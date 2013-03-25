Дима Коновалов
На сайте с 18 декабря 2007
Иностранный опыт
Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестивальРаздельный сбор мусора, биотопливо и поощрение велосипедистов — The Village узнал, что организаторы фестиваля Flow в Хельсинки делают для охраны окружающей среды
Иностранный опыт
Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль Раздельный сбор мусора, биотопливо и поощрение велосипедистов — The Village узнал, что организаторы фестиваля Flow в Хельсинки делают для охраны окружающей среды
Weekend
Гид по биеннале Manifesta 10Гирхард Рихтер, Йозеф Бойс, Луиза Буржуа и другие главные имена и события биеннале современного искусства Manifesta 10 в гиде The Village
Weekend
Гид по биеннале Manifesta 10 Гирхард Рихтер, Йозеф Бойс, Луиза Буржуа и другие главные имена и события биеннале современного искусства Manifesta 10 в гиде The Village
События недели
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетикеДайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art MomentДайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка PlaytimeДайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's DreamДайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
Люди в городе
Люди в городе: Участники «Гик-парада» в ПетербургеНа Малой Садовой в воскресенье прошёл «Гик-парад». Финн, Джокер, Рептайл, адмирал Траун и другие рассказали о научно-популярных передачах, общественном Wi-Fi и любимых костюмах.
Люди в городе
Люди в городе: Участники «Гик-парада» в Петербурге На Малой Садовой в воскресенье прошёл «Гик-парад». Финн, Джокер, Рептайл, адмирал Траун и другие рассказали о научно-популярных передачах, общественном Wi-Fi и любимых костюмах.
События недели
События недели: Park Live, Тициан и День ИталииДайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой едыДайджест городских событий этой недели: «Усадьба Джаз», концерт Blondie, день рождения «Солянки» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды Дайджест городских событий этой недели: «Усадьба Джаз», концерт Blondie, день рождения «Солянки» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film FestivalДайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of ConvenienceДайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of Convenience Дайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет едыДайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парадаДайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада Дайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Skunk Anansie, «Библионочь» и «Смерть» в «Манеже»Дайджест городских событий этой недели: фестиваль «Live в городе», концерт Husky Rescue и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Skunk Anansie, «Библионочь» и «Смерть» в «Манеже» Дайджест городских событий этой недели: фестиваль «Live в городе», концерт Husky Rescue и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClubДайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub Дайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Туннель Макса Планка», Mario Basanov & Vidis, «Весенняя эйфория»Дайджест городских событий этой недели: концерт The Soft Moon, фестиваль чешского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Туннель Макса Планка», Mario Basanov & Vidis, «Весенняя эйфория» Дайджест городских событий этой недели: концерт The Soft Moon, фестиваль чешского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design SessionДайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели