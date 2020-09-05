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5 сентября 2020

«Как тебе его харизма и усы?»: Пользователи соцсетей — о «перехваченном разговоре Варшавы и Берлина»

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Куда можно дешево слетать из Москвы в конце зимы

10 российских и зарубежных бюджетных направлений

Куда можно дешево слетать из Москвы в конце зимы

Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке

Первые три дня гостям предложат бесплатный кофе

Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

Проект «Велоночь» завершит фестиваль Баухауса в Берлине

Велосипедгая экскурсия состоится 7 сентября 2019 года

Проект «Велоночь» завершит фестиваль Баухауса в Берлине

На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер

В баре «На Чили» он представит свой фильм «B-Movie: шум и ярость в Западном Берлине»

На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер

Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине

Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября

Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине

Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule

Сюда обещают привозить диджеев из Европы

Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule

В России объявили лучшего бартендера года

Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

В России объявили лучшего бартендера года

«Победа» открыла продажу билетов «на Берлин!»

Стоимость перелета начинается от 499 рублей

«Победа» открыла продажу билетов «на Берлин!»

Самые фотографируемые города мира

Москва вошла в топ-5 рейтинга

Самые фотографируемые города мира

4 русских, 6 всеми любимых и 11 смелых фильмов Берлинского кинофестиваля
4 русских, 6 всеми любимых и 11 смелых фильмов Берлинского кинофестиваля От Уэса Андерсона и Гаса Ван Сента до польского бодихоррора и китайского «Левиафана»
4 русских, 6 всеми любимых и 11 смелых фильмов Берлинского кинофестиваля

4 русских, 6 всеми любимых и 11 смелых фильмов Берлинского кинофестиваля
От Уэса Андерсона и Гаса Ван Сента до польского бодихоррора и китайского «Левиафана»

Фильм «Довлатов» и картина Бекмамбетова получили призы на Берлинале

Победители основного конкурса пока неизвестны

Фильм «Довлатов» и картина Бекмамбетова получили призы на Берлинале

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

Стоимость билета на автобус, который идет 47 часов, составляет 7 200 рублей

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

Авиакомпания UTair начнет летать из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену

Минимальная стоимость билета по всем направлениям составит 5 723 рубля

Авиакомпания UTair начнет летать из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Мужчина заявил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Кремль не считает санкции против России своим вопросом

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

«РЖД» запускает поезд из Москвы в Берлин

Минимальная стоимость билета на этот маршрут составляет 8 737 рублей

«РЖД» запускает поезд из Москвы в Берлин

Художественного руководителя Театра.doc Угарова не выпустили в Берлин

В выезде из страны ему отказали пограничники Шереметьева, сославшись на решение ФСБ

Художественного руководителя Театра.doc Угарова не выпустили в Берлин

Сколько стоит жизнь в Берлине
Сколько стоит жизнь в Берлине С помощью жителей немецкой столицы The Village посчитал, сколько там стоит еда, жилье и транспорт
Сколько стоит жизнь в Берлине

Сколько стоит жизнь в Берлине
С помощью жителей немецкой столицы The Village посчитал, сколько там стоит еда, жилье и транспорт

Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву

Сейчас центр базируется в Берлине

Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет городАлиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город
Алиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года

S7 запускает рейсы из Москвы в Берлин

Прямые рейсы из Москвы в Берлин будут выполняться с 27 марта 2016 года

S7 запускает рейсы из Москвы в Берлин

WurstBär с немецкой кухней откроется на Шаболовке

Управляющей баром назначена Гуля Рахманова, которая также запускала Take it easy, darling

WurstBär с немецкой кухней откроется на Шаболовке

Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi

На первом месте оказался Сеул

Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi

Нуарный фотопроект
Нуарный фотопроект Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова
Нуарный фотопроект

Нуарный фотопроект
Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне Церковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне

Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне
Церковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее

Из Москвы в Берлин в 2016 году запустят скоростные поезда «Стрижи»

«Стрижи» оснащены механизмом замены ширины колеи

Из Москвы в Берлин в 2016 году запустят скоростные поезда «Стрижи»

Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах Немецкий социолог и урбанист Матиас Бернт рассказал The Village, что плохого в том, что хипстеры и богачи преображают неблагополучные районы, и почему в России джентрификация малореальна
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах

Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах
Немецкий социолог и урбанист Матиас Бернт рассказал The Village, что плохого в том, что хипстеры и богачи преображают неблагополучные районы, и почему в России джентрификация малореальна

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов

10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы

10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира

Четвёртая волна кофе Николай Чистяков — о новом типе кофеен, где главное — люди

Четвёртая волна кофе

Кофейному туристу Николай Чистяков, обжарщик Camera Obscura, о кофе в Берлине

Кофейному туристу

Как устроено первое в мире лесбийское кладбище
Как устроено первое в мире лесбийское кладбище В этом году в Берлине открылось кладбище, где хоронят только лесбиянок. The Village выяснил, как зарезервировать там место и зачем это нужно немецкому ЛГБТ-сообществу
Как устроено первое в мире лесбийское кладбище

Как устроено первое в мире лесбийское кладбище
В этом году в Берлине открылось кладбище, где хоронят только лесбиянок. The Village выяснил, как зарезервировать там место и зачем это нужно немецкому ЛГБТ-сообществу

Как напомнить горожанам, откуда берётся еда
Как напомнить горожанам, откуда берётся еда Группа активистов разбивает по всему Берлину общественные огороды, напоминая горожанам: картошка может быть синей, а садоводство — увлекательнее похода по барам. The Village узнал, как это работает
Как напомнить горожанам, откуда берётся еда

Как напомнить горожанам, откуда берётся еда
Группа активистов разбивает по всему Берлину общественные огороды, напоминая горожанам: картошка может быть синей, а садоводство — увлекательнее похода по барам. The Village узнал, как это работает

Как жители Берлина отобрали у властей аэропорт
Как жители Берлина отобрали у властей аэропорт Власти Берлина, мечтая застроить поле аэропорта Темпельхоф, ввязались в борьбу с горожанами и проиграли. The Village узнал, как 20 воинственно настроенных немцев отстояли своё право на территорию
Как жители Берлина отобрали у властей аэропорт

Как жители Берлина отобрали у властей аэропорт
Власти Берлина, мечтая застроить поле аэропорта Темпельхоф, ввязались в борьбу с горожанами и проиграли. The Village узнал, как 20 воинственно настроенных немцев отстояли своё право на территорию

Выставка «Новая Москва» в галерее Aedes в Берлине
Выставка «Новая Москва» в галерее Aedes в Берлине Фотограф The Village посетил берлинскую галерею Aedes, где сейчас проходит выставка «New Moscow — Новая Москва»
Выставка «Новая Москва» в галерее Aedes в Берлине

Выставка «Новая Москва» в галерее Aedes в Берлине
Фотограф The Village посетил берлинскую галерею Aedes, где сейчас проходит выставка «New Moscow — Новая Москва»

Мастер-класс городского наброска в Берлине
Мастер-класс городского наброска в Берлине The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Мастер-класс городского наброска в Берлине

Мастер-класс городского наброска в Берлине
The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться
Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться Международный эксперт в области работы с сообществами Гюнтер Янке — о том, как люди сами могут построить дешёвое жильё или увеличить себе зарплату, если договорятся между собой
Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться

Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться
Международный эксперт в области работы с сообществами Гюнтер Янке — о том, как люди сами могут построить дешёвое жильё или увеличить себе зарплату, если договорятся между собой

Почему можно сносить памятники Редактор Hopes & Fears о святости бетона

Почему можно сносить памятники

Какие «селфи» делают горожане
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Какие «селфи» делают горожане

Какие «селфи» делают горожане
The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех

С кем живут мировые мэры
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры

С кем живут мировые мэры
Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.

Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона
Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона The Village узнал, как оплачивают коммунальные услуги в разных городах мира и сколько денег их жители ежемесячно тратят на свет, газ, воду и прочие прелести быта.
Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона

Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона
The Village узнал, как оплачивают коммунальные услуги в разных городах мира и сколько денег их жители ежемесячно тратят на свет, газ, воду и прочие прелести быта.

Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя
Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.
Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя

Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя
Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.

Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей
Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей Коворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.
Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей

Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей
Коворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.

Правила общежития: Отношения с соседями и чистота в подъезде Жители Берлина, Парижа и Москвы рассказали о своих отношениях с соседями и о том, как добрососедство влияет на благоустроенность общей среды обитания.

Правила общежития: Отношения с соседями и чистота в подъезде

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