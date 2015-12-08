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ДП

Дарья Полыгаева

На сайте с 14 апреля 2015

Комментарии1
Темы0
Посты85
Коротко0
Как я сменил пол в Москве
Личный опыт
Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества
135
Как я сменил пол в Москве
Личный опыт

Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества

У меня — рассеянный склероз
Личный опыт
У меня — рассеянный склерозThe Village поговорил с девушкой, жизнь которой разделилась на две части: до и после постановки диагноза
113
У меня — рассеянный склероз
Личный опыт

У меня — рассеянный склероз The Village поговорил с девушкой, жизнь которой разделилась на две части: до и после постановки диагноза

Как я справляюсь с биполярным расстройством
Личный опыт

Как я справляюсь с биполярным расстройством Больной этим психическим расстройством анонимно рассказал The Village, как он научился жить с перепадами настроения, манией и депрессией

Личный опыт

Как я справляюсь с биполярным расстройством Больной этим психическим расстройством анонимно рассказал The Village, как он научился жить с перепадами настроения, манией и депрессией

Почему укрепляется рубль?
Ситуация
Почему укрепляется рубль?The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
10
Почему укрепляется рубль?
Ситуация

Почему укрепляется рубль? The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём

Как провериться на рак?
Гид The Village
Как провериться на рак?The Village узнал, как работает новая система индивидуальной профилактики онкозаболеваний
19
Как провериться на рак?
Гид The Village

Как провериться на рак? The Village узнал, как работает новая система индивидуальной профилактики онкозаболеваний

Я — ипохондрик
Личный опыт
Я — ипохондрикЧеловек, много лет страдающий ипохондрией, рассказал The Village о страхе перед смертельными заболеваниями и борьбе с ним
84
Я — ипохондрик
Личный опыт

Я — ипохондрик Человек, много лет страдающий ипохондрией, рассказал The Village о страхе перед смертельными заболеваниями и борьбе с ним

Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?
Этика
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе
1
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?
Этика

Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий? The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе

Редактор ток-шоу на федеральном канале
Как всё устроено
Редактор ток-шоу на федеральном каналеСотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке
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Редактор ток-шоу на федеральном канале
Как всё устроено

Редактор ток-шоу на федеральном канале Сотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке

«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис
Истории
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризисThe Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска
19
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис
Истории

«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис The Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
Истории
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношенияThe Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
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Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
Истории

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»

«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян
Комментарии
«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиянThe Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны
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«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян
Комментарии

«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян The Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны

Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 году
Итоги года 2015
Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 годуПолитолог рассказала The Village о предстоящих выборах в Госдуму, развитии ситуации в Чечне и влиянии кризиса на настроения россиян
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Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 году
Итоги года 2015

Политолог Татьяна Становая — о главных политических событиях России в 2016 году Политолог рассказала The Village о предстоящих выборах в Госдуму, развитии ситуации в Чечне и влиянии кризиса на настроения россиян

Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году
Итоги года 2015
Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян
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Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году
Итоги года 2015

Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России
Что нового

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в РоссииThe Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина

Что нового

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России The Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
Ситуация
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
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«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
Ситуация

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?
Простые числа

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля

Простые числа

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве? The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве
Люди в городе

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в МосквеThe Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе

Люди в городе

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве The Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе

«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признании
Комментарий
«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признанииThe Village поговорил с журналистом о проблемах ВИЧ-положительных в России
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«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признании
Комментарий

«Стало понятно, что нужна личная жертва»: Павел Лобков — о диагнозе «ВИЧ» и публичном признании The Village поговорил с журналистом о проблемах ВИЧ-положительных в России

Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах
Истории
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенахThe Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество
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Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах
Истории

Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах The Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемии
Что нового

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемииThe Village поговорил с главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом об особенностях лечения ВИЧ в России

Что нового

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемии The Village поговорил с главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом об особенностях лечения ВИЧ в России

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