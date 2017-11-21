В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге Тотальная цифровизация, робототроны и система очистки воздуха — как на МКС
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию «Лазурными жабрами вверх»
Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых
Какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД В поездах установят столики, розетки и урны
Каким будет завод «Мосавтостекло» после реконструкции
Новое пространство создаст более тысячи рабочих мест
Каким будет завод «Мосавтостекло» после реконструкции Новое пространство создаст более тысячи рабочих мест
На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»
На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat
На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги» На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat
Суд не удовлетворил иск жителей Капотни к нефтеперерабатывающему заводу
Представители завода заявили, что целиком безвредных предприятий не бывает
Суд не удовлетворил иск жителей Капотни к нефтеперерабатывающему заводу Представители завода заявили, что целиком безвредных предприятий не бывает
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб» «Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
Историческое здание завода «Борец» решили перенести на новое место
Производственному комплексу угрожал снос из-за расширения Складочной улицы
Историческое здание завода «Борец» решили перенести на новое место Производственному комплексу угрожал снос из-за расширения Складочной улицы
В каких городах люди чаще жалуются на неприятный запах от свалок
Сильнее всего от запаха страдают жители Подмосковья
В каких городах люди чаще жалуются на неприятный запах от свалок Сильнее всего от запаха страдают жители Подмосковья
В Москве приостановили работу асфальтового завода из-за выбросов вредных веществ
На предприятие завели административные дела
В Москве приостановили работу асфальтового завода из-за выбросов вредных веществ На предприятие завели административные дела
В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях
Более 50 производств откроют свои двери на два дня
В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях Более 50 производств откроют свои двери на два дня
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
В Подмосковье построят еще три мусоросжигательных завода
Их планируется запустить в течение трех-четырех лет
В Подмосковье построят еще три мусоросжигательных завода Их планируется запустить в течение трех-четырех лет
В Москве пройдет акция «День без турникетов»
Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии более чем на 40 столичных предприятиях
В Москве пройдет акция «День без турникетов» Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии более чем на 40 столичных предприятиях
Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку
Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии