Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку «Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку «Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой Разбираемся, как провести очередные выходные лета
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой Разбираемся, как провести очередные выходные лета
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана
Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов Возможно, недалеко от вашего дома
Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х
Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам
Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам
Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь»
Предыдущую пластинку выпустили в начале 2017-го
Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь» Предыдущую пластинку выпустили в начале 2017-го
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Лучшие песни июня по версии The Village Том Йорк, black midi, «Ада» и Hot Chip
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска» «Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска» «Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»
Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе В релиз вошли десять песен
Тима Белорусских — поп-звезда нового поколенияСтриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается
Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения Стриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты 25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты 25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100
В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону
Дело может быть в ошибке системы или накрутке голосов
В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону Дело может быть в ошибке системы или накрутке голосов
Почему все без ума от Мэгги Роджерс Рассказываем о новой звезде стримингов и радиоэфиров