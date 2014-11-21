Nastya Chernikova
На сайте с 21 ноября 2011
Офис
Как работают в AviasalesСвежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales
Офис
Как работают в Aviasales Свежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales
Менеджмент
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компанииThe Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
Менеджмент
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм годаРедактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм года Редактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
Ситуация
Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальшеThe Village вспомнил, как регулировали интернет в этом году, и составил список возможных действий властей в следующем
Ситуация
Как запрещали интернет в 2014 году и чего ждать дальше The Village вспомнил, как регулировали интернет в этом году, и составил список возможных действий властей в следующем
Комментарий
Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубльСегодня курс рубля опустился до минимального значения к курсу доллара с 4 декабря и составил 53. Министр финансов заявил, что дальнейшего ослабления не будет. The Village узнал у эксперта, так ли это
Комментарий
Андрей Мовчан («Третий Рим») — о том, надолго ли вырос рубль Сегодня курс рубля опустился до минимального значения к курсу доллара с 4 декабря и составил 53. Министр финансов заявил, что дальнейшего ослабления не будет. The Village узнал у эксперта, так ли это
Комментарии
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризисИз-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться
Комментарии
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис Из-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться
Ситуация
Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубляВ пятницу из соседнего государства посыпались тревожные новости — на обмен валюты введён налог 30 %, а торги на бирже остановлены. The Village разбирается, что случилось
Ситуация
Что произошло в Белоруссии из-за падения курса рубля В пятницу из соседнего государства посыпались тревожные новости — на обмен валюты введён налог 30 %, а торги на бирже остановлены. The Village разбирается, что случилось
Ситуация
Краткий словарь кризисных терминовThe Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
Ситуация
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
Менеджмент
Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом годуThe Village посмотрел, как изменилась стоимость российских интернет-компаний, и увидел драматичное падение
Менеджмент
Как изменилась стоимость интернет-компаний в этом году The Village посмотрел, как изменилась стоимость российских интернет-компаний, и увидел драматичное падение
Истории
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в РоссииБывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию
Истории
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России Бывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию
Hopes & Fears
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питанияThe Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать
Hopes & Fears
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания The Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать
Weekend
Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый годВ преддверии новогодних каникул The Village сравнил цены на самых популярных онлайн-сервисах поиска и продажи авиабилетов
Weekend
Где выгоднее покупать авиабилеты на Новый год В преддверии новогодних каникул The Village сравнил цены на самых популярных онлайн-сервисах поиска и продажи авиабилетов
Комментарии
Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянинаИдею сервиса Gettaxi развили в City Mobil — предложили услугу по вызову таксиста-славянина. Мы узнали у юристов, насколько это законно
Комментарии
Юристы — о том, законно ли предлагать вызов водителя-славянина Идею сервиса Gettaxi развили в City Mobil — предложили услугу по вызову таксиста-славянина. Мы узнали у юристов, насколько это законно
Комментарий
Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантовThe Village узнал у основателя Gettaxi, как он отреагировал на шум вокруг компании, и почему она решила использовать русские имена для нерусских водителей
Комментарий
Шахар Вайсер (Gettaxi) — о реакции «Яндекса» и изменении имён водителей-мигрантов The Village узнал у основателя Gettaxi, как он отреагировал на шум вокруг компании, и почему она решила использовать русские имена для нерусских водителей
Кейсы
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмовThe Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания
Кейсы
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов The Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания
Ситуация
Где взять доллары, оставаясь в РоссииThe Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту
Ситуация
Где взять доллары, оставаясь в России The Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту
Менеджмент
Как компании следят за людьми в интернетеСоциальные сети и сервисы используют данные об активности пользователей для повышения эффективности рекламы. The Village выяснил, как они это делают
Менеджмент
Как компании следят за людьми в интернете Социальные сети и сервисы используют данные об активности пользователей для повышения эффективности рекламы. The Village выяснил, как они это делают
Hopes & Fears
Кто заработает в кризисКаждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу
Hopes & Fears
Кто заработает в кризис Каждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу
Комментарий
Основатель Viber — о новой функции публичных чатовСегодня в Москве прошла презентация новой функции мессенджера Public Chats. The Village узнал, в чём смысл чатов, открытых для просмотра всем желающим
Комментарий
Основатель Viber — о новой функции публичных чатов Сегодня в Москве прошла презентация новой функции мессенджера Public Chats. The Village узнал, в чём смысл чатов, открытых для просмотра всем желающим
Истории
Как «Яндекс» изменил рынок такси в МосквеThe Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут
Истории