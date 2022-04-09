«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод
«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод
В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии
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Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
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Суд не удовлетворил иск жителей Капотни к нефтеперерабатывающему заводу
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«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб» «Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
Историческое здание завода «Борец» решили перенести на новое место
Производственному комплексу угрожал снос из-за расширения Складочной улицы
В каких городах люди чаще жалуются на неприятный запах от свалок
Сильнее всего от запаха страдают жители Подмосковья
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В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях
Более 50 производств откроют свои двери на два дня
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
В Подмосковье построят еще три мусоросжигательных завода
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В Москве пройдет акция «День без турникетов»
Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии более чем на 40 столичных предприятиях
Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку
Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии
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Как делают кофе в зернахThe Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке
Как делают кофе в зернах The Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке
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Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году
Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году
Как делают шампуни и гели для душаThe Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела
Как делают шампуни и гели для душа The Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела
На что живут металлурги Металлург из Красноярска, который проработал 26 лет на одном заводе, рассказал об условиях труда, зарплате и тратах
Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода
Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства
Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник» Резиденты огромного завода в Петербурге — о работе, рейвах и рейдах, съемках «Сталинграда» и энергетике промышленного гиганта
СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы
По предварительной информации, в результате взрыва лёгкие ранения получили три человека
Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая
Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая
В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»
Помимо перформансов, гости фестиваля увидят совместные проекты представителей российской арт- и музыкальной сцены
Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданияхРассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах
Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах
Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода
Речь идёт о хлебозаводе № 9 — памятнике промышленного конструктивизма
«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе
На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог
На «Флаконе» пройдёт гастрономический рынок Foodiez Bazaar
Площадку поделят на три части: «Холодный цех», «Горячий цех» и «Винный цех»
Какой убыток приносит АвтоВАЗу каждая собранная машина
Из отчётности автопроизводителя следует, что он теряет деньги на каждом собранном автомобиле
В Москве горит завод «Серп и Молот» (обновлено)
Горит одноэтажное здание, предназначенное под складское помещение
В сгоревшем цехе ЗИЛа обнаружен погибший
Ранее сообщалось, что после начала пожара из горящего цеха вывели 50 человек
На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров
Opel решил уйти с российского рынка
Затраты на реструктуризацию бизнеса GM в России составят около 600 миллионов долларов
Renault запустит производство новой модели на своём московском заводе
Речь идёт об автомобиле на платформе B0
Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде
Coca-Cola продолжит работать в Нижнем Новгороде в качестве торгового и дистрибуционно-логистического центра
Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье
На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы
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Московский НПЗ оштрафовали на 1,39 миллиарда рублей
Выяснилось, что на протяжении нескольких лет завод сбрасывал отходы в пруд, откуда они попадали в Москву-реку
Заводы стоят: 12 суперсовременных промышленных зданий Фабрики и заводы из сугубо утилитарных сооружений превращаются в шедевры архитектуры. H&F выбрал самые впечатляющие примеры.
Без лажи: Как разместить заказ на производстве в Китае и не остаться в дураках Создатель смарт-приставки Wise TIVI Кирилл Малука рассказал H&F о том, как заключал договор с китайским производством и пытался контролировать качество продукции.
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