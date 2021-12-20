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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предновогодний ужин в квартире Нади из «Иронии судьбы»
Конкурс
20 декабря 2021

Предновогодний ужин в квартире Нади из «Иронии судьбы»

«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым
20 декабря 2021

«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым

Ужин дома как в ресторане: 5 интересных рецептов
Ужин дома как в ресторане: 5 интересных рецептов
Ужин дома как в ресторане: 5 интересных рецептов

Ужин дома как в ресторане: 5 интересных рецептов

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Вместо столиков - целые номера

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями

Первый ужин посвятят острому перцу

Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями

Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда

Мероприятия стартуют 29 июля

Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда

Eat Film Festival организует ужин в La Boule и бесплатные лекции о еде

Образовательная часть фестиваля пройдет на площадке проекта InLiberty

Eat Film Festival организует ужин в La Boule и бесплатные лекции о еде

Как приготовить ужин за 10 минут
ПРОМО
Как приготовить ужин за 10 минут Разбираем новое меню «Партии еды»
Как приготовить ужин за 10 минут
ПРОМО

Как приготовить ужин за 10 минут
Разбираем новое меню «Партии еды»

Убили и съели: Арт-ужин в Untitled
Убили и съели: Арт-ужин в Untitled Редактор The Village сходила на безмолвный ужин-хеппенинг с убийством
Убили и съели: Арт-ужин в Untitled

Убили и съели: Арт-ужин в Untitled
Редактор The Village сходила на безмолвный ужин-хеппенинг с убийством

В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого

В меню шаньги с полбенной кашей и перепечина из стерляди

В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

8 быстрых ужинов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов

8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Italian week market запустил доставку ужинов

Всего есть пять вариантов ужинов, от 1890 до 3300 рублей

Italian week market запустил доставку ужинов

Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village
Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village Шеф-повар из Аргентины Соледад Нарделли и 12 человек из офиса Look At Media поужинали и поговорили о еде
Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village

Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village
Шеф-повар из Аргентины Соледад Нарделли и 12 человек из офиса Look At Media поужинали и поговорили о еде

Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»

В «Дарах природы» прошёл ужин, организованый национальным представительством по туризму Малайзии

Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»

Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире
Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире В России заработал сервис EatWith, помогающий путешественникам найти компанию для ужина в чужой стране. Петербургский корреспондент The Village побывал на одном из них и узнал, как это работает.
Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире

Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире
В России заработал сервис EatWith, помогающий путешественникам найти компанию для ужина в чужой стране. Петербургский корреспондент The Village побывал на одном из них и узнал, как это работает.

В России заработал сервис EatWith

В Москве и Петербурге заработал сервис EatWith – с помощью него путешественники со всего мира могут найти компанию для домашнего ужина в чужой стране.

В России заработал сервис EatWith

Фоторепортаж: Stay Hungry Backyard
Фоторепортаж: Stay Hungry Backyard Создательницы Stay Hungry провели 7 июля первый ужин под открытым небом. The Village зашёл посмотреть на гостей и меню.
Фоторепортаж: Stay Hungry Backyard

Фоторепортаж: Stay Hungry Backyard
Создательницы Stay Hungry провели 7 июля первый ужин под открытым небом. The Village зашёл посмотреть на гостей и меню.

Разговоры на ужине: Кто заказывает архитектуру в Москве
Разговоры на ужине: Кто заказывает архитектуру в Москве Сергей Скуратов, Игорь Гурович и другие гости шестого ужина обсуждали архитектуру в Москве. The Villagе публикует самые интересные моменты беседы. Ужины в баре Strelka.
Разговоры на ужине: Кто заказывает архитектуру в Москве

Разговоры на ужине: Кто заказывает архитектуру в Москве
Сергей Скуратов, Игорь Гурович и другие гости шестого ужина обсуждали архитектуру в Москве. The Villagе публикует самые интересные моменты беседы. Ужины в баре Strelka.

Званым гостем пятого ужина станет Эдуард Бояков Гости пятого ужина в баре Strelka обсудят старые и новые развлечения в Москве. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.

Званым гостем пятого ужина станет Эдуард Бояков

На цитаты: Гости второго ужина об образовании The Village приводит высказывания гостей второго ужина, посвящённого современному образованию в России, и предлагает читателям выбрать лучшие.

На цитаты: Гости второго ужина об образовании

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля

Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.

Месяц азиатской кухни в Москве

Spaghetti ala Bolognese Спагетти Болоньез.

Spaghetti ala Bolognese

Поцелуй из Брюсселя(Aristocratic Brussel) Вечером когда мама не приготовила ужин, решила накормить всю семью Я.

Поцелуй из Брюсселя(Aristocratic Brussel)

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

Фаршированная тыква – легко! Вкусно приготовить тыкву? Проще простого!

Фаршированная тыква – легко!

Ох уж эта лазанья!
Ох уж эта лазанья! Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!
Ох уж эта лазанья!

Ох уж эта лазанья!
Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!

Рагу с курицей?
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.
Рагу с курицей?

Рагу с курицей?
Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.

Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)

Быстрый Дал

Якисоба с мидиями и сладким перцем
Якисоба с мидиями и сладким перцем Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.
Якисоба с мидиями и сладким перцем

Якисоба с мидиями и сладким перцем
Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.