Редактор The Village сходила на безмолвный ужин-хеппенинг с убийством
В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого
В меню шаньги с полбенной кашей и перепечина из стерляди
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Italian week market запустил доставку ужинов
Всего есть пять вариантов ужинов, от 1890 до 3300 рублей
Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village Шеф-повар из Аргентины Соледад Нарделли и 12 человек из офиса Look At Media поужинали и поговорили о еде
Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»
В «Дарах природы» прошёл ужин, организованый национальным представительством по туризму Малайзии
Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире В России заработал сервис EatWith, помогающий путешественникам найти компанию для ужина в чужой стране. Петербургский корреспондент The Village побывал на одном из них и узнал, как это работает.
В России заработал сервис EatWith
В Москве и Петербурге заработал сервис EatWith – с помощью него путешественники со всего мира могут найти компанию для домашнего ужина в чужой стране.