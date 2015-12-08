Дарья Полыгаева
На сайте с 14 апреля 2015
Личный опыт
Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества
Личный опыт
Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества
Личный опыт
У меня — рассеянный склерозThe Village поговорил с девушкой, жизнь которой разделилась на две части: до и после постановки диагноза
Личный опыт
У меня — рассеянный склероз The Village поговорил с девушкой, жизнь которой разделилась на две части: до и после постановки диагноза
Личный опыт
Как я справляюсь с биполярным расстройством Больной этим психическим расстройством анонимно рассказал The Village, как он научился жить с перепадами настроения, манией и депрессией
Личный опыт
Как я справляюсь с биполярным расстройством Больной этим психическим расстройством анонимно рассказал The Village, как он научился жить с перепадами настроения, манией и депрессией
Ситуация
Почему укрепляется рубль?The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
Ситуация
Почему укрепляется рубль? The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
Гид The Village
Как провериться на рак?The Village узнал, как работает новая система индивидуальной профилактики онкозаболеваний
Гид The Village
Как провериться на рак? The Village узнал, как работает новая система индивидуальной профилактики онкозаболеваний
Личный опыт
Я — ипохондрикЧеловек, много лет страдающий ипохондрией, рассказал The Village о страхе перед смертельными заболеваниями и борьбе с ним
Личный опыт
Я — ипохондрик Человек, много лет страдающий ипохондрией, рассказал The Village о страхе перед смертельными заболеваниями и борьбе с ним
Этика
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе
Этика
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий? The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе
Как всё устроено
Редактор ток-шоу на федеральном каналеСотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке
Как всё устроено
Редактор ток-шоу на федеральном канале Сотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке
Истории
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризисThe Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска
Истории
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис The Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска
Истории
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношенияThe Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
Истории
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
Комментарии
«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиянThe Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны
Комментарии
«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян The Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны
Итоги года 2015
Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 годуПолитолог рассказала The Village о предстоящих выборах в Госдуму, развитии ситуации в Чечне и влиянии кризиса на настроения россиян
Итоги года 2015
Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 году Политолог рассказала The Village о предстоящих выборах в Госдуму, развитии ситуации в Чечне и влиянии кризиса на настроения россиян
Итоги года 2015
Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян
Итоги года 2015
Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян
Что нового
Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в РоссииThe Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина
Что нового
Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России The Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина
Ситуация
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
Ситуация
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
Простые числа
Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля
Простые числа
Сколько стоит вольготная жизнь в Москве? The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля
Люди в городе
Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в МосквеThe Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе
Люди в городе
Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве The Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе
Комментарий
«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признанииThe Village поговорил с журналистом о проблемах ВИЧ-положительных в России
Комментарий
«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признании The Village поговорил с журналистом о проблемах ВИЧ-положительных в России
Истории
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенахThe Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество
Истории
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах The Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество
Что нового
«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемииThe Village поговорил с главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом об особенностях лечения ВИЧ в России
Что нового