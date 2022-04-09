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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

Крупнейший завод по производству свинца «Фрегат» перестал работать

Крупнейший завод по производству свинца «Фрегат» перестал работать

Mitsubishi перестал производить автомобили в России
9 апреля 2022

Mitsubishi перестал производить автомобили в России

В Сети грустят по минералке «Новотерская»
В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
В Сети грустят по минералке «Новотерская»

В Сети грустят по минералке «Новотерская»
Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги

17 июня 2021

MR Group застроит территорию радиотехнического завода на западе Москвы

Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии
11 июня 2021

Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии

В бывшем цехе НИИР «Фазотрон» пройдет предпоказ экспериментального художественного проекта «Акт.12»
14 марта 2021

В бывшем цехе НИИР «Фазотрон» пройдет предпоказ экспериментального художественного проекта «Акт.12»

Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге
Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге Тотальная цифровизация, робототроны и система очистки воздуха — как на МКС
Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге

Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге
Тотальная цифровизация, робототроны и система очистки воздуха — как на МКС

21 августа 2020

Mars начала производить мороженое в России

«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию «Лазурными жабрами вверх»
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию

«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию
«Лазурными жабрами вверх»

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
СПЕЦПРОЕКТ
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки И как они добираются до прилавка
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
СПЕЦПРОЕКТ

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
И как они добираются до прилавка

Какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

В поездах установят столики, розетки и урны

Какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

Каким будет завод «Мосавтостекло» после реконструкции

Новое пространство создаст более тысячи рабочих мест

Каким будет завод «Мосавтостекло» после реконструкции

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

Суд не удовлетворил иск жителей Капотни к нефтеперерабатывающему заводу

Представители завода заявили, что целиком безвредных предприятий не бывает

Суд не удовлетворил иск жителей Капотни к нефтеперерабатывающему заводу

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»
«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

Историческое здание завода «Борец» решили перенести на новое место

Производственному комплексу угрожал снос из-за расширения Складочной улицы

Историческое здание завода «Борец» решили перенести на новое место

В каких городах люди чаще жалуются на неприятный запах от свалок

Сильнее всего от запаха страдают жители Подмосковья

В каких городах люди чаще жалуются на неприятный запах от свалок

В Москве приостановили работу асфальтового завода из-за выбросов вредных веществ

На предприятие завели административные дела

В Москве приостановили работу асфальтового завода из-за выбросов вредных веществ

В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях

Более 50 производств откроют свои двери на два дня

В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

В Подмосковье построят еще три мусоросжигательных завода

Их планируется запустить в течение трех-четырех лет

В Подмосковье построят еще три мусоросжигательных завода

В Москве пройдет акция «День без турникетов»

Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии более чем на 40 столичных предприятиях

В Москве пройдет акция «День без турникетов»

Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку

Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии

Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку

На 12 московских заводах 7 октября проведут экскурсии

Участие в акции — бесплатное

На 12 московских заводах 7 октября проведут экскурсии

Российские города с самым грязным воздухом

Данные рейтинга приводит газета «Известия»

Российские города с самым грязным воздухом

Альбом-спиннер, блокировщик рекламы для разработчиков и завод Jeep в Индии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Альбом-спиннер, блокировщик рекламы для разработчиков и завод Jeep в Индии

Как делают кофе в зернах

Как делают кофе в зернахThe Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке

Как делают кофе в зернах

Как делают кофе в зернах
The Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке

SoundCloud на грани банкротства, второй завод Finn Crisp и 3D-сердце

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

SoundCloud на грани банкротства, второй завод Finn Crisp и 3D-сердце

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок
Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Как делают шампуни и гели для душа

Как делают шампуни и гели для душаThe Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела

Как делают шампуни и гели для душа

Как делают шампуни и гели для душа
The Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела

Из-за взрыва на заводе «Молния» погибли два человека (обновлено)

Там произошел взрыв баллона

Из-за взрыва на заводе «Молния» погибли два человека (обновлено)

На что живут металлурги
На что живут металлурги Металлург из Красноярска, который проработал 26 лет на одном заводе, рассказал об условиях труда, зарплате и тратах
На что живут металлурги

На что живут металлурги
Металлург из Красноярска, который проработал 26 лет на одном заводе, рассказал об условиях труда, зарплате и тратах

Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода

Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства

Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода

Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник»
Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник» Резиденты огромного завода в Петербурге — о работе, рейвах и рейдах, съемках «Сталинграда» и энергетике промышленного гиганта
Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник»

Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник»
Резиденты огромного завода в Петербурге — о работе, рейвах и рейдах, съемках «Сталинграда» и энергетике промышленного гиганта

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

По предварительной информации, в результате взрыва лёгкие ранения получили три человека

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления
The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»

Помимо перформансов, гости фестиваля увидят совместные проекты представителей российской арт- и музыкальной сцены

В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданияхРассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода

Речь идёт о хлебозаводе № 9 — памятнике промышленного конструктивизма

Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода

«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе

На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог

«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе

В Москве горит Тушинский завод (обновлено)

Площадь пожара — около 15 тысяч квадратных метров

В Москве горит Тушинский завод (обновлено)

На «Флаконе» пройдёт гастрономический рынок Foodiez Bazaar

Площадку поделят на три части: «Холодный цех», «Горячий цех» и «Винный цех»

На «Флаконе» пройдёт гастрономический рынок Foodiez Bazaar

Какой убыток приносит АвтоВАЗу каждая собранная машина

Из отчётности автопроизводителя следует, что он теряет деньги на каждом собранном автомобиле

Какой убыток приносит АвтоВАЗу каждая собранная машина

В Москве горит завод «Серп и Молот» (обновлено)

Горит одноэтажное здание, предназначенное под складское помещение

В Москве горит завод «Серп и Молот» (обновлено)

В сгоревшем цехе ЗИЛа обнаружен погибший

Ранее сообщалось, что после начала пожара из горящего цеха вывели 50 человек

В сгоревшем цехе ЗИЛа обнаружен погибший

На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров

На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)

Opel решил уйти с российского рынка

Затраты на реструктуризацию бизнеса GM в России составят около 600 миллионов долларов

Opel решил уйти с российского рынка

Renault запустит производство новой модели на своём московском заводе

Речь идёт об автомобиле на платформе B0

Renault запустит производство новой модели на своём московском заводе

Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде

Coca-Cola продолжит работать в Нижнем Новгороде в качестве торгового и дистрибуционно-логистического центра

Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод
Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона
Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод

Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод
Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона

Московский НПЗ оштрафовали на 1,39 миллиарда рублей

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет завод сбрасывал отходы в пруд, откуда они попадали в Москву-реку

Московский НПЗ оштрафовали на 1,39 миллиарда рублей

Заводы стоят: 12 суперсовременных промышленных зданий
Заводы стоят: 12 суперсовременных промышленных зданий Фабрики и заводы из сугубо утилитарных сооружений превращаются в шедевры архитектуры. H&F выбрал самые впечатляющие примеры.
Заводы стоят: 12 суперсовременных промышленных зданий

Заводы стоят: 12 суперсовременных промышленных зданий
Фабрики и заводы из сугубо утилитарных сооружений превращаются в шедевры архитектуры. H&F выбрал самые впечатляющие примеры.

Без лажи: Как разместить заказ на производстве в Китае и не остаться в дураках
Без лажи: Как разместить заказ на производстве в Китае и не остаться в дураках Создатель смарт-приставки Wise TIVI Кирилл Малука рассказал H&F о том, как заключал договор с китайским производством и пытался контролировать качество продукции.
Без лажи: Как разместить заказ на производстве в Китае и не остаться в дураках

Без лажи: Как разместить заказ на производстве в Китае и не остаться в дураках
Создатель смарт-приставки Wise TIVI Кирилл Малука рассказал H&F о том, как заключал договор с китайским производством и пытался контролировать качество продукции.

Samsung заставила онлайн-издание не освещать критикующий компанию фильм

Он рассказывает о девушке, умершей от лейкемии, — предполагается, что причиной возникновения болезни стали химические вещества, использовавшиеся на заводах Samsung

Samsung заставила онлайн-издание не освещать критикующий компанию фильм

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