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Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»

10 альбомов осени

10 альбомов осениДебют Lil Nas X, Кортни Барнетт и трибьют Velvet Underground

10 альбомов осени

10 альбомов осени Дебют Lil Nas X, Кортни Барнетт и трибьют Velvet Underground

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
«ШХД: Лето» — живо и тепло

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку «Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку
«Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»

Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой Разбираемся, как провести очередные выходные лета
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой

Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой
Разбираемся, как провести очередные выходные лета

Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте

Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте
Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомовВозможно, недалеко от вашего дома

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов
Возможно, недалеко от вашего дома

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х
Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь»

Предыдущую пластинку выпустили в начале 2017-го

Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь»
Предыдущую пластинку выпустили в начале 2017-го

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»

Лучшие песни июня по версии The Village

Том Йорк, black midi, «Ада» и Hot Chip

Лучшие песни июня по версии The Village
Том Йорк, black midi, «Ада» и Hot Chip

Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска» «Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»

Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»
«Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»

Sigrid: Поп-музыка здорового человека
Sigrid: Поп-музыка здорового человека Энергия беззаботности и уверенности в себе
Sigrid: Поп-музыка здорового человека

Sigrid: Поп-музыка здорового человека
Энергия беззаботности и уверенности в себе

Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе

В релиз вошли десять песен

Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе
В релиз вошли десять песен

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколенияСтриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения
Стриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается

Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты 25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты

Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты
25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100

В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону

Дело может быть в ошибке системы или накрутке голосов

В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону
Дело может быть в ошибке системы или накрутке голосов

Почему все без ума от Мэгги Роджерс
Почему все без ума от Мэгги Роджерс Рассказываем о новой звезде стримингов и радиоэфиров
Почему все без ума от Мэгги Роджерс

Почему все без ума от Мэгги Роджерс
Рассказываем о новой звезде стримингов и радиоэфиров

Лучшие песни 2018 года в «Яндекс.Музыке»

В этом году в список вошло больше российских исполнителей

Лучшие песни 2018 года в «Яндекс.Музыке»
В этом году в список вошло больше российских исполнителей

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