«Как тебе его харизма и усы?»: Пользователи соцсетей — о «перехваченном разговоре Варшавы и Берлина»
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Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
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Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке
Первые три дня гостям предложат бесплатный кофе
Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине
В ресторане есть два сет-меню по 110 евро
Проект «Велоночь» завершит фестиваль Баухауса в Берлине
Велосипедгая экскурсия состоится 7 сентября 2019 года
На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер
В баре «На Чили» он представит свой фильм «B-Movie: шум и ярость в Западном Берлине»
Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине
Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября
Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule
Сюда обещают привозить диджеев из Европы
4 русских, 6 всеми любимых и 11 смелых фильмов Берлинского кинофестиваля От Уэса Андерсона и Гаса Ван Сента до польского бодихоррора и китайского «Левиафана»
Фильм «Довлатов» и картина Бекмамбетова получили призы на Берлинале
Победители основного конкурса пока неизвестны
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
В Москве запустили автобусные рейсы до Германии
Стоимость билета на автобус, который идет 47 часов, составляет 7 200 рублей
Авиакомпания UTair начнет летать из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену
Минимальная стоимость билета по всем направлениям составит 5 723 рубля
Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате
Мужчина заявил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была
Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Кремль не считает санкции против России своим вопросом
«РЖД» запускает поезд из Москвы в Берлин
Минимальная стоимость билета на этот маршрут составляет 8 737 рублей
Художественного руководителя Театра.doc Угарова не выпустили в Берлин
В выезде из страны ему отказали пограничники Шереметьева, сославшись на решение ФСБ
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Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
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«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город Алиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира
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Управляющей баром назначена Гуля Рахманова, которая также запускала Take it easy, darling
Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi
На первом месте оказался Сеул
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