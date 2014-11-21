вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии34
Темы0
Посты204
Коротко0
NC

Nastya Chernikova

На сайте с 21 ноября 2011

Комментарии34
Темы0
Посты204
Коротко0
Как работают в Aviasales
Офис
Как работают в AviasalesСвежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales
125
Как работают в Aviasales
Офис

Как работают в Aviasales Свежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales

Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании
Менеджмент
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компанииThe Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
10
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании
Менеджмент

Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях

Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм годаРедактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
5
Ситуация

Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм года Редактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство

Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальше
Ситуация
Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальшеThe Village вспомнил, как регулировали интернет в этом году, и составил список возможных действий властей в следующем
1
Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальше
Ситуация

Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальше The Village вспомнил, как регулировали интернет в этом году, и составил список возможных действий властей в следующем

Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубль
Комментарий
Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубльСегодня курс рубля опустился до минимального значения к курсу доллара с 4 декабря и составил 53. Министр финансов заявил, что дальнейшего ослабления не будет. The Village узнал у эксперта, так ли это
14
Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубль
Комментарий

Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубль Сегодня курс рубля опустился до минимального значения к курсу доллара с 4 декабря и составил 53. Министр финансов заявил, что дальнейшего ослабления не будет. The Village узнал у эксперта, так ли это

Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис
Комментарии
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризисИз-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться
0
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис
Комментарии

Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис Из-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться

Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубля
Ситуация
Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубляВ пятницу из соседнего государства посыпались тревожные новости — на обмен валюты введён налог 30 %, а торги на бирже остановлены. The Village разбирается, что случилось
38
Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубля
Ситуация

Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубля В пятницу из соседнего государства посыпались тревожные новости — на обмен валюты введён налог 30 %, а торги на бирже остановлены. The Village разбирается, что случилось

Краткий словарь кризисных терминов
Ситуация
Краткий словарь кризисных терминовThe Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
4
Краткий словарь кризисных терминов
Ситуация

Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах

Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом году
Менеджмент
Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом годуThe Village посмотрел, как изменилась стоимость российских интернет-компаний, и увидел драматичное падение
0
Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом году
Менеджмент

Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом году The Village посмотрел, как изменилась стоимость российских интернет-компаний, и увидел драматичное падение

Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России
Истории
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в РоссииБывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию
25
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России
Истории

Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России Бывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию

Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания
Hopes & Fears
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питанияThe Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать
5
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания
Hopes & Fears

Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания The Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать

Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый год
Weekend
Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый годВ преддверии новогодних каникул The Village сравнил цены на самых популярных онлайн-сервисах поиска и продажи авиабилетов
30
Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый год
Weekend

Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый год В преддверии новогодних каникул The Village сравнил цены на самых популярных онлайн-сервисах поиска и продажи авиабилетов

Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянина
Комментарии
Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянинаИдею сервиса Gettaxi развили в City Mobil — предложили услугу по вызову таксиста-славянина. Мы узнали у юристов, насколько это законно
40
Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянина
Комментарии

Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянина Идею сервиса Gettaxi развили в City Mobil — предложили услугу по вызову таксиста-славянина. Мы узнали у юристов, насколько это законно

Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантов
Комментарий
Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантовThe Village узнал у основателя Gettaxi, как он отреагировал на шум вокруг компании, и почему она решила использовать русские имена для нерусских водителей
97
Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантов
Комментарий

Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантов The Village узнал у основателя Gettaxi, как он отреагировал на шум вокруг компании, и почему она решила использовать русские имена для нерусских водителей

Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов
Кейсы
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмовThe Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания
3
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов
Кейсы

Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов The Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания

Где взять доллары, оставаясь в России
Ситуация
Где взять доллары, оставаясь в РоссииThe Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту
20
Где взять доллары, оставаясь в России
Ситуация

Где взять доллары, оставаясь в России The Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту

Как компании следят за людьми в интернете
Менеджмент
Как компании следят за людьми в интернетеСоциальные сети и сервисы используют данные об активности пользователей для повышения эффективности рекламы. The Village выяснил, как они это делают
6
Как компании следят за людьми в интернете
Менеджмент

Как компании следят за людьми в интернете Социальные сети и сервисы используют данные об активности пользователей для повышения эффективности рекламы. The Village выяснил, как они это делают

Кто заработает в кризис
Hopes & Fears
Кто заработает в кризисКаждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу
16
Кто заработает в кризис
Hopes & Fears

Кто заработает в кризис Каждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу

Основатель Viber — о новой функции публичных чатов
Комментарий
Основатель Viber — о новой функции публичных чатовСегодня в Москве прошла презентация новой функции мессенджера Public Chats. The Village узнал, в чём смысл чатов, открытых для просмотра всем желающим
0
Основатель Viber — о новой функции публичных чатов
Комментарий

Основатель Viber — о новой функции публичных чатов Сегодня в Москве прошла презентация новой функции мессенджера Public Chats. The Village узнал, в чём смысл чатов, открытых для просмотра всем желающим

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
Истории
Как «Яндекс» изменил рынок такси в МосквеThe Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут
46
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
Истории

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ