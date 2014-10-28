Дарья Черкудинова
На сайте с 11 апреля 2012
Ситуация
Как правильно летатьДаша Черкудинова собрала несколько неочевидных советов о том, как путешествовать на самолёте
Ситуация
Как правильно летать Даша Черкудинова собрала несколько неочевидных советов о том, как путешествовать на самолёте
Ситуация
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в РоссииThe Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений
Ситуация
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России The Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений
Ситуация
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолироватьThe Village разбирается, чем российской финансовой системе грозят новые санкции, в частности отключение от SWIFT
Ситуация
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать The Village разбирается, чем российской финансовой системе грозят новые санкции, в частности отключение от SWIFT
Ситуация
Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг России до «мусорного»
Пострадать от снижения рейтинга могут российские компании, чьи бумаги торгуются на биржах
Ситуация
Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг России до «мусорного» Пострадать от снижения рейтинга могут российские компании, чьи бумаги торгуются на биржах
Город
Шесть способов обрести бессмертиеThe Village выяснил, как учёные собираются победить смерть и страшные болезни, и выбрал шесть способов, вселяющих надежду на вечную жизнь
Город
Шесть способов обрести бессмертие The Village выяснил, как учёные собираются победить смерть и страшные болезни, и выбрал шесть способов, вселяющих надежду на вечную жизнь
Комментарии
Что хорошего в дешёвой нефтиThe Village пытается найти плюсы в том, что цена на нефть за последние полгода упала на 58 %
Комментарии
Что хорошего в дешёвой нефти The Village пытается найти плюсы в том, что цена на нефть за последние полгода упала на 58 %
Ситуация
Что есть: Как изменился импорт продуктов в РоссиюThe Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Ситуация
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Город
10 лучших интервью The Village о жизни горожанВ 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года
Город
10 лучших интервью The Village о жизни горожан В 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года
Эксперимент
Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11На этой неделе открылась трасса М11, строительство которой два года назад пытались отменить защитники Химкинского леса. The Village опробовал новую дорогу
Эксперимент
Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11 На этой неделе открылась трасса М11, строительство которой два года назад пытались отменить защитники Химкинского леса. The Village опробовал новую дорогу
Как всё устроено
Депутат ГосдумыThe Village попросил депутата Государственной Думы рассказать о своей работе, отношениях с коллегами и о том, как парламентарий может помочь простому человеку
Как всё устроено
Депутат Госдумы The Village попросил депутата Государственной Думы рассказать о своей работе, отношениях с коллегами и о том, как парламентарий может помочь простому человеку
Город
О чём говорил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию
The Village выбрал главные тезисы послания президента Федеральному Собранию
Город
О чём говорил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию The Village выбрал главные тезисы послания президента Федеральному Собранию
Планы на сезон
26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
Планы на сезон
26 ожидаемых событий зимы Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
Гид The Village
Семь островов, которые можно купитьThe Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
Гид The Village
Семь островов, которые можно купить The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
Ситуация
Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньшеЭксперт объяснил The Village, как эмоции влияют на размер продуктовой корзины и как научиться экономить и не расстраиваться
Ситуация
Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньше Эксперт объяснил The Village, как эмоции влияют на размер продуктовой корзины и как научиться экономить и не расстраиваться
Комментарии
Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками
Комментарии
Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками
Как всё устроено
Жена богачаThe Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров
Как всё устроено
Жена богача The Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров
Как это работает
Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкцийThe Village выяснил, кому и как помогло ограничение на ввоз ряда продуктов в Россию
Как это работает
Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкций The Village выяснил, кому и как помогло ограничение на ввоз ряда продуктов в Россию
Как это работает
Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнесаВ Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы
Как это работает
Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнеса В Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы
Как это работает
Инфографика: Из чего делают свитеры и футболкиThe Village разобрался, сколько шерсти и хлопка нужно собрать для того, чтобы получились свитер и футболка
Как это работает
Инфографика: Из чего делают свитеры и футболки The Village разобрался, сколько шерсти и хлопка нужно собрать для того, чтобы получились свитер и футболка
Ситуация
Как рассчитать новый налог на квартируThe Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
Ситуация