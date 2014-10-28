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Дарья Черкудинова

На сайте с 11 апреля 2012

Комментарии150Темы6Посты390
Коротко0
Как правильно летать
Ситуация
Как правильно летатьДаша Черкудинова собрала несколько неочевидных советов о том, как путешествовать на самолёте
108
Как правильно летать
Ситуация

Как правильно летать Даша Черкудинова собрала несколько неочевидных советов о том, как путешествовать на самолёте

Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России
Ситуация
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в РоссииThe Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений
14
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России
Ситуация

Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России The Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений

Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать
Ситуация
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолироватьThe Village разбирается, чем российской финансовой системе грозят новые санкции, в частности отключение от SWIFT
17
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать
Ситуация

Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать The Village разбирается, чем российской финансовой системе грозят новые санкции, в частности отключение от SWIFT

Ситуация

Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг России до «мусорного»

Пострадать от снижения рейтинга могут российские компании, чьи бумаги торгуются на биржах

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Ситуация

Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг России до «мусорного» Пострадать от снижения рейтинга могут российские компании, чьи бумаги торгуются на биржах

Шесть способов обрести бессмертие
Город
Шесть способов обрести бессмертиеThe Village выяснил, как учёные собираются победить смерть и страшные болезни, и выбрал шесть способов, вселяющих надежду на вечную жизнь
6
Шесть способов обрести бессмертие
Город

Шесть способов обрести бессмертие The Village выяснил, как учёные собираются победить смерть и страшные болезни, и выбрал шесть способов, вселяющих надежду на вечную жизнь

Что хорошего в дешёвой нефти
Комментарии
Что хорошего в дешёвой нефтиThe Village пытается найти плюсы в том, что цена на нефть за последние полгода упала на 58 %
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Что хорошего в дешёвой нефти
Комментарии

Что хорошего в дешёвой нефти The Village пытается найти плюсы в том, что цена на нефть за последние полгода упала на 58 %

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
Ситуация
Что есть: Как изменился импорт продуктов в РоссиюThe Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
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Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
Ситуация

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают

10 лучших интервью The Village о жизни горожан
Город
10 лучших интервью The Village о жизни горожанВ 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года
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10 лучших интервью The Village о жизни горожан
Город

10 лучших интервью The Village о жизни горожан В 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года

Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11
Эксперимент
Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11На этой неделе открылась трасса М11, строительство которой два года назад пытались отменить защитники Химкинского леса. The Village опробовал новую дорогу
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Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11
Эксперимент

Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11 На этой неделе открылась трасса М11, строительство которой два года назад пытались отменить защитники Химкинского леса. The Village опробовал новую дорогу

Депутат Госдумы
Как всё устроено
Депутат ГосдумыThe Village попросил депутата Государственной Думы рассказать о своей работе, отношениях с коллегами и о том, как парламентарий может помочь простому человеку
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Депутат Госдумы
Как всё устроено

Депутат Госдумы The Village попросил депутата Государственной Думы рассказать о своей работе, отношениях с коллегами и о том, как парламентарий может помочь простому человеку

Город

О чём говорил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию

The Village выбрал главные тезисы послания президента Федеральному Собранию

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Город

О чём говорил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию The Village выбрал главные тезисы послания президента Федеральному Собранию

26 ожидаемых событий зимы
Планы на сезон

26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

Планы на сезон

26 ожидаемых событий зимы Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

Семь островов, которые можно купить
Гид The Village
Семь островов, которые можно купитьThe Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
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Семь островов, которые можно купить
Гид The Village

Семь островов, которые можно купить The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение

Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньше
Ситуация
Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньшеЭксперт объяснил The Village, как эмоции влияют на размер продуктовой корзины и как научиться экономить и не расстраиваться
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Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньше
Ситуация

Разум победит: Как взять себя в руки и покупать меньше Эксперт объяснил The Village, как эмоции влияют на размер продуктовой корзины и как научиться экономить и не расстраиваться

Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие
Комментарии
Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками
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Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие
Комментарии

Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками

Жена богача
Как всё устроено
Жена богачаThe Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров
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Жена богача
Как всё устроено

Жена богача The Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров

Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкций
Как это работает
Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкцийThe Village выяснил, кому и как помогло ограничение на ввоз ряда продуктов в Россию
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Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкций
Как это работает

Несчастье помогло: Российские предприниматели — о пользе продовольственных санкций The Village выяснил, кому и как помогло ограничение на ввоз ряда продуктов в Россию

Как это работает
Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнесаВ Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы
19
Как это работает

Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнеса В Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы

Инфографика: Из чего делают свитеры и футболки
Как это работает
Инфографика: Из чего делают свитеры и футболкиThe Village разобрался, сколько шерсти и хлопка нужно собрать для того, чтобы получились свитер и футболка
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Инфографика: Из чего делают свитеры и футболки
Как это работает

Инфографика: Из чего делают свитеры и футболки The Village разобрался, сколько шерсти и хлопка нужно собрать для того, чтобы получились свитер и футболка

Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация
Как рассчитать новый налог на квартируThe Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
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Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация

Как рассчитать новый налог на квартиру The Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года

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